Экс-депутат бундестага о том, как власти Германии разрушают свою страну, но ее восстановят русские немцы
Нынешняя политика Германии стала политикой лозунгов. Прагматиков, думающих политиков большого масштаба там там почти не осталось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
Про прагматику и логику в действиях немецкого правительства тяжело говорить. Высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок про то, что последствия украинского кризиса затронут не только Германию и соседние страны, но и "страны, которые находятся за сотни тысяч километров" говорит о многом, рассказал экс-депутат.
Тут виден и уровень образования, знание математики и прочего. Нынешняя политика Германии стала политикой лозунгов. Прагматиков, думающих политиков большого масштаба почти не осталось, добавил эксперт.
"Не знаю, на что надеются наши [немецкие] политики: досидеть до конца срока и уехать в США или в Чили, как это уже бывало. Я не вижу ни в одном из них внутренней перспективы остаться жить в этом государстве (в Германии. - Ред.), которое они на глазах у всех разрушают", - отметил Гердт.
Ну а если российские немцы Германии не сильно нужны, значит они должны искать место, где смогут сохранить свои предприятия. Именно они станут теми пионерами, которые будут восстанавливать российско-немецкие отношения, экономику, политику, производство и так далее, заключил собеседник издания.
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