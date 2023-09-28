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ВКС РФ получили новые истребители пятого поколения Су-57

ВКС РФ получили новые истребители пятого поколения Су-57 - 28.09.2023 Украина.ру

ВКС РФ получили новые истребители пятого поколения Су-57

Российские авиационные заводы передали Минобороны РФ очередные серийные истребители Су-57 и Су-35С, сообщил 28 сентября вице-премьер РФ Денис Мантуров. Его заявление опубликовано на официальном сайте правительства

2023-09-28T12:16

2023-09-28T12:16

2023-09-28T12:16

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Манутров отметил, что авиастроительные предприятия России набирают хороший темп производства, продолжая поставлять боевую технику российским войскам.Сообщается, что истребители прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах военными летчиками.В заявлении приводят слова гендиректора "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрия Слюсаря.Слюсарь сообщил, что это третья партия самолетов Су-35С за 2023 год, остальные истребители пятого поколения находятся в цехе на окончательной сборке, а также проходят отработку на лётно-испытательной станции.До конца года войска получат следующую партию самолётов.

https://ukraina.ru/20230922/1049615160.html

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