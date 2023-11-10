"Мисс Вселенная": украинку захейтили за близость к россиянке - 10.11.2023 Украина.ру
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"Мисс Вселенная": украинку захейтили за близость к россиянке
"Мисс Вселенная": украинку захейтили за близость к россиянке - 10.11.2023 Украина.ру
"Мисс Вселенная": украинку захейтили за близость к россиянке
На одном из мероприятий в рамках конкурса "Мисс Вселенная – 2023" представительница от Украины Ангелина Усанова не отсела от россиянки Маргариты Голубевой, сообщило украинское издание "Апостроф"
2023-11-10T17:30
2023-11-10T17:30
новости
украина
россия
мисс вселенная
конкурс красоты
конкурсы красоты
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В одной из соцсетей Усанову попросили ответить на вопрос, в каких отношениях она с представительницей от России. Украинка заявила, что не общается с россиянкой, и они даже не видятся.Украинские СМИ возмутились, что она не поменялась местами с другими участницами. Но журналисты рассмотрели недовольство на лице Ангелины и решили, что "неприятно такое соседство".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, мисс вселенная, конкурс красоты, конкурсы красоты
Новости, Украина, Россия, Мисс Вселенная, Конкурс красоты, конкурсы красоты

"Мисс Вселенная": украинку захейтили за близость к россиянке

17:30 10.11.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / missuniverse
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / missuniverse
Читать в
На одном из мероприятий в рамках конкурса "Мисс Вселенная – 2023" представительница от Украины Ангелина Усанова не отсела от россиянки Маргариты Голубевой, сообщило украинское издание "Апостроф"
В одной из соцсетей Усанову попросили ответить на вопрос, в каких отношениях она с представительницей от России. Украинка заявила, что не общается с россиянкой, и они даже не видятся.
"Представительница России не проявляет никакого интереса со мной общаться. Кроме того, мы находимся на разных этажах, в разных группах и имеем совершенно разные планы в день. Поэтому мы вообще не видимся", - сказала Усанова.
Украинские СМИ возмутились, что она не поменялась местами с другими участницами. Но журналисты рассмотрели недовольство на лице Ангелины и решили, что "неприятно такое соседство".
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