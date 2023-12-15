https://ukraina.ru/20231215/1052150804.html

Украинцы смогут выбрать счастливчика, который споёт на "Евровидении" и поедет в Швецию

Украинцы смогут выбрать счастливчика, который споёт на "Евровидении" и поедет в Швецию - 15.12.2023 Украина.ру

Украинцы смогут выбрать счастливчика, который споёт на "Евровидении" и поедет в Швецию

В приложения "Дия" [действие, укр.] украинцы могут проголосовать за исполнителя, который представит Украину на Евровидении-2024 и выедет в Швецию, сообщили журналисты Интерфакс-Украина

2023-12-15T13:15

2023-12-15T13:15

2023-12-15T13:16

новости

украина

евровидение

голосование

конкурс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103050/40/1030504065_0:0:1761:992_1920x0_80_0_0_0c66c01502c05bef13ecfd2b81870b95.jpg

В украинском приложении "Дия" стартовало онлайн-голосование за одиннадцатого финалиста национального отбора, который не попал в список финалистов по итогам прослушивания.Голосование продлится до 21 декабря включительно, а полный список финалистов станет известен 29 декабря.Финал национального отбора состоится 3 февраля 2024 года.Ранее жури отобрало в финал 10 участников: Alyona Alyona & Jerry Heil, Drevo, Ingret, Mélovin, Nahaba, Nazva, Skylerr , Yagody, Yaktak, Ziferblat.Примечательно, что среди уже отобранных исполнительней в финал вошли 10 мужчин. В случае победы одного из коллективов, кому-то разрешат легально покинуть территорию Украины.В мае 2024 году песенный конкурс "Евровидение" пройдёт в шведском городе Мальмё.Первое место на "Евровидении" участники от Украины занимали трижды:2004 год – Руслана (Лыжечко) с композицией "Дикі танці";2016 год – Джамала с песней "1944";2022 год – Kalush Orchestra с песней Stefania.Закономерность очевидная до неприличного: в 2004 году на Украине был первый масштабный майдан – Оранжевая революция, в результате которой к власти пришел третий президент Украины Виктор Ющенко; в 2016 тема депортации крымских татар, о которой спела Джамала была "горяча" и актуальна на фоне недавнего Майдана и отделения Крыма, а в 2022 году Украина уже даже теоретически не могла не победить.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Спортсменам же выдаётся разрешение на выезд только на время проведения спортивных мероприятий.26 мая Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало список спортсменов, которые не вернулись из-за границы в установленные сроки после соревнований. В нём 236 имён - все мужчины, что наталкивает на мысль, что на Украину они решили не возвращаться, чтобы избежать всеобщей мобилизации.

https://ukraina.ru/20230829/1048993211.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, евровидение, голосование, конкурс