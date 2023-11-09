https://ukraina.ru/20231109/1050893525.html

Медведев: за регулярностью выплат пособий участникам СВО будут следить особо строго

Медведев: за регулярностью выплат пособий участникам СВО будут следить особо строго - 09.11.2023 Украина.ру

Медведев: за регулярностью выплат пособий участникам СВО будут следить особо строго

Следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно должны Минобороны и непосредственно командиры

2023-11-09T15:28

2023-11-09T15:28

2023-11-09T15:28

новости

дмитрий медведев

сво

участники

зарплата

выплаты

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Денежное содержание участникам СВО должно выплачиваться регулярно и в связи с этим никаких проблем не должно возникать. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев 9 ноября, в ходе встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Московской области.„Технические проблемы всегда могут быть, но это безусловно обязанность МО, командиров следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно в соответствии с действующим законодательством. Это именно то, что гарантировано государством и в чем никаких проблем быть не должно", - отметил Медведев.Во всех подразделениях за этим будут следить максимально строго, подчеркнул заместитель секретаря СБ РФ.Как сообщало издание Украина.ру, в октябре военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев заявил, что рост числа контрактников в Вооруженных силах России позволит чаще отпускать участников специальной военной операции в отпуск.

https://ukraina.ru/20231109/1050881396.html

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новости, дмитрий медведев, сво, участники, зарплата, выплаты