https://ukraina.ru/20231029/1050579886.html
СМИ назвали имя человека, который может остановить контрнаступление ВСУ
СМИ назвали имя человека, который может остановить контрнаступление ВСУ - 29.10.2023 Украина.ру
СМИ назвали имя человека, который может остановить контрнаступление ВСУ
Если военные операции ВСУ ни к чему не привели, прекращение огня остается единственным вариантом
2023-10-29T10:30
2023-10-29T10:30
2023-10-29T10:30
новости
контрнаступление
украина
джонсон
сша
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/09/1050013515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_803b294a689190b7090aa997d2692892.jpg
Завершить контрнаступление ВСУ сможет новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Об этом 29 октября пишет South China Morning Post.Издание отмечает, что Джонсон выступает против спонсирования Киева, а палата представителей, которую контролируют республиканцы, может отказаться выполнять требование президента США Джо Байдена о помощи Израилю и Украине.В условиях, когда военные операции ВСУ ни к чему не привели, а экономические санкции против России не сработали, единственным вариантом остается прекращение огня, констатируют авторы публикации.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Джонсон заявил, что запрос американской администрации о 105 миллиардах долларов помощи Израилю и Украине должен быть разделен. Он потребовал, отчитаться за потраченные на поддержку Киева доллары. Также Джонсон потребовал от администрации Джо Байдена рассказать о планах по дальнейшим действиям в контексте Украины.
https://ukraina.ru/20231026/1050520450.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/09/1050013515_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56053777897070ca58804bcd8c53f77e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, контрнаступление, украина, джонсон, сша, военная помощь
Новости, контрнаступление, Украина, Джонсон, США, военная помощь
СМИ назвали имя человека, который может остановить контрнаступление ВСУ
Если военные операции ВСУ ни к чему не привели, прекращение огня остается единственным вариантом
Завершить контрнаступление ВСУ сможет новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Об этом 29 октября пишет South China Morning Post.
Издание отмечает, что Джонсон выступает против спонсирования Киева, а палата представителей, которую контролируют республиканцы, может отказаться выполнять требование президента США Джо Байдена о помощи Израилю и Украине.
В условиях, когда военные операции ВСУ ни к чему не привели, а экономические санкции против России не сработали, единственным вариантом остается прекращение огня, констатируют авторы публикации.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее Джонсон заявил, что запрос американской администрации о 105 миллиардах долларов помощи Израилю и Украине должен быть разделен. Он потребовал, отчитаться за потраченные на поддержку Киева доллары. Также Джонсон потребовал от администрации Джо Байдена рассказать о планах по дальнейшим действиям в контексте Украины.