https://ukraina.ru/20231215/1052150804.html
Украинцы смогут выбрать счастливчика, который споёт на "Евровидении" и поедет в Швецию
Украинцы смогут выбрать счастливчика, который споёт на "Евровидении" и поедет в Швецию - 15.12.2023 Украина.ру
Украинцы смогут выбрать счастливчика, который споёт на "Евровидении" и поедет в Швецию
В приложения "Дия" [действие, укр.] украинцы могут проголосовать за исполнителя, который представит Украину на Евровидении-2024 и выедет в Швецию, сообщили журналисты Интерфакс-Украина
2023-12-15T13:15
2023-12-15T13:15
2023-12-15T13:16
новости
украина
евровидение
голосование
конкурс
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В украинском приложении "Дия" стартовало онлайн-голосование за одиннадцатого финалиста национального отбора, который не попал в список финалистов по итогам прослушивания.Голосование продлится до 21 декабря включительно, а полный список финалистов станет известен 29 декабря.Финал национального отбора состоится 3 февраля 2024 года.Ранее жури отобрало в финал 10 участников: Alyona Alyona & Jerry Heil, Drevo, Ingret, Mélovin, Nahaba, Nazva, Skylerr , Yagody, Yaktak, Ziferblat.Примечательно, что среди уже отобранных исполнительней в финал вошли 10 мужчин. В случае победы одного из коллективов, кому-то разрешат легально покинуть территорию Украины.В мае 2024 году песенный конкурс "Евровидение" пройдёт в шведском городе Мальмё.Первое место на "Евровидении" участники от Украины занимали трижды:2004 год – Руслана (Лыжечко) с композицией "Дикі танці";2016 год – Джамала с песней "1944";2022 год – Kalush Orchestra с песней Stefania.Закономерность очевидная до неприличного: в 2004 году на Украине был первый масштабный майдан – Оранжевая революция, в результате которой к власти пришел третий президент Украины Виктор Ющенко; в 2016 тема депортации крымских татар, о которой спела Джамала была "горяча" и актуальна на фоне недавнего Майдана и отделения Крыма, а в 2022 году Украина уже даже теоретически не могла не победить.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Спортсменам же выдаётся разрешение на выезд только на время проведения спортивных мероприятий.26 мая Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало список спортсменов, которые не вернулись из-за границы в установленные сроки после соревнований. В нём 236 имён - все мужчины, что наталкивает на мысль, что на Украину они решили не возвращаться, чтобы избежать всеобщей мобилизации.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, евровидение, голосование, конкурс
Украинцы смогут выбрать счастливчика, который споёт на "Евровидении" и поедет в Швецию
13:15 15.12.2023 (обновлено: 13:16 15.12.2023)
В приложения "Дия" [действие, укр.] украинцы могут проголосовать за исполнителя, который представит Украину на Евровидении-2024 и выедет в Швецию, сообщили журналисты Интерфакс-Украина
В украинском приложении "Дия" стартовало онлайн-голосование за одиннадцатого финалиста национального отбора, который не попал в список финалистов по итогам прослушивания.
Голосование продлится до 21 декабря включительно, а полный список финалистов станет известен 29 декабря.
Финал национального отбора состоится 3 февраля 2024 года.
Ранее жури отобрало в финал 10 участников: Alyona Alyona & Jerry Heil, Drevo, Ingret, Mélovin, Nahaba, Nazva, Skylerr , Yagody, Yaktak, Ziferblat.
Примечательно, что среди уже отобранных исполнительней в финал вошли 10 мужчин. В случае победы одного из коллективов, кому-то разрешат легально покинуть территорию Украины.
В мае 2024 году песенный конкурс "Евровидение" пройдёт в шведском городе Мальмё.
Первое место на "Евровидении" участники от Украины занимали трижды:
2004 год – Руслана (Лыжечко) с композицией "Дикі танці";
2016 год – Джамала с песней "1944";
2022 год – Kalush Orchestra с песней Stefania.
Закономерность очевидная до неприличного: в 2004 году на Украине был первый масштабный майдан – Оранжевая революция, в результате которой к власти пришел третий президент Украины Виктор Ющенко; в 2016 тема депортации крымских татар, о которой спела Джамала была "горяча" и актуальна на фоне недавнего Майдана и отделения Крыма, а в 2022 году Украина уже даже теоретически не могла не победить.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Спортсменам же выдаётся разрешение на выезд только на время проведения спортивных мероприятий.
26 мая Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало список спортсменов, которые не вернулись из-за границы в установленные сроки после соревнований. В нём 236 имён - все мужчины, что наталкивает на мысль, что на Украину они решили не возвращаться, чтобы избежать всеобщей мобилизации.