Русская Народная Республика на западе Украины - 15.12.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20231215/1041518421.html
Русская Народная Республика на западе Украины
Русская Народная Республика на западе Украины - 15.12.2023 Украина.ру
Русская Народная Республика на западе Украины
В период Гражданской войны на Украине возникло множество небольших и "временных" государственных образований, на фоне которых УНР ("в вагоне – Директория, под вагоном – территория") и ДКР (армия которой защищала от белых Царицын) выглядят настоящими гигантами. Одним из таких образований была Русская Народная Республика Лемков
2023-12-15T08:32
2023-12-15T08:32
история
1918 г
карпаты
польша
история
гражданская война
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Лемки – этнографическая группа украинцев (в Польше считают – поляков, в Словакии они считаются русинами) проживающая в Карпатах на границе Украины, Польши и Словакии. Сейчас к числу лемков может быть отнесено свыше 200 тысяч человек, но на Украине, например, их записывают в украинцы, так же как и подкарпатских русинов, не считаясь с их самоопределением.5 декабря 1918 года на крестьянском вече во Флоринце (ныне Новосондецкий повет Польши) было провозглашено создание Русской Народной Республики Лемков, известной так же как Западно-Лемковская Республика.В результате распада Австро-Венгрии проживающие на её территории русины провозгласили не только ЗУНР, но и сразу две "республики лемков", одна из которых просуществовала до марта 1920-го.В начале ноября 1918 года на западной Лемковщине (территория бывшей австрийской провинции Галиция и Лодомерия, ныне Польша) состоялись народные вече населявших её лемков-русинов. В Кринице была создана "Русская Рада" Новосондецкого уезда, в Гладишеве — Горлицкого. Позже они объединились в "Верховный Лемковский Союз" в Горлице.Политически обе Рады придерживались "русинской" ориентации, в отличие от "Восточно-Лемковской Республики" ("Команчанской Республики"), которая объединила 33 села и ориентировалась на Западно-Украинскую Народную Республику. Руководство ЗУНР ещё 19 октября 1918 года провозгласило всю Лемковщину частью "украинской национальной территории".Делегаты вече во Флоринце постановили, что единственно разумным и полезным для русинского народа западных Карпат является объединение пространств от Сянока до Попрада в единой Русской республике.После дискуссий большинством голосов было решено не объединяться с Западноукраинской Народной Республикой, а добиваться присоединения этой республики к России.По воспоминаниям участников, на вече были голоса за присоединение к России, за создание отдельной республики и даже за присоединение к Чехословакии, однако не было решительно ни одного голоса за присоединение к Польше. Окончательное решение о будущем края оставлялось за Мирной конференцией в Париже.Во главе Русской Народной Республики Лемков встали недавние жертвы австрийского террора: адвокат Ярослав Феофилович Качмарчик, арестованный в 1914-м и содержавшийся в тюрьме в Новом Сонче (президент), священник Димитрий Васильевич Хиляк, узник печально знаменитых концлагерей Терезин и Талергоф (министр внутренних дел), и крестьянин Николай Громосяк, также узник Талергофа (министр сельского хозяйства).На правительственных бумагах ставилась круглая печать и штамп с надписью "Русская Народная Республика".Первые конфликты республики с правительством Польши, нуждавшимся в пополнении своей армии, начались с решения Варшавы мобилизовать лемков в ряды Войска Польского. Однако сотни мобилизованных лемков дезертировали и бежали из Польши.Руководство Русской Народной Республики Лемков не подчинилось требованиям правительства Польши о помощи полякам со стороны лемков, и призвало всех жителей Лемковщины не оказывать таковой.Для достижения компромисса в марте 1919 года Качмарчик принял участие в польско-лемковской конференции, на которой сумел добиться отказа польских властей от мобилизации лемков. В июне того же года командование в польской армии официально освободило лемков от призыва на воинскую службу. К осени 1919 года, однако, лемков снова начали мобилизовать в польскую армию. Посетив Варшаву, Качмарчик вновь получил обещание не призывать лемков, но в итоге оно не было выполнено.В начале 1920 года Качмарчик публично заявил, что граждане лемковской республики имеют право на самоопределение в своих внутренних делах, и впоследствии поднял этот вопрос на заседании во Флоринке в начале марта 1920 года, но его усилия оказались бесполезными.Поскольку объединение с Россией было невозможно, власти Русской Народной Республики Лемков пытались добиться присоединения к Подкарпатской Руси на южных склонах Карпат — как автономной провинции Чехословакии.Однако пока деятельность Русской Народной Республики Лемков была направлена на сепарацию от ЗУНР, польское правительство не оказывало преград в самоуправлении лемков-русинов. Когда же развернулось движение за присоединение к Чехословакии, отношение польских властей резко изменилось.12 марта 1920 года польские войска заняли территорию республики и ликвидировали её органы власти. Лидеры Русской Народной Республики Лемков были арестованы.По прошествии более чем года Качмарчик, Хиляк и Громосяк предстали перед судом в Новом Сонче по обвинению в государственной измене, что грозило всем троим смертной казнью, суд состоялся 10 июня 1921 года.Подсудимые держали себя смело и виновными не признали, а старик Громосяк на вопрос "Не хотели ли вы отторжения Лемковщины от Польши?" ответил: "Одлученя? А кеды была прилучена? Ани не знам!" ("Отторжения? А с каких пор она была присоединена? Я не знаю!"). Все трое были оправданы судом присяжных, поскольку защита доказала, что обвиняемые никогда не были гражданами Польши.После освобождения Ярослав Качмарчик открыл юридическую контору в лемковском городе Мушина на юге Польши. С этого момента он перестал участвовать в общественной жизни Лемковщины. В 1923 году, во время визита в США, он отклонил приглашение на лемковский съезд в Нью-Йорке. О дальнейшей его жизни известно лишь то, что юридическую практику Качмарчик вёл вплоть до начала Второй мировой войны, после чего ушёл на пенсию и умер в 1944 году.История создания и 16-месячного существования Русской Народной Республики Лемков показала, что надежды лемков на "14 пунктов Вильсона" и содействие западных держав не оправдались. По временному мандату Парижской мирной конференции, а с 1923 года окончательно Галичина, а вместе с ней и Лемковщина как ее часть были отданы во владение Польше. Ни о какой территориальной автономии не было и речи.Ещё одной причиной поражения русинских республик на обломках Австро-Венгрии было то, что они де-факто создавались по конфессиональному принципу.Ведь основной конфликт Русской Народной Республики Лемков с Восточно-Лемковской Республикой и ЗУНР состоял в том, что руководители первой были православными, а двух других — греко-католиками. К сожалению, конфессиональный раскол в мировом русинском движении сохраняется до сих пор, только теперь Объединением Лемков Польши руководят греко-католики, и эта организация отказывается сотрудничать, к примеру, со Всемирным советом подкарпатских русинов, объединяющим в основном православных.
https://ukraina.ru/20231101/1050587185.html
https://ukraina.ru/20190508/1023534128.html
https://ukraina.ru/20190812/1024593130.html
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Олег Хавич
Олег Хавич
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1918 г, карпаты, польша, история, гражданская война
История, 1918 г, Карпаты, Польша, История, гражданская война

