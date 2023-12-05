https://ukraina.ru/20231205/1051711265.html

Почему Украина отказалась от мира? Секреты слуги своих господ

Почему Украина отказалась от мира? Секреты слуги своих господ - 05.12.2023 Украина.ру

Почему Украина отказалась от мира? Секреты слуги своих господ

Интервью, которое дал глава фракции президентской партии в украинском парламенте "Слуга народа" Давид Арахамия, произвело в Украине эффект информационной бомбы.

2023-12-05T04:54

2023-12-05T04:54

2023-12-05T04:54

эксклюзив

украина

давид арахамия

видео

россия

нато

владимир путин

алексей арестович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/72/1033527239_0:5:3627:2045_1920x0_80_0_0_ca974c607bb3fdc7d7ec09404902c052.jpg

Круги от интервью, как от булыжника, упавшего в воду, расходятся по украинскому обществу. И долго ещё будут расходиться.Интервью Арахамии только на одном канале в Ютуб посмотрели уже больше 600.000 человек. В основном, это граждане Украины.Кто ещё может слушать час пятнадцать невнятную речь Арахамии и его рассказы про то, как он ел колбасу во время переговоров в Белоруссии? Все боялись, а смельчак Арахамия ел все, что положила в холодильники принимающая сторона.В этом интервью много ненужных бытовых подробностей, которые создают образ "недалёкого парня в кепке". Но граждане Украины слушают Арахамию совсем не из-за них.На Украине народ в полном шоке, и последствия этого интервью - ещё впереди.Достаточно почитать комментарии под видео."Такого больше никогда не будет"Что же сообщил Арахамия? Россия "была готова закончить войну, если мы примем нейтралитет, и дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное."Ничего нового, казалось бы. Об этом полгода назад уже рассказал президент России Владимир Путин.Но есть новая деталь: про Бориса Джонсона, который прилетел в Киев и сказал: "ничего не подписывать, "просто будем воевать".Бывший советник офиса президента Украины, Арестович (признан в РФ террористом) уже отреагировал на эти признания "переговорщика Арахамии" так:"Стамбульские мирные инициативы были очень неплохими. Они (Россия) только говорили, что НАТО для них красная линия. Но примет это НАТО нас или нет, зато теперь 300.000 были бы живы и пол-Украины не было бы разрушено и заминировано. Мы шли на уступки, но сумма их уступок была больше. Такого больше никогда не будет."Тои шокирующих удараВот от этого и шок на Украине. Оказывается, можно было просто подписать мирный договор? На очень и очень выгодных для Украины условиях? И тогда вообще ничего бы не было?Это первый шок, от которого граждане не могут прийти в себя.Комментарии:"Всех, кто не "смог в дипломатию", надо судить""Якый жах! Це лютый п..."И очень много нецензурных слов.Второй шок: оказывается, Украиной управляет Борис Джонсон?Комментарии:"Какой-то дядька с острова приехал и сказал: "пацаны, воюем "??? Это всё, что надо знать об украинской независимости.""Как горько. Как развели народ"Третий шок: кто нами рулит?Комментарий:"Перед этим смотрел интервью дальнобойщика с Украины, о ситуации в Польше. Так он лучше излагал свои мысли и говорил более грамотно, чем этот Арахамия. "Ну и конечно, отдельный шок - улыбки на лице ведущей, известной пропагандистки "пула Коломойского" Натальи Мосейчук и на довольном лице самого Арахамии."Им смешно...""Сидят счастливые..."Зачем же выступил Давид? И зачем он не только рассказал про Джонсона и его роль в переговорах, но и фактически "сдал Бучу", в которую свозили всех западных посетителей Украины.Ведь украинская пропаганда постоянно пропагандировала: Буча, гибель мирных людей, из-за этого мы прервали переговоры... Но про Бучу, которую сама же укровласть инсценировала, Арахамия не сказал ни слова.Кстати, зрители задают эти вопросы тоже. Где расследование? Которое якобы поручили бригаде французских следователей? Его нет и видимо, никогда не будет.Чей человек Арахамия?Чтобы понять, зачем выступил Арахамия, надо посмотреть на его интересную биографию.Давид Арахамия, он же Дэвид Браун, он же "диджей Дато" (любит проводить дискотеки, в том числе на партийных мероприятиях). Многорукий и многоликий Арахамия.На политической сцене Украины Давид Георгиевич, грузин, родившийся в городе Сочи, появился в 2014 году. Он моментально занял супер высокопоставленное место: стал советником министра обороны Украины.На тот момент Арахамия даже не имел украинского гражданства! Он был гражданином США.Министром обороны тогда как раз стал Степан Полторак, до этого он возглавлял Академию МВД в Харькове и был близок к губернатору Арсену Авакову.Ничего нет удивительного в том, что гражданин США сочинский грузин Арахамия стал советником министра обороны. Там и поинтереснее люди были.Советником стал, например, совсем экзотический для Украины Джон Абизаид. Имел ли он на тот момент украинское гражданство? Наверняка, нет. Но он и не собирался делать карьеру на Украине.