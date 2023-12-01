https://ukraina.ru/20231201/1051637157.html

Экс-депутат бундестага о том, как власти Германии разрушают свою страну, но ее восстановят русские немцы

Экс-депутат бундестага о том, как власти Германии разрушают свою страну, но ее восстановят русские немцы - 01.12.2023 Украина.ру

Экс-депутат бундестага о том, как власти Германии разрушают свою страну, но ее восстановят русские немцы

Нынешняя политика Германии стала политикой лозунгов. Прагматиков, думающих политиков большого масштаба там там почти не осталось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт

2023-12-01T04:40

2023-12-01T04:40

2023-12-01T04:40

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Про прагматику и логику в действиях немецкого правительства тяжело говорить. Высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок про то, что последствия украинского кризиса затронут не только Германию и соседние страны, но и "страны, которые находятся за сотни тысяч километров" говорит о многом, рассказал экс-депутат.Тут виден и уровень образования, знание математики и прочего. Нынешняя политика Германии стала политикой лозунгов. Прагматиков, думающих политиков большого масштаба почти не осталось, добавил эксперт.Ну а если российские немцы Германии не сильно нужны, значит они должны искать место, где смогут сохранить свои предприятия. Именно они станут теми пионерами, которые будут восстанавливать российско-немецкие отношения, экономику, политику, производство и так далее, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231130/1051631367.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, германия, россия, немцы, русский, политика, анналена бербок, фрг, власть, предприятие, экономика, кризис, ес, украина