https://ukraina.ru/20231029/1050579886.html

СМИ назвали имя человека, который может остановить контрнаступление ВСУ

СМИ назвали имя человека, который может остановить контрнаступление ВСУ - 29.10.2023 Украина.ру

СМИ назвали имя человека, который может остановить контрнаступление ВСУ

Если военные операции ВСУ ни к чему не привели, прекращение огня остается единственным вариантом

2023-10-29T10:30

2023-10-29T10:30

2023-10-29T10:30

новости

контрнаступление

украина

джонсон

сша

военная помощь

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Завершить контрнаступление ВСУ сможет новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Об этом 29 октября пишет South China Morning Post.Издание отмечает, что Джонсон выступает против спонсирования Киева, а палата представителей, которую контролируют республиканцы, может отказаться выполнять требование президента США Джо Байдена о помощи Израилю и Украине.В условиях, когда военные операции ВСУ ни к чему не привели, а экономические санкции против России не сработали, единственным вариантом остается прекращение огня, констатируют авторы публикации.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Джонсон заявил, что запрос американской администрации о 105 миллиардах долларов помощи Израилю и Украине должен быть разделен. Он потребовал, отчитаться за потраченные на поддержку Киева доллары. Также Джонсон потребовал от администрации Джо Байдена рассказать о планах по дальнейшим действиям в контексте Украины.

https://ukraina.ru/20231026/1050520450.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, контрнаступление, украина, джонсон, сша, военная помощь