Run, Вова "Рояль" Зеленский, run! - 05.12.2023 Украина.ру
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Run, Вова "Рояль" Зеленский, run!
Run, Вова "Рояль" Зеленский, run! - 05.12.2023 Украина.ру
Run, Вова "Рояль" Зеленский, run!
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X твитнул: "Песенка Зеленского спета, он скажет все, что сможет, чтобы продержаться до самого горького конца. Он может не выжить на своем посту".
2023-12-05T12:04
2023-12-05T12:05
мнения
украина
россия
сша
владимир зеленский
будущее
вьетнам
диктатура
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И буквально следом, некто, представившийся сотрудником отдела охранных операций секретной службы США, на YouTube-канале John Doe опубликовал видео, в котором сообщил, что Соединенные Штаты разрабатывают план бегства украинского лидера Владимира Зеленского и его семьи.Интересно, какое именно из 17 или уже 18 разведывательных подразделений США готовит дерзкую операцию по вывозу в район Флориды/Вайоминга подержаного рояля. Рояль – кличка Зеленского. Хакеры в интернет слили. Номер с инструментом вы должны помнить. У Зе два ника - Рояль или Клоун.Не исключено, что яйцеголовые в Вашингтоне создали под операцию транспортировки тяжелого и недорогого предмета новую секретную службу. Ну как же – диктатор, проживающая в Лондоне жена диктатора, проживающие где-то там и точно не на Украине, дети диктатора, а также родители - в Израиле. Раскидала по свету людей злодейка-судьба, да так, что не собрать в горсть. Нужен спецназ, спецоперация, спецагент и спецбюджет, а также финансирование всех вариантов от А до Z. Страшное дело.Не буду оригинальным: дело Зеленского ближе всего к устранению 1 ноября 1963 года диктатора Южного Вьетнама Нго Динь Зьема и его младшего брата Нго Динь Ню. К моменту переворота вьетнамская война длилась восемь лет, но в наши дни времена ускорились и у Зеленского год с 24.02.22 пошёл за восемь.Братьев застрелили. Их правление характеризовалось, как автократия – диктатура и непотизм - кумовство. До 1968 года поминальные службы по ним были запрещены. Оба, кстати, католики, прямо как Байден.В 1971-м году организованные добрыми людьми безграмотные сельские жители прошли через весь Сайгон, тогда столица южного Вьетнама, а сейчас город Хошимин, с портретами убитого диктатора, но святым Нго Динь Зьем так и не стал. Что характерно, администрация душки Кеннеди, тоже убитого на 21-й день после переворота в Сайгоне, бумеранг, не захотела помочь братьям Нго бежать, хотя могла.Посол США в Южном Вьетнаме Генри Кэбот Лодж-младший за два дня до начала переворота, как человек погружённый во все детали "неизвестного никому" будущего, рекомендовал администрации не помогать диктатору, так как это могло бы связать Вашингтон с переворотом. Зачем? Белый Дом согласился.Ну и, наконец, переворот, конечно, устроили генералы - профессиональный военный - Зыонг Ван Минь. А я не сказал? Через два месяца Зыонг Ван Миня сверг генерал-майор Нгуен Кхань. В феврале 1965-го Кханя убрал с доски генерал Нгуен Ван Тхьеу. Не имена, а скороговорки. Последний пробыл у власти почти до капитуляции Южного Вьетнама - 30 апреля 1975-го, передав 21-го числа, уже несуществующую к тому моменту власть, вице-президенту Чан Ван Хыонгу.Теперь вместо сложных русскому уху вьетнамских имён можно вписывать и перчить по вкусу на место Зеленского доморощенное и родное – Залужный, Сырский, Порошенко, Ермак, Арестович*, кто-то главарей нац батальонов, Аваков, Разумков, мистер Х.Проблема Зеленского, с точки зрения любого хозяина Белого Дома, в эффективности. Наш малый, человек, чем дальше, тем очевиднее, поверхностного ума, эдакий Хлестаков, наивно полагавший, что у папы в Белом Доме денег куры не клюют. Ан, выяснилось – клюют. Папане и самому надо. Цена режима Зеленского, требующего для поддержания на плаву $40 – $50 млрд ежегодно, не считая поставок военной техники и снарядов и прочее, в отсутствии успехов на фронте становится слишком тяжела. Путин по-прежнему жив. Россия побеждает. В России растёт экономика. Антиамериканские союзы также растут. Украинский "мобилизационный ресурс" расходуется неээфективно. Слишком быстро бойцы ВСУ становятся калеками или мёртвыми. За что же мы так много платим бородачу в майке цвета хаки? – спрашивает всё большее число людей в Вашингтоне.Вашингтон видит неспособность Зеленского унять коррупцию. В самом деле, воруй в Киеве на 50% меньше, так уже и денег почти на всё хватило бы. Но коррупцию унять нельзя. Хотя бы потомуЮ что в каждом уведённом на сторону долларе сидит американский интересант из Конгресса, Сената, обязательно администрации, Пентагона и т.