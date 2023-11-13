https://ukraina.ru/20231113/1050968331.html

Прогноз сбывается. Наступила эпоха воюющих государств

Прогноз сбывается. Наступила эпоха воюющих государств - 13.11.2023 Украина.ру

Прогноз сбывается. Наступила эпоха воюющих государств

Известный в Китае публицист и постоянный автор издания Украина.ру Сюй Цзицзюнь считает, что в настоящее время имеются три мировых центра силы: альянс англосаксов, США и Великобритании и, судя по происходящему в Газе, Израиля с одной стороны, Европы с другой и Китая с Россией с третьей. По его мнению, преимущество в будущем будет у Китая и России

2023-11-13T02:28

2023-11-13T02:28

2023-11-13T09:44

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китай

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зарубежье

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19 марта 2022 г., спустя три недели с начала СВО на Украине, я опубликовал статью, в которой провёл аналогии с некоторыми моментами нашей китайской истории. Статья называлась «Российско-украинский конфликт — конец эпохи Чуньцю, начало эпохи Чжаньго: новый мировой порядок не за горами».Здесь я должен пояснить: в эпоху Чуньцю, или Весны и Осени, когда всё было тихо и стабильно. Но власть китайских князей была ослаблена, а их вассалы погрязли в междоусобных спорах. За Чуньцю наступила эпоха Чжаньго, воюющих государств, когда все княжества, на то время существовавшие на территории Китая, уже вели между собой кровавые войны. В статье я отметил, что основными элементами глобальной конкуренции в будущем станут ресурсы, энергия, продовольствие, военная промышленность, то есть жёсткая сила, непосредственно связанная со способностью государств вести войны за выживание. И вот тогда-то финансовая система, «мягкая сила», выстраиваемая США и ЕС в течение многих лет, столкнётся с огромными вызовами времени.Если взять за точку отсчёта российско-украинский конфликт, то глобальный международный порядок из стабильного и упорядоченного периода Весны и Осени уже перешёл в эпоху жёсткой конкуренции воюющих государств. Спустя полтора года ситуация в мире лишь подтверждает точность моего прогноза. Войны полыхают в важнейших точках мира. Российско-украинский конфликт, израильско-палестинский конфликт, гражданская война в Сирии, хаос на Ближнем Востоке, гражданская война в Мьянме, постоянные перестрелки между Индией и Пакистаном, конфликт в Нагорном Карабахе, да и половина африканских стран находится в состоянии войны. Что это, если не эпоха Чжаньго, воюющих государств? Мир постепенно, непредсказуемыми путями сползает к Третьей мировой войне. В конкуренции среди ведущих стран мира можно выделить два ключевых момента: необходимо наличие большой территории и населения, а также неограниченный доступ к ресурсам. Это служит предпосылками для достижения статуса глобального центра влияния. Помимо этого, необходимы промышленная и военная мощь, технологические инновации и способность мобилизации общества. Это формирует основные требования для подъёма на ступень мировой сверхдержавы.Для того чтобы стать могущественной мировой державой, необходима совокупность масштабов и качества. Важно отметить, что отдельно взятая могущественная нация не автоматически превращается в ведущее государство. Фактически сталкиваясь с устоявшимися гегемонистскими системами, даже самая могущественная нация подвергается риску быть подавленной и лишённой власти.После того как промышленная мощь Германии превзошла британскую, она так и не смогла победить Британию в условиях колониальной системы того времени.После того как США превзошли Великобританию по национальной мощи, они, воспользовавшись благоприятным моментом, успешно ликвидировали британскую колониальную систему и вышли вперёд.Разница между Германией и США заключалась в том, что масса суши и население Германии сдерживали верхний предел её развития, в то время как масса суши и население США определили естественное превращение в ведущую мировую державу. На протяжении тридцати лет англосаксонский и израильский политический союз, стремясь закрепить однополярное господство, развязывают войны и конфликты.Главная функция США, как военной машины и орудия грабежа, — подчиняться потребностям капиталистического альянса, создавать конфликты и противоречия во всём мире для извлечения прибылей. На протяжении трёх десятилетий американская мораль находится в состоянии упадка, вырождается. Эта тенденция деградации необратима и в дальнейшем будет приобретать более безобразные формы без возможности вернуться к истокам.