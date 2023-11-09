https://ukraina.ru/20231109/1050893525.html
Медведев: за регулярностью выплат пособий участникам СВО будут следить особо строго
Медведев: за регулярностью выплат пособий участникам СВО будут следить особо строго - 09.11.2023 Украина.ру
Медведев: за регулярностью выплат пособий участникам СВО будут следить особо строго
Следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно должны Минобороны и непосредственно командиры
2023-11-09T15:28
2023-11-09T15:28
2023-11-09T15:28
новости
дмитрий медведев
сво
участники
зарплата
выплаты
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Денежное содержание участникам СВО должно выплачиваться регулярно и в связи с этим никаких проблем не должно возникать. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев 9 ноября, в ходе встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Московской области.„Технические проблемы всегда могут быть, но это безусловно обязанность МО, командиров следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно в соответствии с действующим законодательством. Это именно то, что гарантировано государством и в чем никаких проблем быть не должно", - отметил Медведев.Во всех подразделениях за этим будут следить максимально строго, подчеркнул заместитель секретаря СБ РФ.Как сообщало издание Украина.ру, в октябре военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев заявил, что рост числа контрактников в Вооруженных силах России позволит чаще отпускать участников специальной военной операции в отпуск.
https://ukraina.ru/20231109/1050881396.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий медведев, сво, участники, зарплата, выплаты
Новости, Дмитрий Медведев, СВО, участники, зарплата, выплаты
Медведев: за регулярностью выплат пособий участникам СВО будут следить особо строго
Следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно должны Минобороны и непосредственно командиры
Денежное содержание участникам СВО должно выплачиваться регулярно и в связи с этим никаких проблем не должно возникать. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев 9 ноября, в ходе встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Московской области.
„Технические проблемы всегда могут быть, но это безусловно обязанность МО, командиров следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно в соответствии с действующим законодательством. Это именно то, что гарантировано государством и в чем никаких проблем быть не должно", - отметил Медведев.
Во всех подразделениях за этим будут следить максимально строго, подчеркнул заместитель секретаря СБ РФ.
Как сообщало издание Украина.ру, в октябре военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев заявил, что рост числа контрактников в Вооруженных силах России позволит чаще отпускать участников специальной военной операции в отпуск.