д. Украина прекрасно коррумпировала Вашингтон. Чешет чуб щирый хохол: американцу дай, а собi нет? Не можно. Никаких сил. И катится ком дальше.Некоторые, настолько же недалёкие, как и Зеленский, люди в администрации Белого Дома, полагают, что у новых назначенцев на место Зеленского аппетиты убавятся. И это глупая мысль, потому что чем ближе запах катастрофы, тем сильнее желание украсть побольше и спрыгнуть.Впрочем, в деле Зеленского имеются куда более серьёзные, отягчающие будущее диктатора, обстоятельства, чем банальное, пусть и очень крупное воровство. В конце концов, кто у них не ворует? Главу ЕК фон дер Ляйен обвинили в коррупции при заключении контракта между ЕС и американской компанией Pfizer на 71 млрд евро и ничего. Правильную компанию выбрала Урсула – американскую. Молодец.Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что СПЧ собрал 8123 эпизода преступлений киевского режима против мирных жителей. Созданием единой системы фиксации обстрелов и других преступлений Украины занимается посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИДа РФ Родион Мирошник. Но даже если отставить в сторону, не забыть, а отставить это, и вспомнить: Крымский мост, удары по Запорожской АЭС, американские биолаборатории на территории Украины, скандалы с чёрной трансплантологией в ВСУ и внезапное увольнение командующего медицинскими силами генерал-майора Татьяны Остащенко, убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушения на Олега Царёва и Захара Прилепина на территории Российской Федерации, пытки и убийства наших военнопленных и украинских политзаключённых, удары по мирным жителям Донбасса, когда цель удара именно что гражданские, вся подноготная режима и патрона режима – Вашингтона, а также Лондона, лимитрофов Прибалтики, Варшавы и Парижа, Брюсселя и Берлина – понимаешь: президент Украины не жилец. Судьба отсидевшего в США девятилетний срок за коррупцию премьера Украины и "друга" Кучмы Павла Лазаренко для нынешнего хозяина офиса на Банковой недостижимая мечта. Тюремная камера для Владимира Зе, считай погребальная, как для Джефри Эпштейна.Владимир Зеленский в здравом уме и памяти никому, кроме Российской Федерации, не нужен. Только Москве, по- большому счёту, требуется открытый процесс, новый Нюрнберг, чтобы показать миру генезис украинского нацизма, не только фронтмена, но подлинных конструкторов русской гражданской войны, демиургов большой украинской крови. Впрочем, мы покажем всё и без Зеленского.Пока смертная казнь за преступления в Российской Федерации не введена, всё что можно сказать диктатору в Киеве: Run, Вова, run! Иначе всё равно убьёт тебя бедолагу охрана при попытке позвонить жене. Она же, говорят, английская. Не жена. Охрана. Элитный британский спецназ. Иногда задача охраны в нужный момент убить. Хоть у Синдзо Абэ спроси. Вот как встретишь, сразу его и спроси, Вов. Грустно? Нет. Логично.Впрочем, вряд ли у человека у которого не хватило мужества, став президентом, согласно предвыборным обещаниям, принести народу мир, защитить свой народ, теперь, когда пришла расплата, достанет его, мужества, чтобы бежать. Зеленский не игрок, а так - инструмент, рояль. На рояле может играть любой. Быть пианистом вовсе необязательно. А хочешь - выдирай клавиши. Рояль по определению ничей. За ним пустота.То что называют президентом Зеленским из чувства самосохранения в описанных обстоятельствах будет отчаянно цепляться за власть. Внутривидовая борьба в украинском политикуме приобретёт характер кровавой бани. Впрочем, бандитизм ранних 90-х в Киеве из круга большого бизнеса и политики никуда не исчезал. Как формулирует иноагент Дима Быков: бандитизм - является особенностью национального характера, и если химера публично сожрёт себя, что же плохого в том? Она ещё хозяина покусает. Взбесилась.
https://ukraina.ru/20231004/1049891561.html
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мнения, украина, россия, сша, владимир зеленский, будущее, вьетнам, диктатура
Мнения, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, будущее, Вьетнам, диктатура

Run, Вова "Рояль" Зеленский, run!

12:04 05.12.2023 (обновлено: 12:05 05.12.2023)
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
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Вадим Авва авторы
Вадим Авва
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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X твитнул: "Песенка Зеленского спета, он скажет все, что сможет, чтобы продержаться до самого горького конца. Он может не выжить на своем посту".
