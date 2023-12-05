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Run, Вова "Рояль" Зеленский, run!

Run, Вова "Рояль" Зеленский, run! - 05.12.2023 Украина.ру

Run, Вова "Рояль" Зеленский, run!

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X твитнул: "Песенка Зеленского спета, он скажет все, что сможет, чтобы продержаться до самого горького конца. Он может не выжить на своем посту".

2023-12-05T12:04

2023-12-05T12:04

2023-12-05T12:05

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И буквально следом, некто, представившийся сотрудником отдела охранных операций секретной службы США, на YouTube-канале John Doe опубликовал видео, в котором сообщил, что Соединенные Штаты разрабатывают план бегства украинского лидера Владимира Зеленского и его семьи.Интересно, какое именно из 17 или уже 18 разведывательных подразделений США готовит дерзкую операцию по вывозу в район Флориды/Вайоминга подержаного рояля. Рояль – кличка Зеленского. Хакеры в интернет слили. Номер с инструментом вы должны помнить. У Зе два ника - Рояль или Клоун.Не исключено, что яйцеголовые в Вашингтоне создали под операцию транспортировки тяжелого и недорогого предмета новую секретную службу. Ну как же – диктатор, проживающая в Лондоне жена диктатора, проживающие где-то там и точно не на Украине, дети диктатора, а также родители - в Израиле. Раскидала по свету людей злодейка-судьба, да так, что не собрать в горсть. Нужен спецназ, спецоперация, спецагент и спецбюджет, а также финансирование всех вариантов от А до Z. Страшное дело.Не буду оригинальным: дело Зеленского ближе всего к устранению 1 ноября 1963 года диктатора Южного Вьетнама Нго Динь Зьема и его младшего брата Нго Динь Ню. К моменту переворота вьетнамская война длилась восемь лет, но в наши дни времена ускорились и у Зеленского год с 24.02.22 пошёл за восемь.Братьев застрелили. Их правление характеризовалось, как автократия – диктатура и непотизм - кумовство. До 1968 года поминальные службы по ним были запрещены. Оба, кстати, католики, прямо как Байден.В 1971-м году организованные добрыми людьми безграмотные сельские жители прошли через весь Сайгон, тогда столица южного Вьетнама, а сейчас город Хошимин, с портретами убитого диктатора, но святым Нго Динь Зьем так и не стал. Что характерно, администрация душки Кеннеди, тоже убитого на 21-й день после переворота в Сайгоне, бумеранг, не захотела помочь братьям Нго бежать, хотя могла.Посол США в Южном Вьетнаме Генри Кэбот Лодж-младший за два дня до начала переворота, как человек погружённый во все детали "неизвестного никому" будущего, рекомендовал администрации не помогать диктатору, так как это могло бы связать Вашингтон с переворотом. Зачем? Белый Дом согласился.Ну и, наконец, переворот, конечно, устроили генералы - профессиональный военный - Зыонг Ван Минь. А я не сказал? Через два месяца Зыонг Ван Миня сверг генерал-майор Нгуен Кхань. В феврале 1965-го Кханя убрал с доски генерал Нгуен Ван Тхьеу. Не имена, а скороговорки. Последний пробыл у власти почти до капитуляции Южного Вьетнама - 30 апреля 1975-го, передав 21-го числа, уже несуществующую к тому моменту власть, вице-президенту Чан Ван Хыонгу.Теперь вместо сложных русскому уху вьетнамских имён можно вписывать и перчить по вкусу на место Зеленского доморощенное и родное – Залужный, Сырский, Порошенко, Ермак, Арестович*, кто-то главарей нац батальонов, Аваков, Разумков, мистер Х.Проблема Зеленского, с точки зрения любого хозяина Белого Дома, в эффективности. Наш малый, человек, чем дальше, тем очевиднее, поверхностного ума, эдакий Хлестаков, наивно полагавший, что у папы в Белом Доме денег куры не клюют. Ан, выяснилось – клюют. Папане и самому надо. Цена режима Зеленского, требующего для поддержания на плаву $40 – $50 млрд ежегодно, не считая поставок военной техники и снарядов и прочее, в отсутствии успехов на фронте становится слишком тяжела. Путин по-прежнему жив. Россия побеждает. В России растёт экономика. Антиамериканские союзы также растут. Украинский "мобилизационный ресурс" расходуется неээфективно. Слишком быстро бойцы ВСУ становятся калеками или мёртвыми. За что же мы так много платим бородачу в майке цвета хаки? – спрашивает всё большее число людей в Вашингтоне.