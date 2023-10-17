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Остановить "горячую" войну, а потом начинать урегулирование – Песков о палестино-израильском конфликте
Остановить "горячую" войну, а потом начинать урегулирование – Песков о палестино-израильском конфликте - 17.10.2023 Украина.ру
Остановить "горячую" войну, а потом начинать урегулирование – Песков о палестино-израильском конфликте
Расширение конфликта обернется гуманитарной катастрофой, заявил 17 октября пресс-секретарь президента РФ на форуме "Один пояс — один путь" в Китае
2023-10-17T10:58
2023-10-17T10:58
2023-10-17T10:58
новости
палестино-израильский конфликт
россия
израиль
палестина
дмитрий песков
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Официальный представитель президента России отметил, что разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия – это последствия долгого пренебрежительного отношения ряда стран к урегулированию палестино-израильского конфликта.Он подчеркнул, что в ходе мирного урегулирования важно прийти к сбалансированному решению, которое устраивает всех:"Нужно независимое Палестинское государство, нужны гарантии безопасности Израилю, израильтянам, они должны жить в мире и чувствовать себя в безопасности", – подчеркнул Песков.Пресс-секретарь добавил, что на данный момент Владимир Путин не выступал с мирной инициативой по палестино-израильскому конфликту, этот вопрос еще прорабатывается. Готовится встреча лидера России с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Конкретные даты пока не уточняются. Известно, что тема палестино-израильского конфликта будет обсуждаться на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, палестино-израильский конфликт, россия, израиль, палестина, дмитрий песков
Новости, Палестино-израильский конфликт, Россия, Израиль, Палестина, Дмитрий Песков
Остановить "горячую" войну, а потом начинать урегулирование – Песков о палестино-израильском конфликте
Расширение конфликта обернется гуманитарной катастрофой, заявил 17 октября пресс-секретарь президента РФ на форуме "Один пояс — один путь" в Китае
Официальный представитель президента России отметил, что разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия – это последствия долгого пренебрежительного отношения ряда стран к урегулированию палестино-израильского конфликта.
"Сохраняется угроза расширения конфликта. Это может быть чревато совершенно чудовищными последствиями для всего региона и еще большей гуманитарной катастрофой. Поэтому, конечно, сейчас главное – остановить "горячую" войну, а потом уже, действительно, концептуально с новыми усилиями подойти к процессу урегулирования", – сказал Песков.
Он подчеркнул, что в ходе мирного урегулирования важно прийти к сбалансированному решению, которое устраивает всех:
"Нужно независимое Палестинское государство, нужны гарантии безопасности Израилю, израильтянам, они должны жить в мире и чувствовать себя в безопасности", – подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь добавил, что на данный момент Владимир Путин не выступал с мирной инициативой по палестино-израильскому конфликту, этот вопрос еще прорабатывается. Готовится встреча лидера России с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Конкретные даты пока не уточняются.
Известно, что тема палестино-израильского конфликта будет обсуждаться на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.