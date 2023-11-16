Российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент — МИД РФ - 16.11.2023 Украина.ру
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Российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент — МИД РФ
Российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент — МИД РФ - 16.11.2023 Украина.ру
Российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент — МИД РФ
Отношения между Россией и США предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент, говорится в сообщении МИД РФ на официальном сайте
2023-11-16T09:50
2023-11-16T09:50
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дипломатические отношения
российско-американские отношения
вашингтон
русофобия
ссср
холодная война
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Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 16 ноября 1933 года были восстановлены дипломатические отношения России и США.В дальнейшем отношения стран переживали взлёты и падения, подчиняясь логике "холодной войны" и балансируя даже на грани ядерного конфликта, как это было во время Карибского кризиса, но не пересекли фатальную "точку невозврата", подчеркнули в МИД РФ.В ведомстве отметили, что государственным деятелям США той эпохи хватило здравомыслия, чтобы остановиться и начать договариваться с СССР о мирном сосуществовании и контроле над вооружениями.Но такое прагматичное восприятие действительности оказалось несвойственным поколению американской политической элиты, пришедшей к власти в 1990-е и 2000-е годы. Для них вера в "конец истории" и "золотой век гегемонии США" была и остаётся базовым мировоззрением.Помимо этого, кризису российско-американских отношений поспособствовала неспособность нынешних политиков и экспертного сообщества "за океаном" адекватно оценить процессы в России после 1991 года."Эти круги США демонстрируют бесперспективную и абсурдную нацеленность на "смену режима" и организацию внутрироссийской смуты, во что вкладываются значительные средства", - добавили там.Не Россия сделала этот выбор, добавили там, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве "стратегическое поражение", могут привести к катастрофическим последствиям.
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новости, россия, сша, мид рф, дипломатические отношения, российско-американские отношения, вашингтон, русофобия, ссср, холодная война
Новости, Россия, США, МИД РФ, дипломатические отношения, российско-американские отношения, Вашингтон, Русофобия, СССР, холодная война

Российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент — МИД РФ

09:50 16.11.2023
 
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : fabrikasimf, Freepik
Читать в
Отношения между Россией и США предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент, говорится в сообщении МИД РФ на официальном сайте
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 16 ноября 1933 года были восстановлены дипломатические отношения России и США.
В дальнейшем отношения стран переживали взлёты и падения, подчиняясь логике "холодной войны" и балансируя даже на грани ядерного конфликта, как это было во время Карибского кризиса, но не пересекли фатальную "точку невозврата", подчеркнули в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что государственным деятелям США той эпохи хватило здравомыслия, чтобы остановиться и начать договариваться с СССР о мирном сосуществовании и контроле над вооружениями.
Но такое прагматичное восприятие действительности оказалось несвойственным поколению американской политической элиты, пришедшей к власти в 1990-е и 2000-е годы. Для них вера в "конец истории" и "золотой век гегемонии США" была и остаётся базовым мировоззрением.
Помимо этого, кризису российско-американских отношений поспособствовала неспособность нынешних политиков и экспертного сообщества "за океаном" адекватно оценить процессы в России после 1991 года.
"Эти круги США демонстрируют бесперспективную и абсурдную нацеленность на "смену режима" и организацию внутрироссийской смуты, во что вкладываются значительные средства", - добавили там.
"В этом первопричина глубочайшего кризиса, который переживают сейчас российско-американские отношения. По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они (российско-американские отношения. – Ред.) предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент", - говорится в сообщении МИД РФ.
Не Россия сделала этот выбор, добавили там, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве "стратегическое поражение", могут привести к катастрофическим последствиям.
- РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 18:19
"Менять лошадей слишком поздно, но пока есть шанс принять правильное решение". Предвыборные страсти в СШАПока нижняя и верхняя палаты Конгресса спорят о том, выделять Израилю и Украине деньги отдельно или одним пакетом, внутриполитическая жизнь в США идёт своим чередом. 8 ноября состоятся третьи дебаты республиканцев, претендующих на то, чтобы представлять партию на президентских выборах через год
 
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