Вашингтон видит неспособность Зеленского унять коррупцию. В самом деле, воруй в Киеве на 50% меньше, так уже и денег почти на всё хватило бы. Но коррупцию унять нельзя. Хотя бы потомуЮ что в каждом уведённом на сторону долларе сидит американский интересант из Конгресса, Сената, обязательно администрации, Пентагона и т.д. Украина прекрасно коррумпировала Вашингтон. Чешет чуб щирый хохол: американцу дай, а собi нет? Не можно. Никаких сил. И катится ком дальше.Некоторые, настолько же недалёкие, как и Зеленский, люди в администрации Белого Дома, полагают, что у новых назначенцев на место Зеленского аппетиты убавятся. И это глупая мысль, потому что чем ближе запах катастрофы, тем сильнее желание украсть побольше и спрыгнуть.Впрочем, в деле Зеленского имеются куда более серьёзные, отягчающие будущее диктатора, обстоятельства, чем банальное, пусть и очень крупное воровство. В конце концов, кто у них не ворует? Главу ЕК фон дер Ляйен обвинили в коррупции при заключении контракта между ЕС и американской компанией Pfizer на 71 млрд евро и ничего. Правильную компанию выбрала Урсула – американскую. Молодец.Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что СПЧ собрал 8123 эпизода преступлений киевского режима против мирных жителей. Созданием единой системы фиксации обстрелов и других преступлений Украины занимается посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИДа РФ Родион Мирошник. Но даже если отставить в сторону, не забыть, а отставить это, и вспомнить: Крымский мост, удары по Запорожской АЭС, американские биолаборатории на территории Украины, скандалы с чёрной трансплантологией в ВСУ и внезапное увольнение командующего медицинскими силами генерал-майора Татьяны Остащенко, убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушения на Олега Царёва и Захара Прилепина на территории Российской Федерации, пытки и убийства наших военнопленных и украинских политзаключённых, удары по мирным жителям Донбасса, когда цель удара именно что гражданские, вся подноготная режима и патрона режима – Вашингтона, а также Лондона, лимитрофов Прибалтики, Варшавы и Парижа, Брюсселя и Берлина – понимаешь: президент Украины не жилец. Судьба отсидевшего в США девятилетний срок за коррупцию премьера Украины и "друга" Кучмы Павла Лазаренко для нынешнего хозяина офиса на Банковой недостижимая мечта. Тюремная камера для Владимира Зе, считай погребальная, как для Джефри Эпштейна.Владимир Зеленский в здравом уме и памяти никому, кроме Российской Федерации, не нужен. Только Москве, по- большому счёту, требуется открытый процесс, новый Нюрнберг, чтобы показать миру генезис украинского нацизма, не только фронтмена, но подлинных конструкторов русской гражданской войны, демиургов большой украинской крови. Впрочем, мы покажем всё и без Зеленского.Пока смертная казнь за преступления в Российской Федерации не введена, всё что можно сказать диктатору в Киеве: Run, Вова, run! Иначе всё равно убьёт тебя бедолагу охрана при попытке позвонить жене. Она же, говорят, английская. Не жена. Охрана. Элитный британский спецназ. Иногда задача охраны в нужный момент убить. Хоть у Синдзо Абэ спроси. Вот как встретишь, сразу его и спроси, Вов. Грустно? Нет. Логично.Впрочем, вряд ли у человека у которого не хватило мужества, став президентом, согласно предвыборным обещаниям, принести народу мир, защитить свой народ, теперь, когда пришла расплата, достанет его, мужества, чтобы бежать. Зеленский не игрок, а так - инструмент, рояль. На рояле может играть любой. Быть пианистом вовсе необязательно. А хочешь - выдирай клавиши. Рояль по определению ничей. За ним пустота.То что называют президентом Зеленским из чувства самосохранения в описанных обстоятельствах будет отчаянно цепляться за власть. Внутривидовая борьба в украинском политикуме приобретёт характер кровавой бани. Впрочем, бандитизм ранних 90-х в Киеве из круга большого бизнеса и политики никуда не исчезал. Как формулирует иноагент Дима Быков: бандитизм - является особенностью национального характера, и если химера публично сожрёт себя, что же плохого в том? Она ещё хозяина покусает. Взбесилась.

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мнения, украина, россия, сша, владимир зеленский, будущее, вьетнам, диктатура