https://ukraina.ru/20231222/1052320671.html

В результате работы ПВО в Киеве горит жилой дом

В результате работы ПВО в Киеве горит жилой дом - 22.12.2023 Украина.ру

В результате работы ПВО в Киеве горит жилой дом

Работа системы противовоздушной обороны привела к разрушениям и жертвам в Киеве. Квартира на верхнем этаже столичной высотки полностью уничтожена обломками ракет, сообщают украинские СМИ

2023-12-22T01:51

2023-12-22T01:51

2023-12-22T01:54

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По данным мэра Киева Виталия Кличко, возгорание произошло в многоэтажном жилом доме в Соломенском районе. По состоянию на 01:40 известно о двух пострадавших, их госпитализировали. СМИ также сообщают о серии взрывов во временно подконтрольном Украине городе Херсоне. Мониторинговые сообщества пишут, что сейчас российские боевые дроны движутся в направлении Николаева. Утверждается, что они "обходят город с двух сторон". Ранее сообщалось, что в Киеве прогремело несколько взрывов. Кличко информировал о работе ПВО в городе.

https://ukraina.ru/20231221/1052316048.html

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новости, украина, киев, сво, взрыв, бпла, спецоперация, виталий кличко