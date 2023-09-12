https://ukraina.ru/20230912/1049362697.html

Зачем советник главы Офиса Президента оскорбил лидеров Индии и Китая. Мнения экспертов

Зачем советник главы Офиса Президента оскорбил лидеров Индии и Китая. Мнения экспертов - 12.09.2023 Украина.ру

Зачем советник главы Офиса Президента оскорбил лидеров Индии и Китая. Мнения экспертов

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк дал нарочито провокационное интервью журналистке Наташе Влащенко. Так советник Ермака назвал ООН лоббистской организацией по зарабатыванию денег, а МАГАТЭ и Красный Крест — "фиктивными организациями", которые засоряют сознание своими "мусорными оценками".

2023-09-12T18:51

2023-09-12T18:51

2023-09-12T18:53

индия

кнр (китай)

украина

оскорбление

офис президента

дмитрий василец

михаил чаплыга

александр шпаковский

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И это накануне визита Владимира Зеленского на Генассамблею. Индию и Китай он же обвинил в слабом интеллектуальном потенциале, а для характеристики России и вовсе не жалел уничижительных эпитетов. Все эти надменные и даже хамоватые выпады в адрес соседей и партнеров для украинской политики не новость. Можно вспомнить, как бывший посол Украины в Германии назвал канцлера Олафа Шольца "ливерной колбасой". А уже действующий министр иностранных дел Кулеба на пресс-конференции в Киеве с коллегой Бербок вальяжно отметил, что правительство Германии попросту теряет время в вопросах предоставления оружия, тогда как все равно придется предоставить Украине ракеты. Словом, менторский и даже оскорбительный тон украинских политиков уже стал их фирменным стилем общения с коллегами из политической элиты Европы. Об интервью Подоляка как способе привлечь внимание к украинской власти рассуждали эксперты в своих соцсетях.Журналист Денис ГороховскийНаташа Влащенко записала шикарнейшее интервью с Михаилом Подоляком. Вынес 8 тезисов, которые отметил для себя, но все же рекомендую найти час времени и посмотреть интервью полностью. Главная прелесть интервью в том, что оно не ситуативное, а стратегически-концептуальное. Ну и, собственно, тезисы:1. ООН – контора по зарабатыванию денег. МАГАТЕ, Amnesty International и международный Красный крест бесполезные организации, которые только замусоривают людям.2. США будет поддерживать Украину вне зависимости от того, кто выиграет выборы.3. Россия никогда не нападет на страны Альянса, Россия может воевать только с отдельными государствами, которые значительно меньше их.4. Абрамович не хотел помогать Украине, он пытался решить свои бизнес-вопросы, создавая иллюзию помощи Украине.5. Санкции – это фикция. Тысячи европейских компаний продолжают работать в рф. Глобальная элита обогащается, помогая компаниям обходить санкции.6. Украинская элита малоинтеллектуальна и плохо образована.7. В Украине хорошо продается нарциссизм "Я всё знаю! Я всё сделаю! А вы слушайте!" 8. В Украине выборы не созидательно-конкурентные, а компроматно-конкурентные, брутальные, отмороженного типа.Бывший народный депутат Евгений ШевченкоНаверное, Миша хочет присоединиться к своему товарищу Арестовичу. Ждем реакции Президента. Будет уволен. Лучше задним числом. Дипломатический левел нижнего этажа, бывшего студента Минского медицинского. Он же советник Юры Енакиевского. Он же агент Левочкина. В общем, консерва вскрылась. Этот спич точно во вред Украине. Самое главное, что это заявление Подоляка происходит в преддверии поездки Президента Зеленского в Нью Йорк для участия в Генассамблеи ООН. Которого по словам советника главы ОП - не существует.Политконсультант и аналитик Александр ШпаковскийПроведение совместного саммита глав государств ЕАЭС , ШОС и БРИКС - центральная идея белорусской дипломатии на современном этапе. Если ставить перед собой амбициозные цели, то логично, чтобы подобный саммит прошел в столице Республики Беларусь, городе - герое Минске. Очевидно, что мечта людей доброй воли о многополярном миропорядке на наших глазах становится реальностью. Значение Китая как глобального центра принятия решений прогрессивно возрастает, роль России, Индии, Бразилии также увеличивается. Попытки международной обструкции России провалились. Даже на саммите G-20 Западу не удалось добиться фиксации в итоговой декларации пункта об осуждении действий РФ в Украине. В этом смысле хамские рассуждения споукмена украинского режима Подоляка о том, что Индии и Китаю "не хватает мудрости", выглядит как истерика от бессильной злобы. На этом фоне в Минске продолжат созидать новые идеи международного сотрудничества в духе традиционной миротворческой миссии белорусской дипломатии.Общественный деятель Дмитрий СпивакБРАВО!!! У Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал (!!!!!!!!),они не анализируют последствия своих действий, — Подоляк. "Эти страны сегодня зарабатывают на войне, так же как и Турецкая Республика". Это официальная позиция Украины или личное мнение Подоляка? В любом случае, такие заявления не способствуют укреплению отношений с Китаем и Индией, что нам, несмотря ни на что, крайне необходимо. Кстати, а разве США и другие западные страны не зарабатывают на войнах? Я имею в виду ВПК и окучивание рынков сбыта. Так было, есть и будет. На любой войне зарабатываются капиталы, политические дивиденды и вокруг любой войны, мировые игроки решают свои геополитические задачи. Так что, оскорбительный тон в отношении Индии и Китая никак не изменят ситуацию в лучшую сторону. А вот бумеранг может прилететь….Блогер Андрей ПономарьВеликий интеллектуал Подляк заявил, что Индия и Китай не обладают способностями анализировать свои поступки и вообще нет у них потенциала думать. Знатный кринж, так держать, Подляк!Политический аналитик Михаил Чаплыга…давайте честно... после Г20 есть смысл ехать на Генассамблею? Ну... ехать может и есть смысл, но ожидать чего-то - нет. И я тоже против масок Лицемерия... Но в части того, что пишут про Индию и КНР считаю нелогичным и не правильным. А про ООН - да... АПДЕЙТ: размышления в части Индии и Китая противоречат сами себе... ибо они либо умные и действуют в СВОИХ интересах... либо тупые... но тогда как они такие умные для себя? По ООН совершенно согласен. Еще раз... долой Лицемерие. П.С.: Подоляк не дипломат и не чиновник МИДа... он советник ОП... а советник может иметь ЛЮБОЕ мнение... это не мнение ОП.Политик Дмитрий ВасилецОфициальный спикер режима Зеленского пан Подоляк назвал Китай и Индию (Бхарат) "слабыми интеллектуально нациями". Прямые оскорбления пары миллиардов человек в мощнейших экономически странах Азии - это определенно успех "дипломатии Зеленского") Не останавливайтесь.В текстах авторская орфография и пунктуация сохранены полностью

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