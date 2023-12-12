https://ukraina.ru/20231212/1051906357.html

"Дедушку тоже надо понять": эксперт о том, почему война на Украине стала семейным проектом Байденов

"Дедушку тоже надо понять": эксперт о том, почему война на Украине стала семейным проектом Байденов - 12.12.2023 Украина.ру

"Дедушку тоже надо понять": эксперт о том, почему война на Украине стала семейным проектом Байденов

Война на Украине – это проект семейства Байденов и демократической партии, по США готовятся выйти их конфликта и переложить ответственность на европейцев и ВМФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-12-12T04:30

2023-12-12T04:30

2023-12-12T04:30

новости

сша

украина

джо байден

помощь

военная помощь

евросоюз

деньги

вмф

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102906/14/1029061423_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_0eb5af957c10093738c357ea8d50c6a4.jpg

Постепенно США выходят из украинского конфликта. Президент Джо Байден уже перешел на крайние степени шантажа законодателей. Он договорился до того, что "если мы не дадим денег Украине, начнут гибнуть американские солдаты", рассказал политолог.Для начала США раздадут СМИ соответствующие методички. Еженедельные визиты заменят на телефонные переговоры с украинской стороной, но потом и они сойдут на нет, добавил эксперт.Американцы будут давить на европейцев, МВФ, Всемирный банк и искать кого-то, кто даст кредиты Украине. Будет продолжаться жесткая критика киевского режима, которая наведет людей на мысль, что Вашингтон больше не поддерживает Киев, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231211/1051867389.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, джо байден, помощь, военная помощь, евросоюз, деньги, вмф, война, конфликт, демократическая партия