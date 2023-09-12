https://ukraina.ru/20230912/1049368125.html

Огромные потери ВСУ, приговоры военным преступникам, ЕС против украинского зерна. Итоги 12 сентября

Огромные потери ВСУ, приговоры военным преступникам, ЕС против украинского зерна. Итоги 12 сентября - 12.09.2023 Украина.ру

Огромные потери ВСУ, приговоры военным преступникам, ЕС против украинского зерна. Итоги 12 сентября

ВСУ за сутки понесли потери в живой силе около 550 человек и существенные потери в матчасти. Верховные суды ДНР и ЛНР вынесли приговоры украинским военнослужащим, продемонстрировав неотвратимость наказания. Польша в блокировке украинского зерна перешла от слов к делу.

2023-09-12T19:58

2023-09-12T19:58

2023-09-12T20:05

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Потери ВСУ в ходе провалившегося "весеннего контрнаступа"Минобороны Украины засекретило данные о своих потерях в ходе СВО. Минобороны России восполняет информационный вакуум ежедневными сводками. Согласно официальным данным, по состоянию на 12 сентября Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, успешно отражая атаки ВСУ в "предполье" первой линии обороны.Подразделения российской группировки "Юг" на Донецком направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Майорск и западнее Андреевки (ДНР). Дело дошло уже до последних резервов ВСУ, которые в итоге потеряли свыше 255-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Подразделениями российской группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлениинанесено огневое поражение по местам дислокации подразделений 128-й бригады теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное (ДНР). Потери украинских военнослужащих составили до 140 человек, три боевые бронемашины и два автомобиля.Также в ДНР в районе населённого пункта Великая Новоселка ударом авиации уничтожен склад боеприпасов 37-й бригады морской пехоты ВСУ.На Запорожском направлении ударами российской авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Потери защитников режима Зеленского составили до 35-тивоеннослужащих, танк, шестьбоевых машин пехоты, в том числе триBradley производства США и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки пораженыгаубицы М777 и М-119 производства США, два орудия Д-30, гаубица "Мста-Б", а также украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Нота".Российская войсковая группировка "Центр" наКраснолиманском направлении ударами авиации и артиллерии отразила атаку штурмовой группы 12-й бригады спецназначения ВСУ южнее населённого пункта Кузьмино (ЛНР). В итоге уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, гаубица Д-30, две боевые бронемашины и три пикапа.Авиацией артиллерией российской "Западной" группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й мехбригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоегоровка, Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область). За сутки на этом направлении уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, САУ "Гвоздика" и поставленная турецкими партнёрами РСЗО Т-122 Sakarya.В сводке также сказано о потерях украинской теробороны: в районе населённого пункта Новенькое Сумской области поражён командно-наблюдательный пункт 106-йбригады теробороны, а в районе Гремячки Черниговской области уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады теробороны Украины.За сутки на Херсонском направлении уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражена артсистема М777, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены двасклада с боеприпасами 44-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны Украины, а также живая сила и военная техника противника в 143-х районах.Российской ПВО перехвачено четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган". Уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Кодема, Липовое, Кленовое (ДНР), Николаевка Херсонской области и Очеретоватое Запорожской области."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248вертолетов, 6669 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11793 танка и других боевых бронированных машин, 1150боевых машин реактивных систем залпового огня, 6346 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12927 единиц специальной военной автомобильной техники", -сказано в официальном сообщении Минобороны России.Приговоры украинским военнослужащим: СК РФ опубликовал подробности переговоровСледком РФ 12 сентября опубликовал несколько сообщений о приговорах, вынесенным украинским военнослужащим за совершение военных преступлений. Особую важность таким сообщениям придаёт не только декларируемая, но и явленная на практике неотвратимость наказания.Так, в одном из сообщений российского Следкома от 11 сентября сказано о вынесенном приговоре оператору-наводчику второго разведвзвода разведроты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ старшему матросу Сергею Макееву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории; убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти).СК РФ собрал доказательства, а суд ДНР признал их достаточными для приговора Макееву с наказанием в виде 29 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об обстоятельствах дела сказано: "В марте 2022 года Макеев в составе 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ занимал боевые позиции на оккупированной территории города Мариуполя между жилыми домами по проспекту Никопольскому. Совместно с другими военнослужащими он исполнял приказ о круговом блокировании города, препятствуя свободному выходу мирного гражданского населения. При этом украинские военнослужащие заведомо допускали убийство гражданских лиц, свободно передвигающихся по городу. 