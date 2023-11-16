В Польше подросток с Украины пытался на улице зарезать 12-летнюю соотечественницу - 16.11.2023 Украина.ру
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В Польше подросток с Украины пытался на улице зарезать 12-летнюю соотечественницу
В Польше подросток с Украины пытался на улице зарезать 12-летнюю соотечественницу - 16.11.2023 Украина.ру
В Польше подросток с Украины пытался на улице зарезать 12-летнюю соотечественницу
Пока идет расследование, суд отправил парня на три месяца в колонию для несовершеннолетних, сообщает издание Rmf24
2023-11-16T17:22
2023-11-16T17:22
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Нападение на 12-летнюю Анастасию случилось в понедельник около 17 часов в Жешуве, когда она шла в местный магазин. Подросток напал на нее сзади и несколько раз ударил ножом в шею и голову, после чего покинул место преступления. Девушка некоторое время оставалась в сознании и успела позвонить матери. Та вызвала службы экстренной помощи.Пострадавшую доставили Областную клиническую больницу №2, где ей сделали челюстно-лицевую операцию. После ее некоторое время держали в медикаментозной коме. Во вторник девочка пришла в себя. Врачи оценили ее состояние как хорошее и на следующий день перевели в клинику детской хирургии.По факту покушения на убийство 12-летней девочки районная прокуратура города Жешув начала расследование. Личность нападавшего была установлена – 16-летний Кирилл Х. Прокуратура обратилась в суд по семейным делам с просьбой возбудить против несовершеннолетнего дело и применить обеспечительные меры – поместить его в приют для несовершеннолетних. Она также просила "применить процедуру, предусмотренную статьей 67 Закона, то есть передать дело прокурору для установления обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 10 Уголовного кодекса".Рассмотрение ходатайства состоялось в четверг, 16 ноября. Суд удовлетворил его частично и поместил подозреваемого подростка на 3 месяца в приют для несовершеннолетних. Требование же относиться к Кириллу Х. как к совершеннолетнему при расследовании будет признано судом по семейным делам только после получения экспертного заключения.Если суд признает парня виновным, ему может грозить от 8 лет до 25 лет заключения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости украины, подростки
Новости, Новости Украины, подростки

В Польше подросток с Украины пытался на улице зарезать 12-летнюю соотечественницу

17:22 16.11.2023
 
© ruslan kosolapov / flickr
© ruslan kosolapov / flickr
Читать в
Пока идет расследование, суд отправил парня на три месяца в колонию для несовершеннолетних, сообщает издание Rmf24
Нападение на 12-летнюю Анастасию случилось в понедельник около 17 часов в Жешуве, когда она шла в местный магазин. Подросток напал на нее сзади и несколько раз ударил ножом в шею и голову, после чего покинул место преступления. Девушка некоторое время оставалась в сознании и успела позвонить матери. Та вызвала службы экстренной помощи.
Пострадавшую доставили Областную клиническую больницу №2, где ей сделали челюстно-лицевую операцию. После ее некоторое время держали в медикаментозной коме. Во вторник девочка пришла в себя. Врачи оценили ее состояние как хорошее и на следующий день перевели в клинику детской хирургии.
По факту покушения на убийство 12-летней девочки районная прокуратура города Жешув начала расследование. Личность нападавшего была установлена – 16-летний Кирилл Х.
"Оба участника истории – украинцы. Подросток был задержан во вторник. На допросе парень отказался отвечать на вопросы, в том числе, признает ли он себя виновным или нет и что стало мотивом для нападения", – сообщает издание Rmf24.
Прокуратура обратилась в суд по семейным делам с просьбой возбудить против несовершеннолетнего дело и применить обеспечительные меры – поместить его в приют для несовершеннолетних. Она также просила "применить процедуру, предусмотренную статьей 67 Закона, то есть передать дело прокурору для установления обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 10 Уголовного кодекса".
Рассмотрение ходатайства состоялось в четверг, 16 ноября. Суд удовлетворил его частично и поместил подозреваемого подростка на 3 месяца в приют для несовершеннолетних. Требование же относиться к Кириллу Х. как к совершеннолетнему при расследовании будет признано судом по семейным делам только после получения экспертного заключения.
Если суд признает парня виновным, ему может грозить от 8 лет до 25 лет заключения.
 
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