https://ukraina.ru/20231116/1051070829.html

Российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент — МИД РФ

Российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент — МИД РФ - 16.11.2023 Украина.ру

Российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент — МИД РФ

Отношения между Россией и США предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент, говорится в сообщении МИД РФ на официальном сайте

2023-11-16T09:50

2023-11-16T09:50

2023-11-16T09:50

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Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 16 ноября 1933 года были восстановлены дипломатические отношения России и США.В дальнейшем отношения стран переживали взлёты и падения, подчиняясь логике "холодной войны" и балансируя даже на грани ядерного конфликта, как это было во время Карибского кризиса, но не пересекли фатальную "точку невозврата", подчеркнули в МИД РФ.В ведомстве отметили, что государственным деятелям США той эпохи хватило здравомыслия, чтобы остановиться и начать договариваться с СССР о мирном сосуществовании и контроле над вооружениями.Но такое прагматичное восприятие действительности оказалось несвойственным поколению американской политической элиты, пришедшей к власти в 1990-е и 2000-е годы. Для них вера в "конец истории" и "золотой век гегемонии США" была и остаётся базовым мировоззрением.Помимо этого, кризису российско-американских отношений поспособствовала неспособность нынешних политиков и экспертного сообщества "за океаном" адекватно оценить процессы в России после 1991 года."Эти круги США демонстрируют бесперспективную и абсурдную нацеленность на "смену режима" и организацию внутрироссийской смуты, во что вкладываются значительные средства", - добавили там.Не Россия сделала этот выбор, добавили там, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве "стратегическое поражение", могут привести к катастрофическим последствиям.

https://ukraina.ru/20231108/1050867934.html

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новости, россия, сша, мид рф, дипломатические отношения, российско-американские отношения, вашингтон, русофобия, ссср, холодная война