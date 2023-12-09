https://ukraina.ru/20231209/1051866829.html

Обреченный плацдарм. Юрий Кнутов сообщил, как российские "умные" бомбы ликвидируют десант ВСУ в Крынках

Обреченный плацдарм. Юрий Кнутов сообщил, как российские "умные" бомбы ликвидируют десант ВСУ в Крынках - 09.12.2023 Украина.ру

Обреченный плацдарм. Юрий Кнутов сообщил, как российские "умные" бомбы ликвидируют десант ВСУ в Крынках

ВСУ на катерах пытаются переправлять войска в Крынки, пытаясь расширить свой плацдарм на Днепре. Но благодаря наличию ФАБов с УМПК нанесение ударов по противнику на левобережье значительно упрощается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-12-09T06:00

2023-12-09T06:00

2023-12-09T06:00

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река

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всу

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Продвижение ВС РФ в степях Херсонской области возможно только под прикрытием мощного "зонтика" из средств РЭБ, FPV-дронов, артиллерии и авиации. Либо нужно передвигаться небольшими группами по посадкам с соблюдением мер маскировки, рассказал эксперт.Пока погода благоприятствует, максимум, на что способны ВСУ, — по ночам на катерах переправлять войска до Крынок, пытаться расширить свой плацдарм на Днепре, добавил он.Именно поэтому в район Крынок направлена партия аэролодок, которые будут проходить испытания в боевых условиях. Появится возможность переброски мобильных групп на местность с водными подтоками и болотами, которые образовались после подрыва Каховской ГЭС, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231207/1051839185.html

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новости, украина, россия, плацдарм, херсонская область, днепр (река), авиабомбы, река, десант, всу, вс рф, удары