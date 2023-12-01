Экс-депутат бундестага о том, как власти Германии разрушают свою страну, но ее восстановят русские немцы - 01.12.2023 Украина.ру
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Экс-депутат бундестага о том, как власти Германии разрушают свою страну, но ее восстановят русские немцы
Экс-депутат бундестага о том, как власти Германии разрушают свою страну, но ее восстановят русские немцы - 01.12.2023 Украина.ру
Экс-депутат бундестага о том, как власти Германии разрушают свою страну, но ее восстановят русские немцы
Нынешняя политика Германии стала политикой лозунгов. Прагматиков, думающих политиков большого масштаба там там почти не осталось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
2023-12-01T04:40
2023-12-01T04:40
новости
германия
россия
немцы
русский
политика
анналена бербок
фрг
власть
предприятие
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Про прагматику и логику в действиях немецкого правительства тяжело говорить. Высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок про то, что последствия украинского кризиса затронут не только Германию и соседние страны, но и "страны, которые находятся за сотни тысяч километров" говорит о многом, рассказал экс-депутат.Тут виден и уровень образования, знание математики и прочего. Нынешняя политика Германии стала политикой лозунгов. Прагматиков, думающих политиков большого масштаба почти не осталось, добавил эксперт.Ну а если российские немцы Германии не сильно нужны, значит они должны искать место, где смогут сохранить свои предприятия. Именно они станут теми пионерами, которые будут восстанавливать российско-немецкие отношения, экономику, политику, производство и так далее, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231130/1051631367.html
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новости, германия, россия, немцы, русский, политика, анналена бербок, фрг, власть, предприятие, экономика, кризис, ес, украина
Новости, Германия, Россия, немцы, русский, политика, Анналена Бербок, ФРГ, власть, предприятие, экономика, кризис, ЕС, Украина

Экс-депутат бундестага о том, как власти Германии разрушают свою страну, но ее восстановят русские немцы

04:40 01.12.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Нынешняя политика Германии стала политикой лозунгов. Прагматиков, думающих политиков большого масштаба там там почти не осталось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
Про прагматику и логику в действиях немецкого правительства тяжело говорить. Высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок про то, что последствия украинского кризиса затронут не только Германию и соседние страны, но и "страны, которые находятся за сотни тысяч километров" говорит о многом, рассказал экс-депутат.
Тут виден и уровень образования, знание математики и прочего. Нынешняя политика Германии стала политикой лозунгов. Прагматиков, думающих политиков большого масштаба почти не осталось, добавил эксперт.

"Не знаю, на что надеются наши [немецкие] политики: досидеть до конца срока и уехать в США или в Чили, как это уже бывало. Я не вижу ни в одном из них внутренней перспективы остаться жить в этом государстве (в Германии. - Ред.), которое они на глазах у всех разрушают", - отметил Гердт.

Ну а если российские немцы Германии не сильно нужны, значит они должны искать место, где смогут сохранить свои предприятия. Именно они станут теми пионерами, которые будут восстанавливать российско-немецкие отношения, экономику, политику, производство и так далее, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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