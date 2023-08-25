По случаю Дня независимости: Родину-мать в Киеве одели в "смирительную вышиванку" - фото - 25.08.2023 Украина.ру
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По случаю Дня независимости: Родину-мать в Киеве одели в "смирительную вышиванку" - фото
По случаю Дня независимости: Родину-мать в Киеве одели в "смирительную вышиванку" - фото - 25.08.2023 Украина.ру
По случаю Дня независимости: Родину-мать в Киеве одели в "смирительную вышиванку" - фото
Украинские Телеграм-каналы распространяют видео с "одетым в вышиванку" в честь Дня независимости монументом "Родина-мать". Конечно, ролик - качественная графика, но даже он вызвал споры в сети. Многие пользователи сочли, что "наряд" памятника совсем не похож на традиционную украинскую рубаху
2023-08-25T15:56
2023-08-25T15:56
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Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе: вместе с постаментом - 102 метра. Изначально монумент представлял собой статую женщины, которая в одной руке держала меч, в другой - щит с гербом СССР.В июле этого года власти Украины решили заменить советскую символику на трезубец, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составила 28 миллионов гривен (72 млн. руб.).
https://ukraina.ru/20230818/1048784308.html
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Новости, Новости Украины, Украина, Киев, Родина-мать, вышиванка

По случаю Дня независимости: Родину-мать в Киеве одели в "смирительную вышиванку" - фото

15:56 25.08.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украинские Телеграм-каналы распространяют видео с "одетым в вышиванку" в честь Дня независимости монументом "Родина-мать". Конечно, ролик - качественная графика, но даже он вызвал споры в сети. Многие пользователи сочли, что "наряд" памятника совсем не похож на традиционную украинскую рубаху
© скриншот видео
© скриншот видео
"На смирительную рубашку похоже", "Ещё нужно чуб и усы до колен сделать", "А кастрюлю на голову чего не надели?", "Это смирительная вышиванка!", "В саван уже одели... Похоронить хотят Родину….", "Все до чего касаются украинствующие, тут же превращается в шароварный хутор", - отреагировали пользователи сети.
Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе: вместе с постаментом - 102 метра. Изначально монумент представлял собой статую женщины, которая в одной руке держала меч, в другой - щит с гербом СССР.
В июле этого года власти Украины решили заменить советскую символику на трезубец, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составила 28 миллионов гривен (72 млн. руб.).
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа, 13:35
У трезубца на памятнике "Родина-мать" в Киеве оказался неожиданный соавторПри создании трезубца, установленного на месте советского герба на щите монумента "Родина-мать" в Киеве скульптор Алексей Пергаментщик консультировался с экс-президентом Украины Виктором Ющенко. Об этом Пергаментщик на днях рассказал в интервью местному изданию "Информатор"
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Вчера, 13:32
С целью "прославления украинской культуры": Британия сделала беженцам неожиданный подарокПравительство Великобритании сделало подарок Украине ко Дню независимости: в стране заработают курсы английского языка для десяти тысяч украинских беженцев, находящихся на территории Британии. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте GOV.UK 24 августа
 
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Заголовок открываемого материала
15:56По случаю Дня независимости: Родину-мать в Киеве одели в "смирительную вышиванку" - фото
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