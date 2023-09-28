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ВКС РФ получили новые истребители пятого поколения Су-57
ВКС РФ получили новые истребители пятого поколения Су-57 - 28.09.2023 Украина.ру
ВКС РФ получили новые истребители пятого поколения Су-57
Российские авиационные заводы передали Минобороны РФ очередные серийные истребители Су-57 и Су-35С, сообщил 28 сентября вице-премьер РФ Денис Мантуров. Его заявление опубликовано на официальном сайте правительства
2023-09-28T12:16
2023-09-28T12:16
2023-09-28T12:16
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Манутров отметил, что авиастроительные предприятия России набирают хороший темп производства, продолжая поставлять боевую технику российским войскам.Сообщается, что истребители прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах военными летчиками.В заявлении приводят слова гендиректора "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрия Слюсаря.Слюсарь сообщил, что это третья партия самолетов Су-35С за 2023 год, остальные истребители пятого поколения находятся в цехе на окончательной сборке, а также проходят отработку на лётно-испытательной станции.До конца года войска получат следующую партию самолётов.
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Украина.ру
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новости, россия, вс рф, ростех, самолет, истребитель, су-35, су-57, вкс
Новости, Россия, ВС РФ, Ростех, самолет, истребитель, Су-35, Су-57, ВКС
ВКС РФ получили новые истребители пятого поколения Су-57
Российские авиационные заводы передали Минобороны РФ очередные серийные истребители Су-57 и Су-35С, сообщил 28 сентября вице-премьер РФ Денис Мантуров. Его заявление опубликовано на официальном сайте правительства
Манутров отметил, что авиастроительные предприятия России набирают хороший темп производства, продолжая поставлять боевую технику российским войскам.
"В частности, слаженной работой отличаются предприятия, входящие в контур "Ростеха": Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 (поколение 5) и Су-35С (поколение 4++)", - заявил он.
Сообщается, что истребители прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах военными летчиками.
В заявлении приводят слова гендиректора "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрия Слюсаря.
Слюсарь сообщил, что это третья партия самолетов Су-35С за 2023 год, остальные истребители пятого поколения находятся в цехе на окончательной сборке, а также проходят отработку на лётно-испытательной станции.
До конца года войска получат следующую партию самолётов.