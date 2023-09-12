https://ukraina.ru/20230912/1049364121.html

"Не ведут соцсети на украинском и бывали в Москве": на Украине возмутились составом "Мисс Украина 2023"

"Не ведут соцсети на украинском и бывали в Москве": на Украине возмутились составом "Мисс Украина 2023" - 12.09.2023 Украина.ру

"Не ведут соцсети на украинском и бывали в Москве": на Украине возмутились составом "Мисс Украина 2023"

Большинство участниц конкурса "Мисс Украина" не проживают на Украине и молчат о военных действиях, заявил украинский комик Андрей Лузан. Об этом сообщил портал tabloid.espreso.tv 12 сентября

2023-09-12T17:00

2023-09-12T17:00

2023-09-12T17:00

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Украинский комик провёл импровизированное расследование касательно конкурсу "Мисс Украина-2023". Лузан проанализировал их профили в Instagram*.Лузан выяснил, что многие девушки, которые будут участвовать в конкурсе, давно проживают за границей и не упоминают о военных действиях на Украине.Так, Ксения Магера, которой на странице "Мисс Украина" заявлена как представительница Хмельницкой области, долгое время жила в Москве, а сейчас переехала в ОАЭ, в Дубай. В 2018 году девушка делилась постом, в котором рассказывала, что участвовала в "Третьей национальной премии в области культуры и искусства" в Кремле и фотографировалась в заведениях Москвы. В марте 2022 года Магера делилась фотографиями из Дубая и отдыха во Франции.Участница из Черниговской области Ирина Пиляева живет в Великобритании. А две недели назад она отдыхала на яхте российского ресторатора, олигарха Александра Орлова, сообщил Лузан.Бизнесмен Александр Орлов родился в Москве, в 2001 году стал президентом ресторанного холдинга Bulldozer Group, куда входит более 80 заведений. В июле 2022 года на Украине арестовали имущество Орлова на сумму 400 миллионов гривен (около 1 миллиарда рублей). Лузан утверждает, что Орлов до 2022 года был одним из спонсоров конкурса "Мисс Украина".Представительница Днепропетровской области Катерина Чувашова также находится за границей. В своих соцсетях, пишет Лузан, участница выкладывает видео под российскую исполнительницу Инстасамку.Уроженка Луганской области Валентина Бурбело тоже не угодила украинскому комику. Она, по его мнению, развивает карьеру в России, а в июле принимала участие в съёмках российской компании.Украинского комика возмутило то, что большинство участниц проживает не на территории Украины, не ведут соцсети на украинском и не высказались против России.Организаторы конкурса "Мисс Украины" пока не комментировали возмущения Лузана.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

https://ukraina.ru/20230911/1049331149.html

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