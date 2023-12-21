https://ukraina.ru/20231221/1052290087.html

Расчёты "Торнадо-Г" уничтожили на Купянском направлении "опорник" и живую силу ВСУ – МО

Расчёты "Торнадо-Г" уничтожили на Купянском направлении "опорник" и живую силу ВСУ – МО - 21.12.2023 Украина.ру

Расчёты "Торнадо-Г" уничтожили на Купянском направлении "опорник" и живую силу ВСУ – МО

Расчёты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" уничтожили на Купянском направлении опорный пункт и группу боевиков киевского режима. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-21T03:32

2023-12-21T03:32

2023-12-21T03:32

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"Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" первой танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводный опорный пункт и район сосредоточения живой силы ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении", - говорится в сообщении.Отмечается, что цели были расположены на удалении в 18 километров, их координаты были получены благодаря воздушной разведке.В Минобороны подчеркнули, что находящиеся в районе ожидания со снаряжённым боекомплектом "Торнадо-Г" могут выпустить за 20 секунд 40 снарядов, отразить которые украинские системы ПВО не сумеют."Можно сказать, мы как кочевники. Беспилотник тоже работает, данные нам даёт. По разведданным то же самое: пролетел, дал данные, мы отработали, летит обратно. Расчёт БПЛА разведал и говорит нам - попали, не попали. Всегда попадаем. Целей много, живая сила противника, в основном, бывают миномёты, пикапы", - приводятся в сообщении ведомства слова командира взвода с позывным "Джеки".По информации Минобороны РФ на 20 декабря, подразделения киевского режима за сутки потеряли на Купянском направлении до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

https://ukraina.ru/20231220/1052283287.html

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новости, россия, купянское направление, сво, рсзо, всу, потери всу