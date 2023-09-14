https://ukraina.ru/20230914/1049401915.html

"Неэтичное поведение": трех девушек исключили из участия в конкурсе "Мисс Украина"

"Неэтичное поведение": трех девушек исключили из участия в конкурсе "Мисс Украина" - 14.09.2023 Украина.ру

"Неэтичное поведение": трех девушек исключили из участия в конкурсе "Мисс Украина"

Организаторы конкурса "Мисс Украина 2023" исключили трёх участница из-за связи с Россией, сообщили на официальной странице конкурса в одной из соцсетей

2023-09-14T10:50

2023-09-14T10:50

2023-09-14T10:50

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Национальный комитет "Мисс Украины" сообщил, что расследование было проведено специальной этической группой. Группа сообщила, что "неэтичные" факты касательно участниц конкурса, к сожалению, подтвердились.Кого именно из девушек не допустили к дальнейшим этапам конкурса, не уточняется.12 сентября портал tabloid.espreso.tv опубликовал "расследование" украинского комика Андрея Лузана о том, что большинство участниц конкурса "Мисс Украина" не проживают на Украине, не ведут соцсети на украинском и молчат о военных действиях. Некоторые из них бывали в Москве или были замечены с российским бизнесменом Александром Орловым.

https://ukraina.ru/20230912/1049364121.html

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новости, украина, мисс украина, конкурс красоты, россия