"Не ведут соцсети на украинском и бывали в Москве": на Украине возмутились составом "Мисс Украина 2023" - 12.09.2023 Украина.ру
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"Не ведут соцсети на украинском и бывали в Москве": на Украине возмутились составом "Мисс Украина 2023"
"Не ведут соцсети на украинском и бывали в Москве": на Украине возмутились составом "Мисс Украина 2023" - 12.09.2023 Украина.ру
"Не ведут соцсети на украинском и бывали в Москве": на Украине возмутились составом "Мисс Украина 2023"
Большинство участниц конкурса "Мисс Украина" не проживают на Украине и молчат о военных действиях, заявил украинский комик Андрей Лузан. Об этом сообщил портал tabloid.espreso.tv 12 сентября
2023-09-12T17:00
2023-09-12T17:00
новости
украина
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александр орлов
конкурс красоты
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Украинский комик провёл импровизированное расследование касательно конкурсу "Мисс Украина-2023". Лузан проанализировал их профили в Instagram*.Лузан выяснил, что многие девушки, которые будут участвовать в конкурсе, давно проживают за границей и не упоминают о военных действиях на Украине.Так, Ксения Магера, которой на странице "Мисс Украина" заявлена как представительница Хмельницкой области, долгое время жила в Москве, а сейчас переехала в ОАЭ, в Дубай. В 2018 году девушка делилась постом, в котором рассказывала, что участвовала в "Третьей национальной премии в области культуры и искусства" в Кремле и фотографировалась в заведениях Москвы. В марте 2022 года Магера делилась фотографиями из Дубая и отдыха во Франции.Участница из Черниговской области Ирина Пиляева живет в Великобритании. А две недели назад она отдыхала на яхте российского ресторатора, олигарха Александра Орлова, сообщил Лузан.Бизнесмен Александр Орлов родился в Москве, в 2001 году стал президентом ресторанного холдинга Bulldozer Group, куда входит более 80 заведений. В июле 2022 года на Украине арестовали имущество Орлова на сумму 400 миллионов гривен (около 1 миллиарда рублей). Лузан утверждает, что Орлов до 2022 года был одним из спонсоров конкурса "Мисс Украина".Представительница Днепропетровской области Катерина Чувашова также находится за границей. В своих соцсетях, пишет Лузан, участница выкладывает видео под российскую исполнительницу Инстасамку.Уроженка Луганской области Валентина Бурбело тоже не угодила украинскому комику. Она, по его мнению, развивает карьеру в России, а в июле принимала участие в съёмках российской компании.Украинского комика возмутило то, что большинство участниц проживает не на территории Украины, не ведут соцсети на украинском и не высказались против России.Организаторы конкурса "Мисс Украины" пока не комментировали возмущения Лузана.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
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новости, украина, мисс украина, мисс украины, александр орлов, конкурс красоты
Новости, Украина, Мисс Украина, Мисс Украины, Александр Орлов, Конкурс красоты

"Не ведут соцсети на украинском и бывали в Москве": на Украине возмутились составом "Мисс Украина 2023"

17:00 12.09.2023
 
© tabloid.espreso.tv
© tabloid.espreso.tv
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Большинство участниц конкурса "Мисс Украина" не проживают на Украине и молчат о военных действиях, заявил украинский комик Андрей Лузан. Об этом сообщил портал tabloid.espreso.tv 12 сентября
Украинский комик провёл импровизированное расследование касательно конкурсу "Мисс Украина-2023". Лузан проанализировал их профили в Instagram*.
Лузан выяснил, что многие девушки, которые будут участвовать в конкурсе, давно проживают за границей и не упоминают о военных действиях на Украине.
Так, Ксения Магера, которой на странице "Мисс Украина" заявлена как представительница Хмельницкой области, долгое время жила в Москве, а сейчас переехала в ОАЭ, в Дубай.
В 2018 году девушка делилась постом, в котором рассказывала, что участвовала в "Третьей национальной премии в области культуры и искусства" в Кремле и фотографировалась в заведениях Москвы. В марте 2022 года Магера делилась фотографиями из Дубая и отдыха во Франции.
Участница из Черниговской области Ирина Пиляева живет в Великобритании. А две недели назад она отдыхала на яхте российского ресторатора, олигарха Александра Орлова, сообщил Лузан.
Бизнесмен Александр Орлов родился в Москве, в 2001 году стал президентом ресторанного холдинга Bulldozer Group, куда входит более 80 заведений. В июле 2022 года на Украине арестовали имущество Орлова на сумму 400 миллионов гривен (около 1 миллиарда рублей). Лузан утверждает, что Орлов до 2022 года был одним из спонсоров конкурса "Мисс Украина".
© tabloid.espreso.t
© tabloid.espreso.t
Представительница Днепропетровской области Катерина Чувашова также находится за границей. В своих соцсетях, пишет Лузан, участница выкладывает видео под российскую исполнительницу Инстасамку.
Уроженка Луганской области Валентина Бурбело тоже не угодила украинскому комику. Она, по его мнению, развивает карьеру в России, а в июле принимала участие в съёмках российской компании.
Украинского комика возмутило то, что большинство участниц проживает не на территории Украины, не ведут соцсети на украинском и не высказались против России.
Организаторы конкурса "Мисс Украины" пока не комментировали возмущения Лузана.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
- РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Вчера, 16:59
Соотечественники не готовы простить самую красивую украинку за рукопожатие с конкуренткой из РоссииПользователи соцсетей на Украине не готовы простить свою соотечественницу, победительницу конкурса "Миссис мира 2023" Ирину Бессмертную за то, что в финале соревнования она пожимала руку и обнималась с представительницей России. Об этом 11 сентября пишет издание УНИАН Lite
 
НовостиУкраинаМисс УкраинаМисс УкраиныАлександр ОрловКонкурс красоты
 
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Заголовок открываемого материала
17:00"Не ведут соцсети на украинском и бывали в Москве": на Украине возмутились составом "Мисс Украина 2023"
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