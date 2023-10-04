Американцы все еще выступают за поддержку Украины, но слабее - опрос - 04.10.2023 Украина.ру
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Американцы все еще выступают за поддержку Украины, но слабее - опрос
Американцы все еще выступают за поддержку Украины, но слабее - опрос - 04.10.2023 Украина.ру
Американцы все еще выступают за поддержку Украины, но слабее - опрос
Количество американских граждан, поддерживающих оказание экономической и военной помощи Киеву, за год все-таки уменьшилось
2023-10-04T15:41
2023-10-04T15:41
новости
сша
американцы
опрос
военная помощь
украина
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Большинство американцев выступает за продолжение экономической поддержки и военных поставок Украине со стороны США, хотя их количество уменьшилось по сравнению с ноябрем 2022 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Чикагским советом по глобальным вопросам с 7 по 18 сентября.За продолжение предоставления экономический помощи и дополнительные вооруженные поставки Киеву высказался 61% опрошенных американцев, что на 2% меньше, чем год назад. При этом только около половины республиканцев одобряет такие действия.53% опрошенных полагает, что 43 млрд долларов в виде оружия, оборудования и подготовки, которые США предоставили Украине, оправдали затраты. Тем временем 45% опрошенных считает, что затраты не оправдались.Отправку истребителей F-16 Киеву поддерживает 55% американцев. При этом 55% республиканцев выступает против этой идеи. Большинство опрошенных поддерживает отправку кассетных боеприпасов на Украину (61%).Данные опроса показывают, что желание поддержать Украину ослабевает из-за нескольких факторов, включая снижение интереса к новостям о войне, отмечает издание Global Affairs. Также среди причин уменьшающееся ощущение угрозы со стороны России, желание европейцев играть более активную роль, снижение популярности президента Зеленского и растущее ощущение того, что Украина не смогла получить преимущество в конфликте.С февраля 2022 года США направили более 75 млрд долларов помощи Киеву. Из них 43 млрд долларов было направлено на предоставление оружия и другого военного оборудования, на обучение военнослужащих ВСУ и получение разведданных.В этом бюджетном цикле администрация Джо Байдена запросила более 24 млрд долларов на поддержку Украины. Чтобы предотвратить так называемый штадаун правительства, демократы отклонили этот запрос. В итоге 1 октября Конгресс США одобрил временный бюджет до 17 ноября, который не предусматривает финансовую помощь Украине.
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новости, сша, американцы, опрос, военная помощь, украина
Новости, США, американцы, опрос, военная помощь, Украина

Американцы все еще выступают за поддержку Украины, но слабее - опрос

15:41 04.10.2023
 
© РИА Новости . Лариса Саенко / Перейти в фотобанкАкции протеста в Нью-Йорке
Акции протеста в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Лариса Саенко
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Количество американских граждан, поддерживающих оказание экономической и военной помощи Киеву, за год все-таки уменьшилось
Большинство американцев выступает за продолжение экономической поддержки и военных поставок Украине со стороны США, хотя их количество уменьшилось по сравнению с ноябрем 2022 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Чикагским советом по глобальным вопросам с 7 по 18 сентября.
За продолжение предоставления экономический помощи и дополнительные вооруженные поставки Киеву высказался 61% опрошенных американцев, что на 2% меньше, чем год назад. При этом только около половины республиканцев одобряет такие действия.
53% опрошенных полагает, что 43 млрд долларов в виде оружия, оборудования и подготовки, которые США предоставили Украине, оправдали затраты. Тем временем 45% опрошенных считает, что затраты не оправдались.
Отправку истребителей F-16 Киеву поддерживает 55% американцев. При этом 55% республиканцев выступает против этой идеи. Большинство опрошенных поддерживает отправку кассетных боеприпасов на Украину (61%).
Данные опроса показывают, что желание поддержать Украину ослабевает из-за нескольких факторов, включая снижение интереса к новостям о войне, отмечает издание Global Affairs. Также среди причин уменьшающееся ощущение угрозы со стороны России, желание европейцев играть более активную роль, снижение популярности президента Зеленского и растущее ощущение того, что Украина не смогла получить преимущество в конфликте.
С февраля 2022 года США направили более 75 млрд долларов помощи Киеву. Из них 43 млрд долларов было направлено на предоставление оружия и другого военного оборудования, на обучение военнослужащих ВСУ и получение разведданных.
В этом бюджетном цикле администрация Джо Байдена запросила более 24 млрд долларов на поддержку Украины. Чтобы предотвратить так называемый штадаун правительства, демократы отклонили этот запрос. В итоге 1 октября Конгресс США одобрил временный бюджет до 17 ноября, который не предусматривает финансовую помощь Украине.
- РИА Новости, 1920, 02.10.2023
2 октября, 13:09
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