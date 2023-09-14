"Неэтичное поведение": трех девушек исключили из участия в конкурсе "Мисс Украина" - 14.09.2023 Украина.ру
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"Неэтичное поведение": трех девушек исключили из участия в конкурсе "Мисс Украина"
"Неэтичное поведение": трех девушек исключили из участия в конкурсе "Мисс Украина" - 14.09.2023 Украина.ру
"Неэтичное поведение": трех девушек исключили из участия в конкурсе "Мисс Украина"
Организаторы конкурса "Мисс Украина 2023" исключили трёх участница из-за связи с Россией, сообщили на официальной странице конкурса в одной из соцсетей
2023-09-14T10:50
2023-09-14T10:50
новости
украина
мисс украина
конкурс красоты
россия
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Национальный комитет "Мисс Украины" сообщил, что расследование было проведено специальной этической группой. Группа сообщила, что "неэтичные" факты касательно участниц конкурса, к сожалению, подтвердились.Кого именно из девушек не допустили к дальнейшим этапам конкурса, не уточняется.12 сентября портал tabloid.espreso.tv опубликовал "расследование" украинского комика Андрея Лузана о том, что большинство участниц конкурса "Мисс Украина" не проживают на Украине, не ведут соцсети на украинском и молчат о военных действиях. Некоторые из них бывали в Москве или были замечены с российским бизнесменом Александром Орловым.
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новости, украина, мисс украина, конкурс красоты, россия
Новости, Украина, Мисс Украина, Конкурс красоты, Россия

"Неэтичное поведение": трех девушек исключили из участия в конкурсе "Мисс Украина"

10:50 14.09.2023
 
© Александр КондратовичКонкурс "Мисс Украина-2019"
Конкурс Мисс Украина-2019
© Александр Кондратович
Читать в
Организаторы конкурса "Мисс Украина 2023" исключили трёх участница из-за связи с Россией, сообщили на официальной странице конкурса в одной из соцсетей
"Комитет вынужден исключить трёх участниц из состава конкурса. Важно, что мы приняли такое решение только внимательно проверив предоставленные факты", - говорится в публикации.
Национальный комитет "Мисс Украины" сообщил, что расследование было проведено специальной этической группой. Группа сообщила, что "неэтичные" факты касательно участниц конкурса, к сожалению, подтвердились.
Кого именно из девушек не допустили к дальнейшим этапам конкурса, не уточняется.
12 сентября портал tabloid.espreso.tv опубликовал "расследование" украинского комика Андрея Лузана о том, что большинство участниц конкурса "Мисс Украина" не проживают на Украине, не ведут соцсети на украинском и молчат о военных действиях. Некоторые из них бывали в Москве или были замечены с российским бизнесменом Александром Орловым.
12 сентября, 17:00
"Не ведут соцсети на украинском и бывали в Москве": на Украине возмутились составом "Мисс Украина 2023"Большинство участниц конкурса "Мисс Украина" не проживают на Украине и молчат о военных действиях, заявил украинский комик Андрей Лузан. Об этом сообщил портал tabloid.espreso.tv 12 сентября
 
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