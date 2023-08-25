По случаю Дня независимости: Родину-мать в Киеве одели в "смирительную вышиванку" - фото
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Украинские Телеграм-каналы распространяют видео с "одетым в вышиванку" в честь Дня независимости монументом "Родина-мать". Конечно, ролик - качественная графика, но даже он вызвал споры в сети. Многие пользователи сочли, что "наряд" памятника совсем не похож на традиционную украинскую рубаху
© скриншот видео
© скриншот видео
"На смирительную рубашку похоже", "Ещё нужно чуб и усы до колен сделать", "А кастрюлю на голову чего не надели?", "Это смирительная вышиванка!", "В саван уже одели... Похоронить хотят Родину….", "Все до чего касаются украинствующие, тут же превращается в шароварный хутор", - отреагировали пользователи сети.
Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе: вместе с постаментом - 102 метра. Изначально монумент представлял собой статую женщины, которая в одной руке держала меч, в другой - щит с гербом СССР.
В июле этого года власти Украины решили заменить советскую символику на трезубец, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составила 28 миллионов гривен (72 млн. руб.).
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