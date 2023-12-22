В результате работы ПВО в Киеве горит жилой дом
01:51 22.12.2023 (обновлено: 01:54 22.12.2023)
работа ПВО в Киеве
Работа системы противовоздушной обороны привела к разрушениям и жертвам в Киеве. Квартира на верхнем этаже столичной высотки полностью уничтожена обломками ракет, сообщают украинские СМИ
По данным мэра Киева Виталия Кличко, возгорание произошло в многоэтажном жилом доме в Соломенском районе. По состоянию на 01:40 известно о двух пострадавших, их госпитализировали.
"В Дарницком районе, где упали обломки БПЛА, горит недостроенный частный дом. Работают пожарно-спасательные службы. Информации о пострадавших нет", – дополнил Кличко.
СМИ также сообщают о серии взрывов во временно подконтрольном Украине городе Херсоне.
Мониторинговые сообщества пишут, что сейчас российские боевые дроны движутся в направлении Николаева. Утверждается, что они "обходят город с двух сторон".
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремело несколько взрывов. Кличко информировал о работе ПВО в городе.
Вчера, 21:21Зеленский заявил, что оборонная промышленность РФ замедляетсяВ четверг, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении неких сигналов, которые свидетельствуют о замедлении процессов в оборонной промышленности России. Об этом он сказал в вечернем видеообращении к жителям страны