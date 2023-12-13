https://ukraina.ru/20231213/1052074629.html

Конец "зеленому шапито". Сколько стоил визит Зеленского в США? И зачем он туда поехал?

Конец "зеленому шапито". Сколько стоил визит Зеленского в США? И зачем он туда поехал? - 13.12.2023 Украина.ру

Конец "зеленому шапито". Сколько стоил визит Зеленского в США? И зачем он туда поехал?

Редчайший случай, но нельзя не согласиться с депутатом украинской Рады Алексеем Гончаренко, который указал на мелкую, но очень выразительную деталь.

2023-12-13T16:33

2023-12-13T16:33

2023-12-13T16:33

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

визит

алексей гончаренко

дмитрий кулеба

ес

михаил чаплыга

мария захарова

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Делегация украинских политиков приехала в США просить денег в кроссовках за 1000 долларов.Кто, кстати, в них был? История и Гончаренко пока умалчивают. Стефанчук, Зеленский, Ермак? Или речь о Давиде Арахамии? Судя по всему, он, "диджей Дато", приехал в модных и "недорогих", по меркам украинского политикума, кроссовках.Клоун в каргоИ конечно, сама форма одежды тоже вызывает вопросы. Сколько можно уже всем политическим колхозом носить странные фуфайки и "брюки - карго" цвета хаки?На брюки карго президента Украины указывал даже Вивек Рамасвами, один из самых перспективных молодых политиков США. Кстати, возможный вице-президент Америки.Он заметил эту модную, но совершенно неуместную для политика деталь в облике Владимира Зеленского и назвал его "нацистом и клоуном в карго - штанах".Брюки - карго - это, по сути, рабочие штаны. Подходят портовому грузчику, строителю, крановщику или молодому дизайнеру. В последние годы вошли в моду у молодых девушек. Но так же стремительно уже вышли из моды.Как по сути, стремительно вышел из политической моды на Западе Зеленский. Его облик устарел во всех смыслах. Это мода прошлого сезона!Но также, как и Зеленский, унылой зелёной кучкой, в непременных фуфайках и "карго" (или у них просто брюки? Кто их разберёт!) фотографируются в интерьерах Белого дома его соратники.Спикер Рады Стефанчук, глава Офиса президента Ермак, министр обороны Умеров. Все в этих странных зелёных рубахах и штанах.Уже даже на лестнице фотографируются. В кабинет "зелёную кучку" не приглашают. Или они не помещаются? Судя по габаритам членов делегации, такая версия тоже имеет право на существование.Да, всем понятно, что они хотят сказать своей формой: "мы только что из окопов".Но извините, конечно, каких размеров должны быть те окопы для Стефанчука или Умерова? На них же уже рубахи не сходятся.Будущая "премьерка"Интересная деталь. С делегацией киевских просителей активно фотографировалась посол Украины в США Оксана Маркарова. Она была, к счастью, в обычной деловой одежде и смотрелась вполне благопристойно.По слухам, её активно проталкивают и лоббируют на место главы правительства Украины.Во-первых, Оксана полностью подконтрольна Госдепартаменту США. В отличие от Шмыгаля, который полностью подконтролен Ринату Ахметову.Во-вторых, Оксана очень близка с диаспорянами, с украинскими националистами в Америке.Её ближайшие подруги - сестра Ирины Фарион, Марта, которая работает в мэрии Чикаго, и жена президента Ющенко Катерина. Вот такое "лобби украинских дамочек".И не только, конечно, их. За Оксаной стоит "дип стейт" США, какой-то из влиятельных кланов "глубинного государства".Если Оксана успеет, то станет, скорее всего, "премьеркой". Или "премьеркыней"? Как там сейчас с новыми модными словами в украинском политикуме?И тогда, конечно, ей придется принимать дресс-код украинской власти - надеть нарочито потасканную фуфайку цвета хаки, юбку - хаки, ботики или кроссовки, как и всем. Такая униформа.Пустите переночевать!Есть и ещё интересная деталь. Делегация разместилась в отеле, в номерах, стоимость которых на одну ночь - 45 тысяч долларов. Одна ночь в одном номере. 45 тысяч. А один из номеров стоил 68 тысяч долларов за ночь. Для Зеленского с Ермаком, наверное.А теперь совместите эти две картинки. Футболки и рубахи хаки, строительные штаны, вид "мы только из окопов", и номера по 45 тысяч долларов за ночь...Лицемерные люди, которые даже не заботятся о том, чтобы не выглядеть такими откровенными лицемерами.Или считают всех глупее себя?Кулеба и лопатыА тем временем, министр иностранных дел "великой Украины", некто Кулеба, вдруг высказался "высоким стилем":"Мы можем прыгать, мы можем танцевать, если это попросят в дополнение к уже сделанному".Кулеба выражал свое недовольство тем, что Украину как-то опять медленно начали принимать в ЕС. Заподозрил неладное. Но каков высокий слог дипломата!Он ещё и предположил, что украинцы будут "воевать лопатами", если Европа не даст оружия.Как сказал украинский политолог Михаил Чаплыга:"Мне очень стыдно. За страну, за Кулебу, и за всё. Я хочу, чтобы зрители знали, что когда-то у Украины была своя школа дипломатии. Мне нечего сказать, мне стыдно за то, что мы деградировали до уровня пьяных тараканов, больше нечего сказать. "Депутат одного из прошлых созывов украинской Рады Игорь Лапин, по поводу кроссовок и самого визита в США:"Это "зелёное шапито" позорит мою страну".Один из сенаторов США Джеймс Вэнс, сказал, что идея привезти Зеленского для "манипулирования эмоциями конгрессменов" - это гротеск.Это "политическое шоу" идёт на Украине не первый год. И это, конечно, гротеск. Но страшный.Конец "шапито"Да, они выглядят смешно и нелепо, со своими мало спортивными фигурами, в нарочито военизированных костюмчиках. Да, они вызывают недоумение своими тратами: ведь на пару ночей делегации в вашингтонском отеле ушло, наверное, полмиллиона долларов.Но вот эти, в смешных зелёных костюмчиках, распоряжаются жизнями миллионов людей. И это действительно страшно.Как сказала спикер российского МИДа Мария Захарова:"Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон. Зеленский вновь будет умолять продюсеров своего страшного трагикомического шоу не прекращать щедрое спонсирование киевского режима."Вот именно что страшное трагикомическое шоу.Денег им, конечно, не дали. Но дадут. Иначе рухнет Украина, а с ней окончательно рухнет рейтинг президента Байдена.А Зеленский и не думает унывать. Как пишут украинские телеграм-каналы, президент договорился о переезде родителей своих и жены в США. О гарантиях безопасности для себя и всех членов семьи. О грузовых самолётах для наличных денег. О трансфере своих банковских счетов в Кабо - Верде.Кстати, в Кабо - Верде уже тоже разразился дипломатический скандал. Президент сообщил, что он "глубоко удивлен" встречей президента Украины с премьером, о которой президента Кабо - Верде даже не поставили в известность.Зеленский наверняка даже не знал, что там есть президент.И он, судя по всему, очень, очень спешит. Ему не до таких "мелочей".Денег не дают, "десант" провалился, но и "Зе" и остальных "просителей" это ничуть не смущает.

https://ukraina.ru/20231213/1052059783.html

https://ukraina.ru/20231213/1052051176.html

https://ukraina.ru/20231213/1052049733.html

https://ukraina.ru/20231213/1052058750.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

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