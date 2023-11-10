https://ukraina.ru/20231110/1050930340.html

"Мисс Вселенная": украинку захейтили за близость к россиянке

"Мисс Вселенная": украинку захейтили за близость к россиянке - 10.11.2023 Украина.ру

"Мисс Вселенная": украинку захейтили за близость к россиянке

На одном из мероприятий в рамках конкурса "Мисс Вселенная – 2023" представительница от Украины Ангелина Усанова не отсела от россиянки Маргариты Голубевой, сообщило украинское издание "Апостроф"

2023-11-10T17:30

2023-11-10T17:30

2023-11-10T17:30

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В одной из соцсетей Усанову попросили ответить на вопрос, в каких отношениях она с представительницей от России. Украинка заявила, что не общается с россиянкой, и они даже не видятся.Украинские СМИ возмутились, что она не поменялась местами с другими участницами. Но журналисты рассмотрели недовольство на лице Ангелины и решили, что "неприятно такое соседство".

https://ukraina.ru/20230914/1049401915.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, мисс вселенная, конкурс красоты, конкурсы красоты