Русская Народная Республика на западе Украины

08:32 15.12.2023
 
© culture.pl
© culture.pl
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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В период Гражданской войны на Украине возникло множество небольших и "временных" государственных образований, на фоне которых УНР ("в вагоне – Директория, под вагоном – территория") и ДКР (армия которой защищала от белых Царицын) выглядят настоящими гигантами. Одним из таких образований была Русская Народная Республика Лемков
Лемки – этнографическая группа украинцев (в Польше считают – поляков, в Словакии они считаются русинами) проживающая в Карпатах на границе Украины, Польши и Словакии. Сейчас к числу лемков может быть отнесено свыше 200 тысяч человек, но на Украине, например, их записывают в украинцы, так же как и подкарпатских русинов, не считаясь с их самоопределением.
5 декабря 1918 года на крестьянском вече во Флоринце (ныне Новосондецкий повет Польши) было провозглашено создание Русской Народной Республики Лемков, известной так же как Западно-Лемковская Республика.
В результате распада Австро-Венгрии проживающие на её территории русины провозгласили не только ЗУНР, но и сразу две "республики лемков", одна из которых просуществовала до марта 1920-го.
В начале ноября 1918 года на западной Лемковщине (территория бывшей австрийской провинции Галиция и Лодомерия, ныне Польша) состоялись народные вече населявших её лемков-русинов. В Кринице была создана "Русская Рада" Новосондецкого уезда, в Гладишеве — Горлицкого. Позже они объединились в "Верховный Лемковский Союз" в Горлице.
Политически обе Рады придерживались "русинской" ориентации, в отличие от "Восточно-Лемковской Республики" ("Команчанской Республики"), которая объединила 33 села и ориентировалась на Западно-Украинскую Народную Республику. Руководство ЗУНР ещё 19 октября 1918 года провозгласило всю Лемковщину частью "украинской национальной территории".
Делегаты вече во Флоринце постановили, что единственно разумным и полезным для русинского народа западных Карпат является объединение пространств от Сянока до Попрада в единой Русской республике.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
1 ноября, 08:00История
"Листопадовый чин": рождение и странное существование ЗУНРЗападноукраинская народная республика (ЗУНР) – самопровозглашённое государство, никогда не существовавшее на "своей" территории, признанное только такой же бедолашной Украинской народной республикой, которая потом территорию ЗУНР подарила Польше (хотя та и так ею владела). Самопровозгласилась же ЗУНР 1 ноября 1918 года и просуществовала 257 дней
После дискуссий большинством голосов было решено не объединяться с Западноукраинской Народной Республикой, а добиваться присоединения этой республики к России.
По воспоминаниям участников, на вече были голоса за присоединение к России, за создание отдельной республики и даже за присоединение к Чехословакии, однако не было решительно ни одного голоса за присоединение к Польше. Окончательное решение о будущем края оставлялось за Мирной конференцией в Париже.
Во главе Русской Народной Республики Лемков встали недавние жертвы австрийского террора: адвокат Ярослав Феофилович Качмарчик, арестованный в 1914-м и содержавшийся в тюрьме в Новом Сонче (президент), священник Димитрий Васильевич Хиляк, узник печально знаменитых концлагерей Терезин и Талергоф (министр внутренних дел), и крестьянин Николай Громосяк, также узник Талергофа (министр сельского хозяйства).
На правительственных бумагах ставилась круглая печать и штамп с надписью "Русская Народная Республика".
Первые конфликты республики с правительством Польши, нуждавшимся в пополнении своей армии, начались с решения Варшавы мобилизовать лемков в ряды Войска Польского. Однако сотни мобилизованных лемков дезертировали и бежали из Польши.
Руководство Русской Народной Республики Лемков не подчинилось требованиям правительства Польши о помощи полякам со стороны лемков, и призвало всех жителей Лемковщины не оказывать таковой.
