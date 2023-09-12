https://ukraina.ru/20230912/1049361494.html

Это не сумасшествие, а циничный расчет. Советник главы офиса президента Украины решил оскорблять оптом

Это не сумасшествие, а циничный расчет. Советник главы офиса президента Украины решил оскорблять оптом - 12.09.2023 Украина.ру

Это не сумасшествие, а циничный расчет. Советник главы офиса президента Украины решил оскорблять оптом

Киеву не следует всерьез рассчитывать на ООН, которая является просто "пиар-конторой", не нужно обращать внимания и на такие "фиктивные организации", как МАГАТЭ, Красный Крест, Amnesty International, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире YouTube-шоу "Власть vs Влащенко".

2023-09-12T18:31

2023-09-12T18:31

2023-09-12T18:31

эксклюзив

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Как известно, Владимир Зеленский намерен выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября, информация об этом выступлении есть в программе сессии.По поводу этого выступления советник руководителя Офиса украинского президента Подоляк высказался предельно откровенно - по его словам диалог с ООН вообще невозможен и не нужен, и он не будет иметь никакого значения. Зеленский, по словам советника, будет использовать площадку ООН "исключительно для того, чтобы максимально объемно – потому, что все равно будут цитировать многие в том числе глобальные СМИ – еще раз повторить, что такое современная война, война XXI столетия, и т.д. и т.п."."Никаких существенных решений от ООН мы с вами не будем получать. Не существует такой организации. Я понимаю, что мир привык жить в каких-то иллюзиях, ему нужно думать о том, что есть кто-то, кто вмешается в случае кризиса. На самом деле, ООН - отсутствующая полностью организация. Это, я бы так сказал, пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают те или иные управленческие должности", - сказал Подоляк.По его мнению, каких-то внятных оценок и желания вести юридическую борьбу с Россией Киев не добьется ни от ООН, ни от других организаций."Не питайте иллюзий, не тратьте на это время. Эмоции, которые вызывает ООН, всегда будут негативны, как и любой другой международный институт – там МАГАТЭ, какой-нибудь "Красный Крест" международный, Amnesty International – все это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание абсолютно мусорными оценками", - заявил советник главы ОП. По его словам, "если бы их не было, мы бы, наверное, многие вопросы решали бы лучше и быстрее".Странное на первый взгляд заявление представителя государства, находящегося в состоянии войны с более могущественной и сильной страной. Вся, или во всяком случае, большая часть надежды в этом плане может быть у Украины как раз на международные организации, которые, как правило, с начала военных действий Украину поддерживали. И вдруг такое заявление, фактически отталкивающее их от Украины.Но обратимся к списку тех, кто по мнению Подоляка, бесполезен Украине в этой войне. Напомним.МАГАТЭ. Эта международная организация осуществляющая мониторинг состояния атомных станций, не обнаружила на Запорожской АЭС мин, которыми якобы по с подачи Зеленского и его команды кричали все, в том числе "глобальные СМИ". Нет нашла их там МАГАТЭ потому, что там мин не было.ООН. В одном из последних докладов по правам человека эта организация заявила о существовании сотен похищенных или незаконно арестованных украинцев, не согласных с действиями и заявлениями президента Зеленского. Заявила потому, что огни там были.Amnesty International. Эта организация так же обнаружила и сообщила о многочисленных нарушениях прав человека на Украине, в том числе в отношении русскоязычных граждан. Обнаружила и заявила, потому что они там действительно были и есть.Международный Красный Крест. Эта организация не обнаружила пыток украинских военнопленных в зоне, где они находились на Донбассе. Так же МКК не подтвердил утверждение украинской власти об их преднамеренном уничтожении, поскольку поскольку ракета, попавшая в зону была выпущена с украинской стороны и была украинской (хотя и америк4анского происхождения).Логика же украинской власти до недавнего времени была довольно примитивной, но эффективной. "Чтобы мы не говорили, какие бы ложные мифы типа Бучи не сочиняли, все это однозначно должно быть поддержано мировым сообществом и международными организациями. Просто потому, что весь мир с нами и против России".Но времена, хотя еще и не изменились, но начинают меняться. И честные эксперты, для которых важны и не слова, а факты, вынуждены констатировать - мин на ЗАЭС нет, а многочисленные нарушениях прав человека на Украине есть.Вот и говорит полуполитик-получиновник Михаил Подоляк о бесполезности (с точки зрения самой украинской власти) этих организаций, без которых (и их честных экспертов) им, то есть украинской власти, было бы быстрее и лучше лгать про Россию.Далее советник прошелся по главам ряда государству, обвинив их в в "слабом интеллектуальном потенциале". В первую очередь, по его мнению это относится к Индии и Китаю.И здесь нет никакого "политического сумасшествия", а есть достаточно грубый, но циничный расчет. дело в том, что именно лидеры Индии и Китая, хотя и не встали на сторону России в украинском конфликте, где они как бы сохраняют нейтралитет все-таки своими действиями политически поддержали курс России на многополярность против однополярного мира, где правят США. Да и экономически не присоединились к антироссийским санкциям. Просто раньше Зеленский и его подручные, в том числе Подоляк, сдерживали себя в отношении руководства этих государств, а теперь, когда политический водораздел между США и его вассалами и остальным миром достаточно точно обозначился, Подоляк в данном фрагменте высмту34пает не как рупор Зеленского, а как рупор хозяина Украины - США.Именно поэтому, потоптавшись на международных организациях и руководителях Китая и Индии, он сразу переходит к главному. По его словам, Америка продолжит помогать киевскому режиму просто по той причине, что там не найдется политиков, которые скажут избирателям: "Мы, великие США – стоим на коленях перед примитивной, технологически отсталой Россией…". По мнению советника, никто признать свой глобальный проигрыш там (в США) не решится – "поэтому независимо от того, кто выиграет (на президентских выборах - Ред.) в США, они будут максимально жестко, максимально объемно поддерживать Украину – пока мы не выиграем у России".Как говорится, на этот раз предельно цинично и откровенно. США будут продолжать снабжать Украину оружием, а украинская власть отправлять с этим оружием в "мясные штурмы" и на минные поля своих сограждан, просто для того, чтобы продлить свое нахождение у власти"Не вижу ни одного мотива, рационального мотива – а люди умные в США доминируют – не вижу ни одного рационального мотива отказаться от поддержки Украины", - утверждает Подоляк. И в этом смысле, он близок к истине. США будут воевать с Россией в Украине до последнего украинца. А потом наступит очередь других политических вассалов США - Молдавии, Прибалтийских государств, Польши...Но пока политический цинизм, ярко выраженный Подоляком, позволяет Зеленскому и его окружению удерживать власть в своих руках.

https://ukraina.ru/20230912/1049359390.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, россия, украина, сша, михаил подоляк, оон, магатэ, красный крест, amnesty international, китай, индия