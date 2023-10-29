СМИ назвали имя человека, который может остановить контрнаступление ВСУ - 29.10.2023 Украина.ру
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СМИ назвали имя человека, который может остановить контрнаступление ВСУ
СМИ назвали имя человека, который может остановить контрнаступление ВСУ - 29.10.2023 Украина.ру
СМИ назвали имя человека, который может остановить контрнаступление ВСУ
Если военные операции ВСУ ни к чему не привели, прекращение огня остается единственным вариантом
2023-10-29T10:30
2023-10-29T10:30
новости
контрнаступление
украина
джонсон
сша
военная помощь
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Завершить контрнаступление ВСУ сможет новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Об этом 29 октября пишет South China Morning Post.Издание отмечает, что Джонсон выступает против спонсирования Киева, а палата представителей, которую контролируют республиканцы, может отказаться выполнять требование президента США Джо Байдена о помощи Израилю и Украине.В условиях, когда военные операции ВСУ ни к чему не привели, а экономические санкции против России не сработали, единственным вариантом остается прекращение огня, констатируют авторы публикации.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Джонсон заявил, что запрос американской администрации о 105 миллиардах долларов помощи Израилю и Украине должен быть разделен. Он потребовал, отчитаться за потраченные на поддержку Киева доллары. Также Джонсон потребовал от администрации Джо Байдена рассказать о планах по дальнейшим действиям в контексте Украины.
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новости, контрнаступление, украина, джонсон, сша, военная помощь
Новости, контрнаступление, Украина, Джонсон, США, военная помощь

СМИ назвали имя человека, который может остановить контрнаступление ВСУ

10:30 29.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Ореховском направлении
Боевая работа артиллеристов на Ореховском направлении - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Если военные операции ВСУ ни к чему не привели, прекращение огня остается единственным вариантом
Завершить контрнаступление ВСУ сможет новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Об этом 29 октября пишет South China Morning Post.
Издание отмечает, что Джонсон выступает против спонсирования Киева, а палата представителей, которую контролируют республиканцы, может отказаться выполнять требование президента США Джо Байдена о помощи Израилю и Украине.
В условиях, когда военные операции ВСУ ни к чему не привели, а экономические санкции против России не сработали, единственным вариантом остается прекращение огня, констатируют авторы публикации.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее Джонсон заявил, что запрос американской администрации о 105 миллиардах долларов помощи Израилю и Украине должен быть разделен. Он потребовал, отчитаться за потраченные на поддержку Киева доллары. Также Джонсон потребовал от администрации Джо Байдена рассказать о планах по дальнейшим действиям в контексте Украины.
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 17:44
Соскин назвал Зеленского отработанным материалом после избрания ДжонсонаЗеленский для США - это отработанный материал, считает экс-советник Леонида Кумы Олег Соскин
 
НовостиконтрнаступлениеУкраинаДжонсонСШАвоенная помощь
 
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