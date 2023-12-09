https://ukraina.ru/20231209/1051875956.html

Квадрокоптер десантников сбил украинскую ударную "Бабу Ягу" у Артёмовска – МО

Квадрокоптер десантников сбил украинскую ударную "Бабу Ягу" у Артёмовска – МО - 09.12.2023 Украина.ру

Квадрокоптер десантников сбил украинскую ударную "Бабу Ягу" у Артёмовска – МО

Оператор БПЛА Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга" под Артёмовском, протаранив его дроном-разведчиком. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-09T08:39

2023-12-09T08:39

2023-12-09T08:39

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Оператор российского БПЛА, возвращаясь после проведения воздушной разведки, заметил в воздухе ударный гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", который возвращался после сброса мин. Боец принял решение сбить "Бабу-Ягу, после нескольких попыток это ему удалось."После набора высоты его БПЛА зашёл на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник, упавший на нашей территории. После падения он был найден эвакуационной группой российских десантников, которые оперативно доставили его в расположение наших подразделений для изучения", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что это незаурядный случай, "демонстрирующий профессионализм десантников-дальневосточников".На следующий, день, также возвращаясь с задачи, вблизи наших позиций оператор обнаружил другой беспилотник ВСУ - теперь это был уже разведывательный квадрокоптер, наблюдающий за нашим передним краем, он "тоже был сбит".Украинские войска для сброса крупнокалиберных мин применяют тяжёлые сельскохозяйственные БПЛА, которые наши бойцы называют "Бабой-Ягой".Видеозапись воздушного боя опубликована на сайте Минобороны.

https://ukraina.ru/20231209/1051866829.html

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