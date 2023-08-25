https://ukraina.ru/20230825/1048939338.html

По случаю Дня независимости: Родину-мать в Киеве одели в "смирительную вышиванку" - фото

По случаю Дня независимости: Родину-мать в Киеве одели в "смирительную вышиванку" - фото - 25.08.2023 Украина.ру

По случаю Дня независимости: Родину-мать в Киеве одели в "смирительную вышиванку" - фото

Украинские Телеграм-каналы распространяют видео с "одетым в вышиванку" в честь Дня независимости монументом "Родина-мать". Конечно, ролик - качественная графика, но даже он вызвал споры в сети. Многие пользователи сочли, что "наряд" памятника совсем не похож на традиционную украинскую рубаху

2023-08-25T15:56

2023-08-25T15:56

2023-08-25T15:56

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Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе: вместе с постаментом - 102 метра. Изначально монумент представлял собой статую женщины, которая в одной руке держала меч, в другой - щит с гербом СССР.В июле этого года власти Украины решили заменить советскую символику на трезубец, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составила 28 миллионов гривен (72 млн. руб.).

https://ukraina.ru/20230818/1048784308.html

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