И буквально следом, некто, представившийся сотрудником отдела охранных операций секретной службы США, на YouTube-канале John Doe опубликовал видео, в котором сообщил, что Соединенные Штаты разрабатывают план бегства украинского лидера Владимира Зеленского и его семьи.
Интересно, какое именно из 17 или уже 18 разведывательных подразделений США готовит дерзкую операцию по вывозу в район Флориды/Вайоминга подержаного рояля. Рояль – кличка Зеленского. Хакеры в интернет слили. Номер с инструментом вы должны помнить. У Зе два ника - Рояль или Клоун.
Вадим Авва
4 октября, 10:46
Вадим Авва: кто онЖурналист
Не исключено, что яйцеголовые в Вашингтоне создали под операцию транспортировки тяжелого и недорогого предмета новую секретную службу. Ну как же – диктатор, проживающая в Лондоне жена диктатора, проживающие где-то там и точно не на Украине, дети диктатора, а также родители - в Израиле. Раскидала по свету людей злодейка-судьба, да так, что не собрать в горсть. Нужен спецназ, спецоперация, спецагент и спецбюджет, а также финансирование всех вариантов от А до Z. Страшное дело.
Не буду оригинальным: дело Зеленского ближе всего к устранению 1 ноября 1963 года диктатора Южного Вьетнама Нго Динь Зьема и его младшего брата Нго Динь Ню. К моменту переворота вьетнамская война длилась восемь лет, но в наши дни времена ускорились и у Зеленского год с 24.02.22 пошёл за восемь.
Братьев застрелили. Их правление характеризовалось, как автократия – диктатура и непотизм - кумовство. До 1968 года поминальные службы по ним были запрещены. Оба, кстати, католики, прямо как Байден.
Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
22 ноября, 13:00
Паника Зеленского, подбитый танк, сбежавшие мужчины. Главное на Украине на 13:00 22 ноября
В 1971-м году организованные добрыми людьми безграмотные сельские жители прошли через весь Сайгон, тогда столица южного Вьетнама, а сейчас город Хошимин, с портретами убитого диктатора, но святым Нго Динь Зьем так и не стал. Что характерно, администрация душки Кеннеди, тоже убитого на 21-й день после переворота в Сайгоне, бумеранг, не захотела помочь братьям Нго бежать, хотя могла.
Посол США в Южном Вьетнаме Генри Кэбот Лодж-младший за два дня до начала переворота, как человек погружённый во все детали "неизвестного никому" будущего, рекомендовал администрации не помогать диктатору, так как это могло бы связать Вашингтон с переворотом. Зачем? Белый Дом согласился.
Ну и, наконец, переворот, конечно, устроили генералы - профессиональный военный - Зыонг Ван Минь. А я не сказал? Через два месяца Зыонг Ван Миня сверг генерал-майор Нгуен Кхань. В феврале 1965-го Кханя убрал с доски генерал Нгуен Ван Тхьеу. Не имена, а скороговорки. Последний пробыл у власти почти до капитуляции Южного Вьетнама - 30 апреля 1975-го, передав 21-го числа, уже несуществующую к тому моменту власть, вице-президенту Чан Ван Хыонгу.
Теперь вместо сложных русскому уху вьетнамских имён можно вписывать и перчить по вкусу на место Зеленского доморощенное и родное – Залужный, Сырский, Порошенко, Ермак, Арестович*, кто-то главарей нац батальонов, Аваков, Разумков, мистер Х.
Проблема Зеленского, с точки зрения любого хозяина Белого Дома, в эффективности. Наш малый, человек, чем дальше, тем очевиднее, поверхностного ума, эдакий Хлестаков, наивно полагавший, что у папы в Белом Доме денег куры не клюют. Ан, выяснилось – клюют. Папане и самому надо.
Цена режима Зеленского, требующего для поддержания на плаву $40 – $50 млрд ежегодно, не считая поставок военной техники и снарядов и прочее, в отсутствии успехов на фронте становится слишком тяжела. Путин по-прежнему жив. Россия побеждает. В России растёт экономика. Антиамериканские союзы также растут. Украинский "мобилизационный ресурс" расходуется неээфективно. Слишком быстро бойцы ВСУ становятся калеками или мёртвыми. За что же мы так много платим бородачу в майке цвета хаки? – спрашивает всё большее число людей в Вашингтоне.
Вчера, 17:20
Капитуляция Украины в мечтах и в реальностиБывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил очевидную вещь – переговоры Киева с Россией возможны только о капитуляции Украины.
Вашингтон видит неспособность Зеленского унять коррупцию. В самом деле, воруй в Киеве на 50% меньше, так уже и денег почти на всё хватило бы. Но коррупцию унять нельзя. Хотя бы потомуЮ что в каждом уведённом на сторону долларе сидит американский интересант из Конгресса, Сената, обязательно администрации, Пентагона и т.д. Украина прекрасно коррумпировала Вашингтон.
