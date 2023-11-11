https://ukraina.ru/20231111/1050937367.html

В Полтавской области Украины прогремели взрывы - СМИ

В Полтавской области Украины прогремели взрывы - СМИ - 11.11.2023 Украина.ру

В Полтавской области Украины прогремели взрывы - СМИ

В Полтавской области прогремели взрывы, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 11 ноября сообщают украинские СМИ

2023-11-11T02:55

2023-11-11T02:55

2023-11-11T02:56

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украина

взрывы

полтавская область

воздушная тревога

ракеты

бпла

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По информации украинских телеграм-каналов, предположительно ракетный удар был нанесён по военному объекту в Миргороде.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ) на 2:50 (мск), режим воздушной тревоги действует в четырёх областях Украины – Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской, а также на территории Запорожской области России, временно контролируемой киевским режимом.По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ударов БПЛА "Герань" и крылатых ракет.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231110/1050934976.html

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новости, украина, взрывы, полтавская область, воздушная тревога, ракеты, бпла, сво