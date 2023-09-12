https://ukraina.ru/20230912/1049367107.html

Ким Чен Ын – лучший друг экологов. Почему северокорейские лидеры наносят визиты на поездах

Ким Чен Ын – лучший друг экологов. Почему северокорейские лидеры наносят визиты на поездах - 12.09.2023 Украина.ру

Ким Чен Ын – лучший друг экологов. Почему северокорейские лидеры наносят визиты на поездах

Информацию о предстоящей встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына обсуждает сегодня вся мировая пресса.

2023-09-12T18:40

2023-09-12T18:40

2023-09-12T18:40

эксклюзив

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Западные медиа рассказывают о том, что специальный поезд, на котором предпочитает путешествовать генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, уже пересек российскую границу в районе станции Хасан. И гадают о том, где могут пройти переговоры между главами государств – во Владивостоке или на космодроме "Восточный", где в ближайшее время ожидают президента России.Способ перемещения корейских лидеров давно привлекает внимание, поскольку большинство современных политиков обычно совершают международные визиты на самолетах. И только лидеры КНДР ездят за рубеж, не оставляя углеродного следа – не на словах, а на деле выполняя заветы экологических активистов.Некоторые видят в этом дань исторической традиции, потому что руководители ТПК пересекают границу на поездах уже более семидесяти лет. Основатель КНДР Ким Ир Сен – дед нынешнего северокорейского лидера – был организатором партизанской войны с японскими оккупантами, а затем перешёл со своим отрядом на территорию СССР, где стал командиром батальона 88-й интернациональной стрелковой бригады Дальневосточного фронта Красной армии в звании советского капитана.В 1945 году, после разгрома японской Квантунской армии, которому в немалой степени способствовали корейские патриоты, Ким Ир Сен вернулся на свою освобожденную родину именно в бронированном железнодорожном вагоне, лично подаренном ему советским генсеком Иосифом Сталиным.С тех пор он побывал в Советском Союзе более десяти раз, уже в статусе руководителя государства – и в основном передвигался по железной дороге. А его сын и преемник Ким Чен Ир, который появился на свет в 1942 году, в дальневосточном советском селе Вятское, пересекал границу с северными соседями три раза – и тоже на поезде.На самом же деле, выбор наземного транспортного средства обусловлен серьезными практическими соображениями.Несмотря на заключенное в 1953 году перемирие, Корейская Народно-Демократическая Республика формально до сих пор находится в состоянии войны с Соединенными Штатами Америки и зависимыми американскими сателлитами – Японией и Южной Кореей.В образованной по итогам перемирия демилитаризованной зоне продолжались постоянные столкновения, которые иногда переходили в бои. Солдаты южнокорейских диктаторских режим совершали постоянные провокации, и, как правило, занимались этом с ведома и согласия Пентагона.Согласно данным рассекреченных документов, в 1976 году в уже рассекреченных протоколах заместитель министра обороны США Уильям Клементс сообщил советнику президента США по национальной безопасности Генри Киссинджеру, что южные корейцы совершили 200 попыток вторжения на суверенную территорию КНДР.В самой Южной Корее озвучили скандальную информацию, согласно которой в период с 1953 по 1972 год более 7700 секретных агентов проникли в Северную Корею для осуществления подрывной деятельности. Только в 1967 году южнокорейские войска совершили 50 рейдов против северокорейских объектов, которые обычно заканчивались вооруженными нападениями на граждан КНДР.Используя разведывательные данные американцев, которые осуществляют постоянный мониторинг территории Северной Кореи из космоса, в Сеуле старались отслеживать перемещения руководства КНДР. Поэтому в Пхеньяне имели все основания опасаться внезапной атаки против своих лидеров, с применением высокоточного оружия, которое передают своим вассалам все те же США.Летать на самолетах в таких условиях очень небезопасно, и именно это обстоятельство обусловило выбор в пользу бронированного поезда, поразить который гораздо сложнее. Хотя бывали и исключения. Так, в 1986 году Ким Ир Сен прилетел в Москву, используя для этого советский пассажирский самолет Ил-62М.Тогда он договорился о безвозмездной поставке новейших истребителей МИГ-23 и МИГ-29, а также советских радаров для раннего оповещения – чтобы противодействовать вероятным воздушным атакам с американских атомных авианосцев.И сейчас доподлинно известно, что отличавшийся большой личной храбростью генсек определенно не страдал от аэрофобии.Но чаще всего северокорейские лидеры приезжали к нам именно по железной дороге. И зачастую эти визиты имели большое историческое значение.В сентябре 1952 года в Москве прошли переговоры между Сталиным, Ким Ир Сеном и китайским маршалом Пэн Дэхуаем, которые позволили укрепить военно-политическое сотрудничество между тремя странами и остановить масштабное наступление американских войск, отбросив их к линии тридцать восьмой параллели.Летом 1961 года Ким Ир Сен встретился в Москве с председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым, подписав договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.Документ предусматривал военную поддержку КНДР Советским Союзом в случае вовлечения ее в конфликт с третьими странами. И это дипломатическое соглашение заставило американцев отказаться от попыток предпринять новое вторжение на север Корейского полуострова – из опасений прямого вмешательства СССР.В 1966 году корейский вождь снова встретился с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым на советском ракетном крейсере "Варяг", обсуждая напряженную политическую ситуацию на Дальнем Востоке. А в 1984 году, после смерти Брежнева, Ким Ир Сен снова прокатился по Транссибирской магистрали и провел переговоры с главой СССР Константином Черненко – договорившись о том, что КНДР построят атомную электростанцию.Этот важный экономический проект законсервировали после распада СССР, однако к тому времени северокорейские инженеры уже успешно запустили свою собственную ядерную программу.Ким Чен Ир – отец нынешнего северокорейского лидера – в 2001 году проехал на своем бронированном поезде по территории всей России, практически повторив маршрут своего отца. В Москве он подписал с Владимиром Путиным специальную декларацию, где обе стороны обязались содействовать формированию "новой справедливой системы мироустройства, основанной на приоритете права, принципах равноправия, взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества в интересах сохранения глобальной стабильности".В следующем году Ким Чен Ир снова встречался с российским президентом во Владивостоке, обсуждая вопрос соединения Транскорейской и Транссибирской железных дорог, а в 2011-м он проследовал на своем поезде в Бурятию, для личных переговоров с Дмитрием Медведевым.Нынешний глава КНДР Ким Чен Ын тоже посещает Россию не первый раз. В апреле 2019 года его знаменитый поезд уже приезжал в Приморье, для встречи с российским лидером, и уже тогда обещал вернуться."Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом", – рассказывал он по итогам этой поездки.Сейчас мы видим, что несмотря на пандемии и конфликты, эти слова не разошлись с делом. Знаменитый бронепоезд снова в РФ. И на Западе не случайно с напряжением ожидают результатов предстоящей встречи Кима и Путина.

https://ukraina.ru/20230912/1049364759.html

https://ukraina.ru/20230912/1049345888.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, кндр, китай, леонид брежнев, сталин, ким чен ын, сша