Чешет чуб щирый хохол: американцу дай, а собi нет? Не можно. Никаких сил.
И катится ком дальше.
Некоторые, настолько же недалёкие, как и Зеленский, люди в администрации Белого Дома, полагают, что у новых назначенцев на место Зеленского аппетиты убавятся. И это глупая мысль, потому что чем ближе запах катастрофы, тем сильнее желание украсть побольше и спрыгнуть.
Впрочем, в деле Зеленского имеются куда более серьёзные, отягчающие будущее диктатора, обстоятельства, чем банальное, пусть и очень крупное воровство. В конце концов, кто у них не ворует? Главу ЕК фон дер Ляйен обвинили в коррупции при заключении контракта между ЕС и американской компанией Pfizer на 71 млрд евро и ничего. Правильную компанию выбрала Урсула – американскую. Молодец.
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что СПЧ собрал 8123 эпизода преступлений киевского режима против мирных жителей. Созданием единой системы фиксации обстрелов и других преступлений Украины занимается посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИДа РФ Родион Мирошник.
Родион Мирошник интервью
3 декабря, 18:24Репрессии на Украине
Родион Мирошник: Людей, пострадавших от киевского режима, нельзя бросать на произвол судьбыПосол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник о его миссии по созданию единой системы фиксации обстрелов и других преступлений Украины, а также о том, что делается, чтобы помочь нашим на Украине
Но даже если отставить в сторону, не забыть, а отставить это, и вспомнить: Крымский мост, удары по Запорожской АЭС, американские биолаборатории на территории Украины, скандалы с чёрной трансплантологией в ВСУ и внезапное увольнение командующего медицинскими силами генерал-майора Татьяны Остащенко, убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушения на Олега Царёва и Захара Прилепина на территории Российской Федерации, пытки и убийства наших военнопленных и украинских политзаключённых, удары по мирным жителям Донбасса, когда цель удара именно что гражданские, вся подноготная режима и патрона режима – Вашингтона, а также Лондона, лимитрофов Прибалтики, Варшавы и Парижа, Брюсселя и Берлина – понимаешь: президент Украины не жилец.
Судьба отсидевшего в США девятилетний срок за коррупцию премьера Украины и "друга" Кучмы Павла Лазаренко для нынешнего хозяина офиса на Банковой недостижимая мечта. Тюремная камера для Владимира Зе, считай погребальная, как для Джефри Эпштейна.
Владимир Зеленский в здравом уме и памяти никому, кроме Российской Федерации, не нужен. Только Москве, по- большому счёту, требуется открытый процесс, новый Нюрнберг, чтобы показать миру генезис украинского нацизма, не только фронтмена, но подлинных конструкторов русской гражданской войны, демиургов большой украинской крови. Впрочем, мы покажем всё и без Зеленского.
Вчера, 06:02
Очередной пузырь Зеленского. Тайные переговоры и отказ от выборов как сценарий процессаСенсационное заявление Херша о том, что высшие военные чины России и Украины ведут переговоры о заключении мирного соглашения, скорее всего, фейк, но тонко рассчитанный и, главное, элемент большой игры, нового пиар-пузыря Зеленского, который надувается не без помощи спецслужб США
Пока смертная казнь за преступления в Российской Федерации не введена, всё что можно сказать диктатору в Киеве: Run, Вова, run! Иначе всё равно убьёт тебя бедолагу охрана при попытке позвонить жене. Она же, говорят, английская. Не жена. Охрана. Элитный британский спецназ. Иногда задача охраны в нужный момент убить. Хоть у Синдзо Абэ спроси. Вот как встретишь, сразу его и спроси, Вов. Грустно? Нет. Логично.
Впрочем, вряд ли у человека у которого не хватило мужества, став президентом, согласно предвыборным обещаниям, принести народу мир, защитить свой народ, теперь, когда пришла расплата, достанет его, мужества, чтобы бежать. Зеленский не игрок, а так - инструмент, рояль. На рояле может играть любой. Быть пианистом вовсе необязательно. А хочешь - выдирай клавиши. Рояль по определению ничей. За ним пустота.
То что называют президентом Зеленским из чувства самосохранения в описанных обстоятельствах будет отчаянно цепляться за власть. Внутривидовая борьба в украинском политикуме приобретёт характер кровавой бани. Впрочем, бандитизм ранних 90-х в Киеве из круга большого бизнеса и политики никуда не исчезал. Как формулирует иноагент Дима Быков: бандитизм - является особенностью национального характера, и если химера публично сожрёт себя, что же плохого в том? Она ещё хозяина покусает. Взбесилась.
 
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