В результате работы ПВО в Киеве горит жилой дом - 22.12.2023 Украина.ру
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В результате работы ПВО в Киеве горит жилой дом
В результате работы ПВО в Киеве горит жилой дом - 22.12.2023 Украина.ру
В результате работы ПВО в Киеве горит жилой дом
Работа системы противовоздушной обороны привела к разрушениям и жертвам в Киеве. Квартира на верхнем этаже столичной высотки полностью уничтожена обломками ракет, сообщают украинские СМИ
2023-12-22T01:51
2023-12-22T01:54
новости
украина
киев
сво
взрыв
бпла
спецоперация
виталий кличко
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По данным мэра Киева Виталия Кличко, возгорание произошло в многоэтажном жилом доме в Соломенском районе. По состоянию на 01:40 известно о двух пострадавших, их госпитализировали. СМИ также сообщают о серии взрывов во временно подконтрольном Украине городе Херсоне. Мониторинговые сообщества пишут, что сейчас российские боевые дроны движутся в направлении Николаева. Утверждается, что они "обходят город с двух сторон". Ранее сообщалось, что в Киеве прогремело несколько взрывов. Кличко информировал о работе ПВО в городе.
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новости, украина, киев, сво, взрыв, бпла, спецоперация, виталий кличко
Новости, Украина, Киев, СВО, взрыв, БПЛА, Спецоперация, Виталий Кличко

В результате работы ПВО в Киеве горит жилой дом

01:51 22.12.2023 (обновлено: 01:54 22.12.2023)
 
работа ПВО в Киеве
работа ПВО в Киеве
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Работа системы противовоздушной обороны привела к разрушениям и жертвам в Киеве. Квартира на верхнем этаже столичной высотки полностью уничтожена обломками ракет, сообщают украинские СМИ
По данным мэра Киева Виталия Кличко, возгорание произошло в многоэтажном жилом доме в Соломенском районе. По состоянию на 01:40 известно о двух пострадавших, их госпитализировали.

"В Дарницком районе, где упали обломки БПЛА, горит недостроенный частный дом. Работают пожарно-спасательные службы. Информации о пострадавших нет", – дополнил Кличко.

СМИ также сообщают о серии взрывов во временно подконтрольном Украине городе Херсоне.
Мониторинговые сообщества пишут, что сейчас российские боевые дроны движутся в направлении Николаева. Утверждается, что они "обходят город с двух сторон".
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремело несколько взрывов. Кличко информировал о работе ПВО в городе.
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НовостиУкраинаКиевСВОвзрывБПЛАСпецоперацияВиталий Кличко
 
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