https://ukraina.ru/20231111/1050937367.html
В Полтавской области Украины прогремели взрывы - СМИ
В Полтавской области Украины прогремели взрывы - СМИ - 11.11.2023 Украина.ру
В Полтавской области Украины прогремели взрывы - СМИ
В Полтавской области прогремели взрывы, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 11 ноября сообщают украинские СМИ
2023-11-11T02:55
2023-11-11T02:55
2023-11-11T02:56
новости
украина
взрывы
полтавская область
воздушная тревога
ракеты
бпла
сво
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По информации украинских телеграм-каналов, предположительно ракетный удар был нанесён по военному объекту в Миргороде.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ) на 2:50 (мск), режим воздушной тревоги действует в четырёх областях Украины – Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской, а также на территории Запорожской области России, временно контролируемой киевским режимом.По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ударов БПЛА "Герань" и крылатых ракет.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231110/1050934976.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, взрывы, полтавская область, воздушная тревога, ракеты, бпла, сво
Новости, Украина, взрывы, Полтавская область, воздушная тревога, ракеты, БПЛА, СВО
В Полтавской области Украины прогремели взрывы - СМИ
02:55 11.11.2023 (обновлено: 02:56 11.11.2023)
В Полтавской области прогремели взрывы, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 11 ноября сообщают украинские СМИ
По информации украинских телеграм-каналов, предположительно ракетный удар был нанесён по военному объекту в Миргороде.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ) на 2:50 (мск), режим воздушной тревоги действует в четырёх областях Украины – Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской, а также на территории Запорожской области России, временно контролируемой киевским режимом.
По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ударов БПЛА "Герань" и крылатых ракет.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.