27 марта Макеев обнаружил безоружного мужчину. Предполагая, что он занимает пророссийскую позицию, украинский военнослужащий произвел в него несколько прицельных выстрелов из автомата, от которых потерпевший скончался. 3 апреля 2022 года Макеев обнаружил еще одного мирного жителя, которого также расстрелял из автомата".Об исполнении заведомо преступных приказов украинскими военнослужащими сказано и в других сообщениях СК РФ. Убийства пожилых мирных жителей, обстрелы жилых домов с целью имитировать обстрел российскими военнослужащими, пытки военнопленных – всё это только за один день в сообщениях СК РФ по итогам вынесенных приговоров Верховными судами ДНР и ЛНР.Такие сообщения публикуются регулярно. Приговоры выносятся также заочно. Однако военные преступления украинскими военнослужащими продолжаются.Что интересно: эти преступные деяния осуществляются в отношении сограждан, которым преступники присягали на верность, давая клятву служить им и защищать их. Не режим Зеленского, не какую-то мифологию – текст воинской присяги вполне конкретен.Другое дело, что правовой дефолт постсоветской Украины не предполагает должной юридической оценки деяний военных преступников, убийц, мародёров, насильников и прочих подобных в рядах различных вооружённых формирований Украины. Открытые неонацисты со свастиками, символикой гитлеровской Германии в том числе в татуировках – совершенно обычное явление среди украинских военнослужащих. Этнический еврей Владимир Зеленский, внук ветерана Великой Отечественной войны не отрицает этого факт, оправдывая неонацистских преступников лицемерной фразочкой "они такие, какие они есть".Сводки российского Минобороны дают представление о потерях ВСУ в результате очень плохо спланированного и в других отношениях подготовленного "весеннего контрнаступления". Более полутысячи военнослужащих за сутки – это большая цифра. Она состоит из частных случаев – таких, как в материале РИА Новости о пленённом раненном военнослужащем Евгение Зиновике. Раненный и брошенный в поле, он четыре дня ждал спасения и дождался – от российских разведчиков."Украинскому военнослужащему, жителю Херсона, 37 лет, у него трое детей (шести, восьми и 15 лет, отец после инсульта и пожилая мать, за которыми он присматривал. Срочную службу в украинской армии он не проходил, но, несмотря на все эти обстоятельства, зимой 2023 года его мобилизовали в ВСУ", - сказано в публикации.Удивительный контраст на фоне сообщений об обхождении с российскими военнопленными. Пытки и самые жестокие убийства ранее предавались публичности корреспондентами западных СМИ и самими палачами из разных украинских формирований.Ряд государств-членов Евросоюза решили не допускать на свои рынки зерно с УкраиныДемпинг украинского зерна давно нервировал аграниев Евросоюза. Польтские фермеры резонно отмечали неравенство на общем союзном рынке: польские и дургие производители вынуждены соблюдать строгие нормы ЕС, а украинские – нет. Причём украинские производители как бы не совсем украинские – зерно действительно выращивается на Украине украинскими агрохолдингами, но за этими юрлицами стоят в лучшем случае украинские олигархи, а то и вообще западные ТНК.12 сентября европейские СМИ опубликовали новость о принятом правительством Польши постановлении, которым вводится запрет на ввоз зерновых с Украины после 15 сентября. До этой даты действовало установленное Еврокомиссией временное эмбарго, которое ряд европейских столиц желали продлить по возможности навсегда и для всего рынка ЕС. Как минимум польское правительство требовало не допускать украинского зерна на свой рынок. ЕК вынуждена была согласиться при условии, что участницы эмбарго в ЕС обеспечат транзит украинского зерна.О промежуточном компромиссе сообщил польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус. Life цитируетчиновника: "Постановление направлено в Еврокомиссию, чтобы она приняла это решение [о продлении эмбарго], так как, если она его не примет в эти оставшиеся три-четыре дня, мы точно вводим своё распоряжение в торговых польско-украинских отношениях, которое запретит ввоз на территорию Польши четырёх видов зерновых до момента урегулирования этой ситуации в ЕС".Издание напомнило, что ЕС угрожал Польше санкциями за одностороннее продление зернового эмбарго. Еврокомиссия справедливо указала Варшаве на нарушение норм ЕС. Однако Польшу поддержали Болгария, Венгрия, Словакия, Румыния и пока не присоединённая к ней Молдавия.В итоге с 15 сентября Польша продолжит закрывать свои границы от украинского зерна. Сделают это также Венгрия и Румыния. Как сообщила RT, об этом заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь после переговоров в Бухаресте с румынским коллегой Флорином Барбу.Приказавшая долго жить "зерновая сделка", таким образом, получила своеобразное продолжение. Не от хорошей жизни польские и румынские фермеры били в набат, угрожая забастовками и блокировками логистики поставок зерна с Украины. В частности, сообщило РИА Новости, румынские фермеры направили открытое письмо президенту и премьеру страны, в котором угрожали с 1 октября заблокировать порты и таможенные пункты в случае непродления запрета на ввоз украинского зерна.На этом фоне смешны и нелепы угрозы представителей режима Зеленского. Пытаясь изображать из себя большее, чем являются по факту, Подоляк и Шмыгаль, Кулеба и им подобные не оставляют никаких сомнений в закономерном финале неоправданно затянувшейся пошлой оперетки, как сказал бы персонаж выдающегося русского киевлянина Михаила Булгакова.

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Сергей Зуев

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