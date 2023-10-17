https://ukraina.ru/20231017/1050250736.html

Остановить "горячую" войну, а потом начинать урегулирование – Песков о палестино-израильском конфликте

Остановить "горячую" войну, а потом начинать урегулирование – Песков о палестино-израильском конфликте - 17.10.2023 Украина.ру

Остановить "горячую" войну, а потом начинать урегулирование – Песков о палестино-израильском конфликте

Расширение конфликта обернется гуманитарной катастрофой, заявил 17 октября пресс-секретарь президента РФ на форуме "Один пояс — один путь" в Китае

2023-10-17T10:58

2023-10-17T10:58

2023-10-17T10:58

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палестино-израильский конфликт

россия

израиль

палестина

дмитрий песков

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Официальный представитель президента России отметил, что разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия – это последствия долгого пренебрежительного отношения ряда стран к урегулированию палестино-израильского конфликта.Он подчеркнул, что в ходе мирного урегулирования важно прийти к сбалансированному решению, которое устраивает всех:"Нужно независимое Палестинское государство, нужны гарантии безопасности Израилю, израильтянам, они должны жить в мире и чувствовать себя в безопасности", – подчеркнул Песков.Пресс-секретарь добавил, что на данный момент Владимир Путин не выступал с мирной инициативой по палестино-израильскому конфликту, этот вопрос еще прорабатывается. Готовится встреча лидера России с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Конкретные даты пока не уточняются. Известно, что тема палестино-израильского конфликта будет обсуждаться на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

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2023

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новости, палестино-израильский конфликт, россия, израиль, палестина, дмитрий песков