Джон Абизаид - высокопоставленный генерал США. Его дочь сейчас возглавляет Национальный контртеррористический центр в администрации Байдена. Сам Абизаид был ранее руководителем Центрального командования США ("Центком"). С 2019 по 2021 год - посол США в Саудовской Аравии.Вот в такой компании появился на Украине "простой парень" Арахамия.Тогда, после Майдана 14 года, на Украине появилось много неожиданных людей во власти. Все они были ставленниками западных структур: правительств, разведок.Разумеется, нет никакой случайности в том, что именно Арахамия возглавлял делегацию на переговорах в Минске. Теперь он усиленно пытается представить это как "случай", "поехали те, кто был в Киеве". Но это, конечно же, не так.А все его рассказы про то, как он на тех переговорах "ел колбасу и выражался нецензурно" - для того, чтобы создать образ недалёкого хлопца, который просто выполнял чьи-то поручения.Поручения он выполнял, это правда. Только не Зеленского. И даже скорее всего, не Джонсона.Не будет ничего удивительного, если окажется, что роль глуповатого "парня в кепке" вообще гораздо больше, чем это принято представлять.Раньше он контролировал министра обороны, теперь он контролирует самую крупную фракцию в Раде, "монобольшинство". И переговоры важнейшие - тоже он.Цель интервьюДавайте посмотрим, в чём нас хотели убедить Арахамия и Мосейчук. Во всём виноват Борис! Но это, очевидно, не так и не может быть так.Слишком большое количество управляющих у киевской власти. Один, сам по себе, премьер-министр Англии не мог принимать подобного решения. Хотя Джонсон и был активнейшим лоббистом войны, без сомнения. Но только "одним из".Сегодня однопартийцы Джонсона открывают правду, зачем он это сделал. Для того, чтобы удержаться на посту премьера. И конечно, пополнить личный бюджет. Не зря же Джонсон задекларировал за прошлый год самые большие доходы среди всех депутатов Великобритании: 4 миллиона фунтов. И это, конечно, только маленькая часть, которую невозможно было скрыть.Интервью Арахамии было подготовлено, продумано и произведено с определенной целью (целями). Его, а также Наталью Мосейчук готовили к интервью специалисты PR команды Хиллари Клинтон. Это не секрет. Эта же команда разрабатывала pr-акции для молдавского президента Санду, для Урсулы фон Дер Ляйен, для Шольца и других.Цели скрытые, но явныеПо информации различных мировых агентств, газет, сейчас складывается ситуация, когда определенную группу в Украине попросят уйти.Известнейшая американская компания Стратфор уже опросила чиновников различных мировых правительств. Также были собраны мнения разведок различных заинтересованных стран.62 процента "мировой элиты" выступают за "заморозку", которая потребует ухода токсичного правительства Украины (от 10 до 25 человек).Таким образом, интервью Арахамии готовит почву для того чтобы обвинить в "провале всего" и даже в самом развязывании войны Зеленского и Джонсона.Смотрите, вот кто виноват в гибели сотен тысяч украинцев. А возможно, это вообще был заговор Зеленского и Джонсона!И заодно, готова основа для "третьего Майдана". Если понадобится.Кстати, заметим, что Джонсон молчит. Тоже участвует в игре? И Зеленский молчит. Почему?Так чьи же указания выполняет "человек в кепке"? Многие в Киеве считают его "человеком ЦРУ". Иначе как он мог бы сделать такую карьеру?А там, кто знает. Могут быть все разведки мира.Как пишут, Арахамия часто летал по Европе на самолётах олигарха Фирташа. Имеет связи с британскими разведками. И в США - не только с ЦРУ.Политика "отскока"А следом за Арахамией потянулись остальные. Уже не только Залужный говорит про "тупик" и Арестович* про то, что "в Стамбуле нам давали отличные условия".Мэр Киева Кличко дал интервью немецким изданиям, где сообщил, что Зеленский с ним не говорил ни разу за последние полтора года, ни лично, ни по телефону. Что страна идёт к авторитаризму и что Зеленский будет отвечать за свои ошибки.Дальше выступил Порошенко и вся "сетка" политических деятелей времён его президентства с критикой Зеленского.Политики Украины делают "отскок" от Офиса президента.Ну, а сам Арахамия срочно вылетает в США. Вместе с ... депутатом Рады Марьяной Безуглой. Которая яростно нападала на генерала Залужного последние недели. И все считали её верной соратницей Зеленского. И вот, представьте себе.Говорят, Арахамия сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Теперь Марьяна - член его команды. Как и вице - спикер Рады Елена Кондратюк. Тоже, в той же компании, срочно летит в Вашингтон. Её готовят на какую-то должность в "новом правительстве"."Слуги народа" мчатся к своим настоящим хозяевам. В Вашингтоне их уже ждёт Арестович*.Наступает время совершенно удивительных историй. Сейчас они посовещаются и решат, какой новый спектакль представить публике.Если у народа Украины хватит терпения. Впрочем, народ-то кто будет спрашивать? Если всё на Украине решают многоликие "Джонсоны".

https://ukraina.ru/20220315/1033524748.html

https://ukraina.ru/20231204/1051707414.html

https://ukraina.ru/20231204/1051707414.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, давид арахамия, видео, россия, нато, владимир путин, алексей арестович