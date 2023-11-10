"Мисс Вселенная": украинку захейтили за близость к россиянке
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / missuniverse
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / missuniverse
На одном из мероприятий в рамках конкурса "Мисс Вселенная – 2023" представительница от Украины Ангелина Усанова не отсела от россиянки Маргариты Голубевой, сообщило украинское издание "Апостроф"
В одной из соцсетей Усанову попросили ответить на вопрос, в каких отношениях она с представительницей от России. Украинка заявила, что не общается с россиянкой, и они даже не видятся.
"Представительница России не проявляет никакого интереса со мной общаться. Кроме того, мы находимся на разных этажах, в разных группах и имеем совершенно разные планы в день. Поэтому мы вообще не видимся", - сказала Усанова.
Украинские СМИ возмутились, что она не поменялась местами с другими участницами. Но журналисты рассмотрели недовольство на лице Ангелины и решили, что "неприятно такое соседство".