По мере роста национальной мощи Китая относительное преимущество США постепенно снижается. В течение значительного периода времени в будущем будет постепенно формироваться новая картина мира: тенденция противостояния Востока и Запада будет становиться всё более очевидной, а восточный лагерь во главе с Китаем и Россией, так же как и западный лагерь, объединённый вокруг США и Европы, перейдут в состояние противостояния и конкуренции.Однако долгосрочной целью англосаксов является колонизация европейского континента и европейско-американская интеграция, что противоречит традиционным европейским силам и ведёт к невозможности полного единомыслия Европейского Союза и США. Ростки этого мы уже видим в действиях Орбана и Фицо. Таким образом, будущая модель мира — это долгосрочное противостояние трёх центральных игроков, а именно: альянс англосаксов и, судя по происходящему в Газе, Израиля с одной стороны, Европы с другой и Китая с Россией с третьей. Притом что Китай — это экономический центр, а Россия — боевой кулак восточного лагеря. Каждый играет свою роль во имя мира и развития планеты. Основные страны восточного лагеря, как правило, подвергались агрессии и эксплуатации со стороны Запада на протяжении многих сотен лет. Теперь пришло время просыпаться.Стремясь сохранить однополярное господство, США бездумно провоцировали распри в европейских странах и значительно их ослабили. Подстрекаемый и манипулируемый США, Европейский Союз даже оказался перед угрозой распада. Интересы Европы и США уже не совпадают в полной мере. Франции и Германии, как традиционным центра, ещё предстоит отказаться от подчинённого положения, а Венгрия и, похоже, Словакия, уже начала задавать тон. Примечательно и то, что интересы крупнейших стран мира в постепенном демонтаже однополярной гегемонии США однажды всё-таки полностью совпадут.С началом противостояния на Украине США и Европа попытались использовать своё преимущество и сокрушить Россию, но Россия отбилась и не была изолирована.А с началом израильско-палестинского конфликта статус Украины резко понизился. Российская армия, воспользовавшись ситуацией, предприняла масштабные наступления, пошатнувшее положение Зеленского. Это доказывает, что так называемое доминирующее положение США и Европы относительно и неабсолютно и не имеет решающего преимущества перед Китаем и Россией.После окончания Второй мировой войны США доминировали в построении мирового порядка, и подавляющее большинство международных организаций было создано под председательством Вашингтона по правилам, определяемым им же. Около 40 развитых стран Европы во главе с США стремились к созданию западного лагеря, пытаясь постоянно доминировать, чтобы грабить, эксплуатировать и порабощать оставшиеся 140 развивающихся стран. Это и есть идеальный миропорядок по-вашингтонски и жёсткая система господства с США на вершине пирамиды.Китай, Россия, Иран, Венесуэла, Северная Корея и другие страны, сильно отличающиеся от США и ЕС по идеологии и цивилизационным формациям, не желают принимать систему господства США и ЕС и могут быть определены только как их соперники или враги.Китай и Россия, две ведущие мировые державы, полностью дополняют друг друга в экономической сфере, а российские энергоносители и продовольствие — это твёрдая мировая валюта будущего. Именно это делает Россию неуязвимой для американских санкций и попыток изоляции. Китай и Россия продолжают развивать двусторонние отношения, два гиганта объединяют усилия, и нам нет причин бояться стаи гиен.Однополярное доминирование США закончилось в феврале 2022 года. И сейчас мы наблюдаем вступление США в фазу дезинтеграции. Сражение за Украину — это важный момент в мировой истории, демаркационная точка, между периодом Чуньцю, Весны и Осени и периодом Чжаньго, воюющих государств.В период воюющих государств единственной и решающей опорой является «жёсткая сила», совокупность военной и экономической мощи. И лишь продолжая бой, мы сможем прийти к независимости и возрождению.

https://ukraina.ru/20230523/1046486944.html

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2023

Сюй Цзицзюнь https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046486616_408:6:883:481_100x100_80_0_0_f625b6c342ad0029e44b5bf20a10195f.jpg

Сюй Цзицзюнь https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046486616_408:6:883:481_100x100_80_0_0_f625b6c342ad0029e44b5bf20a10195f.jpg

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сюй Цзицзюнь https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046486616_408:6:883:481_100x100_80_0_0_f625b6c342ad0029e44b5bf20a10195f.jpg

эксклюзив, китай, сша, россия, зарубежье, великобритания