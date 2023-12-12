"Дедушку тоже надо понять": эксперт о том, почему война на Украине стала семейным проектом Байденов
© AP / Visar Kryeziu
© AP / Visar Kryeziu
Война на Украине – это проект семейства Байденов и демократической партии, по США готовятся выйти их конфликта и переложить ответственность на европейцев и ВМФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Постепенно США выходят из украинского конфликта. Президент Джо Байден уже перешел на крайние степени шантажа законодателей. Он договорился до того, что "если мы не дадим денег Украине, начнут гибнуть американские солдаты", рассказал политолог.
"Дедушку надо тоже понять. Украина и война на Украине – это проект семейства Байденов и демократической партии. Это не проект США. Поэтому Байден хочет съехать из этого конфликта по пандусу, а не прыгать с третьего этажа, ломая ноги (как это было в Афганистане)", - отметил Казаков.
Для начала США раздадут СМИ соответствующие методички. Еженедельные визиты заменят на телефонные переговоры с украинской стороной, но потом и они сойдут на нет, добавил эксперт.
Американцы будут давить на европейцев, МВФ, Всемирный банк и искать кого-то, кто даст кредиты Украине. Будет продолжаться жесткая критика киевского режима, которая наведет людей на мысль, что Вашингтон больше не поддерживает Киев, заключил собеседник издания.
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