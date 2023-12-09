Обреченный плацдарм. Юрий Кнутов сообщил, как российские "умные" бомбы ликвидируют десант ВСУ в Крынках - 09.12.2023 Украина.ру
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Обреченный плацдарм. Юрий Кнутов сообщил, как российские "умные" бомбы ликвидируют десант ВСУ в Крынках
Обреченный плацдарм. Юрий Кнутов сообщил, как российские "умные" бомбы ликвидируют десант ВСУ в Крынках - 09.12.2023 Украина.ру
Обреченный плацдарм. Юрий Кнутов сообщил, как российские "умные" бомбы ликвидируют десант ВСУ в Крынках
ВСУ на катерах пытаются переправлять войска в Крынки, пытаясь расширить свой плацдарм на Днепре. Но благодаря наличию ФАБов с УМПК нанесение ударов по противнику на левобережье значительно упрощается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-12-09T06:00
2023-12-09T06:00
новости
украина
россия
плацдарм
херсонская область
днепр (река)
авиабомбы
река
десант
всу
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Продвижение ВС РФ в степях Херсонской области возможно только под прикрытием мощного "зонтика" из средств РЭБ, FPV-дронов, артиллерии и авиации. Либо нужно передвигаться небольшими группами по посадкам с соблюдением мер маскировки, рассказал эксперт.Пока погода благоприятствует, максимум, на что способны ВСУ, — по ночам на катерах переправлять войска до Крынок, пытаться расширить свой плацдарм на Днепре, добавил он.Именно поэтому в район Крынок направлена партия аэролодок, которые будут проходить испытания в боевых условиях. Появится возможность переброски мобильных групп на местность с водными подтоками и болотами, которые образовались после подрыва Каховской ГЭС, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231207/1051839185.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, плацдарм, херсонская область, днепр (река), авиабомбы, река, десант, всу, вс рф, удары
Новости, Украина, Россия, плацдарм, Херсонская область, Днепр (река), авиабомбы, река, десант, ВСУ, ВС РФ, удары

Обреченный плацдарм. Юрий Кнутов сообщил, как российские "умные" бомбы ликвидируют десант ВСУ в Крынках

06:00 09.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / LPhot Mark Johnson, Ministry of Defenceтренировка украинских спецназовцев в Великобритании
тренировка украинских спецназовцев в Великобритании - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / LPhot Mark Johnson, Ministry of Defence
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ВСУ на катерах пытаются переправлять войска в Крынки, пытаясь расширить свой плацдарм на Днепре. Но благодаря наличию ФАБов с УМПК нанесение ударов по противнику на левобережье значительно упрощается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Продвижение ВС РФ в степях Херсонской области возможно только под прикрытием мощного "зонтика" из средств РЭБ, FPV-дронов, артиллерии и авиации. Либо нужно передвигаться небольшими группами по посадкам с соблюдением мер маскировки, рассказал эксперт.
Пока погода благоприятствует, максимум, на что способны ВСУ, — по ночам на катерах переправлять войска до Крынок, пытаться расширить свой плацдарм на Днепре, добавил он.
"Но благодаря тому, что наши ВКС получили ФАБ-250, 1000, 1500 с управляемым модулем планирования коррекции задача нанесения ударов по противнику на левом берегу упрощается. Хотя из-за теплой погоды местность там заболочена и передвижение наших войск затруднено", - подчеркнул Кнутов.
Именно поэтому в район Крынок направлена партия аэролодок, которые будут проходить испытания в боевых условиях. Появится возможность переброски мобильных групп на местность с водными подтоками и болотами, которые образовались после подрыва Каховской ГЭС, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
7 декабря, 18:57
Владимир Васильев: За деньги для Украины Байден готов воевать с РоссиейВладимир Зеленский стал аллергеном для США, поэтому Джо Байден и демократическая администрация ищут другие способы для получения помощи Украине, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
 
НовостиУкраинаРоссияплацдармХерсонская областьДнепр (река)авиабомбырекадесантВСУВС РФудары
 
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