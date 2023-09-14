"Неэтичное поведение": трех девушек исключили из участия в конкурсе "Мисс Украина"
© Александр КондратовичКонкурс "Мисс Украина-2019"
© Александр Кондратович
Организаторы конкурса "Мисс Украина 2023" исключили трёх участница из-за связи с Россией, сообщили на официальной странице конкурса в одной из соцсетей
"Комитет вынужден исключить трёх участниц из состава конкурса. Важно, что мы приняли такое решение только внимательно проверив предоставленные факты", - говорится в публикации.
Национальный комитет "Мисс Украины" сообщил, что расследование было проведено специальной этической группой. Группа сообщила, что "неэтичные" факты касательно участниц конкурса, к сожалению, подтвердились.
Кого именно из девушек не допустили к дальнейшим этапам конкурса, не уточняется.
12 сентября портал tabloid.espreso.tv опубликовал "расследование" украинского комика Андрея Лузана о том, что большинство участниц конкурса "Мисс Украина" не проживают на Украине, не ведут соцсети на украинском и молчат о военных действиях. Некоторые из них бывали в Москве или были замечены с российским бизнесменом Александром Орловым.
12 сентября, 17:00"Не ведут соцсети на украинском и бывали в Москве": на Украине возмутились составом "Мисс Украина 2023"Большинство участниц конкурса "Мисс Украина" не проживают на Украине и молчат о военных действиях, заявил украинский комик Андрей Лузан. Об этом сообщил портал tabloid.espreso.tv 12 сентября