Для достижения компромисса в марте 1919 года Качмарчик принял участие в польско-лемковской конференции, на которой сумел добиться отказа польских властей от мобилизации лемков. В июне того же года командование в польской армии официально освободило лемков от призыва на воинскую службу. К осени 1919 года, однако, лемков снова начали мобилизовать в польскую армию. Посетив Варшаву, Качмарчик вновь получил обещание не призывать лемков, но в итоге оно не было выполнено.
В начале 1920 года Качмарчик публично заявил, что граждане лемковской республики имеют право на самоопределение в своих внутренних делах, и впоследствии поднял этот вопрос на заседании во Флоринке в начале марта 1920 года, но его усилия оказались бесполезными.
Русины
8 мая 2019, 01:01
День в истории. 8 мая: Закарпатье попросилось в состав ЧехословакииВ этот день 100 лет назад Центральная Русская Народная Рада подписала «Ужгородский меморандум» - документ, который выражал волю подкарпатских русинов о вхождении их края в состав Чехословацкой республики.
Поскольку объединение с Россией было невозможно, власти Русской Народной Республики Лемков пытались добиться присоединения к Подкарпатской Руси на южных склонах Карпат — как автономной провинции Чехословакии.
Однако пока деятельность Русской Народной Республики Лемков была направлена на сепарацию от ЗУНР, польское правительство не оказывало преград в самоуправлении лемков-русинов. Когда же развернулось движение за присоединение к Чехословакии, отношение польских властей резко изменилось.
12 марта 1920 года польские войска заняли территорию республики и ликвидировали её органы власти. Лидеры Русской Народной Республики Лемков были арестованы.
По прошествии более чем года Качмарчик, Хиляк и Громосяк предстали перед судом в Новом Сонче по обвинению в государственной измене, что грозило всем троим смертной казнью, суд состоялся 10 июня 1921 года.
Подсудимые держали себя смело и виновными не признали, а старик Громосяк на вопрос "Не хотели ли вы отторжения Лемковщины от Польши?" ответил: "Одлученя? А кеды была прилучена? Ани не знам!" ("Отторжения? А с каких пор она была присоединена? Я не знаю!"). Все трое были оправданы судом присяжных, поскольку защита доказала, что обвиняемые никогда не были гражданами Польши.
После освобождения Ярослав Качмарчик открыл юридическую контору в лемковском городе Мушина на юге Польши. С этого момента он перестал участвовать в общественной жизни Лемковщины. В 1923 году, во время визита в США, он отклонил приглашение на лемковский съезд в Нью-Йорке. О дальнейшей его жизни известно лишь то, что юридическую практику Качмарчик вёл вплоть до начала Второй мировой войны, после чего ушёл на пенсию и умер в 1944 году.
12 августа 2019, 15:39
«Москвофильский социализм» в Галичине. От студенческого кружка до Советской УкраиныВ конце XIX - начале XX в. во многих регионах Восточной Европы складывались новые политические идеологии, зарождалась современная партийная система. Не была исключением и Галичина, где к тому времени оформилось разделение на украинское и галицко-русское движения, между которыми были уже хорошо заметны различия
История создания и 16-месячного существования Русской Народной Республики Лемков показала, что надежды лемков на "14 пунктов Вильсона" и содействие западных держав не оправдались. По временному мандату Парижской мирной конференции, а с 1923 года окончательно Галичина, а вместе с ней и Лемковщина как ее часть были отданы во владение Польше. Ни о какой территориальной автономии не было и речи.
Ещё одной причиной поражения русинских республик на обломках Австро-Венгрии было то, что они де-факто создавались по конфессиональному принципу.
Ведь основной конфликт Русской Народной Республики Лемков с Восточно-Лемковской Республикой и ЗУНР состоял в том, что руководители первой были православными, а двух других — греко-католиками. К сожалению, конфессиональный раскол в мировом русинском движении сохраняется до сих пор, только теперь Объединением Лемков Польши руководят греко-католики, и эта организация отказывается сотрудничать, к примеру, со Всемирным советом подкарпатских русинов, объединяющим в основном православных.
 
История1918 гКарпатыПольшаИсториягражданская война
 
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