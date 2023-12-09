Обреченный плацдарм. Юрий Кнутов сообщил, как российские "умные" бомбы ликвидируют десант ВСУ в Крынках
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / LPhot Mark Johnson, Ministry of Defenceтренировка украинских спецназовцев в Великобритании
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / LPhot Mark Johnson, Ministry of Defence
ВСУ на катерах пытаются переправлять войска в Крынки, пытаясь расширить свой плацдарм на Днепре. Но благодаря наличию ФАБов с УМПК нанесение ударов по противнику на левобережье значительно упрощается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Продвижение ВС РФ в степях Херсонской области возможно только под прикрытием мощного "зонтика" из средств РЭБ, FPV-дронов, артиллерии и авиации. Либо нужно передвигаться небольшими группами по посадкам с соблюдением мер маскировки, рассказал эксперт.
Пока погода благоприятствует, максимум, на что способны ВСУ, — по ночам на катерах переправлять войска до Крынок, пытаться расширить свой плацдарм на Днепре, добавил он.
"Но благодаря тому, что наши ВКС получили ФАБ-250, 1000, 1500 с управляемым модулем планирования коррекции задача нанесения ударов по противнику на левом берегу упрощается. Хотя из-за теплой погоды местность там заболочена и передвижение наших войск затруднено", - подчеркнул Кнутов.
Именно поэтому в район Крынок направлена партия аэролодок, которые будут проходить испытания в боевых условиях. Появится возможность переброски мобильных групп на местность с водными подтоками и болотами, которые образовались после подрыва Каховской ГЭС, подытожил собеседник Украина.ру.
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