https://ukraina.ru/20230822/1048863142.html

Полтора миллиона украинских фейков. И все же "нельзя бесконечно обманывать всех"

Полтора миллиона украинских фейков. И все же "нельзя бесконечно обманывать всех" - 22.08.2023 Украина.ру

Полтора миллиона украинских фейков. И все же "нельзя бесконечно обманывать всех"

На днях в украинских соцсетях появилось фото, на котором счастливая девушка держит на руках кота, спасенного из-под завалов разрушенного дома после обстрела в Краматорске. Но вот незадача, этому фото оказалось 11 лет, а изображена на нем жительница американского города Джоплин, которая нашла своего питомца спустя 16 дней после торнадо.

2023-08-22T16:19

2023-08-22T16:19

2023-08-22T17:06

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Казалось бы, очередной нелепый вброс – попытка очернить Россию, поймать волну хайпа и разжечь русофобские настроения. Фейк разоблачен и все о нем забыли. Но это не так. Анатомия фейкометства, если так можно выразится, такова, что жизнь у них короткая, а след – длинный."Онижедети" из 2014-гоОдним из самых памятных и результативных фейков стало сообщение о разгоне в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года студенческой демонстрации на Майдане Незалежности в Киеве.Тогда киевскому “Беркуту” была дана команда разогнать палаточный городок на Майдане в связи с необходимостью размещения там новогодней елки. Прибывшие на место событий беркутовцы обнаружили на площади столицы уже готовые к работе как минимум 3 съемочных группы. "Беркут" свою работу выполнил, было задержано пару десятков лиц без определенного рода занятий, далеко не подросткового возраста. А на утро весь интернет и телевидение Украины заполнили кадры разгона демонстрации, а так же политиков, оппозиционеров и экспертов, которые с возмущением обсуждали, как спецназ устроил “звериное избиение” протестующих студентов, о десятках пострадавших, размещенных в больницах Киева.На самом деле, все это была неправда – пострадавших в больницах, как утверждает тогдашний премьер-министр Николай Азаров, было 2-3 человека, а реально участвовали в нарушениях общественного порядка несколько десятков боевиков, специально подготовленных для подобных акций на западе Украины, а никакие не студенты.Но фейк сработал! Тысячи киевлян вышли на защиту "Онихжедетей" и митинг нескольких сотен превратился в мятеж десятков тысяч, которые в феврале 2014-го года (то есть три месяца спустя) совершили госпереворот в Украине.От Петра Порошенко до Владимира ЗеленскогоНачавшись с фейка современная украинская политика постепенно превратилась в территорию искаженной, ложной реальности. Самый яркий пример – Минские соглашения. Они были приняты под давлением обстоятельств (отступления ВСУ в боях с вооруженными силами ДНР и ЛНР) сначала в сентябре 2014-го, а потом окончательно в феврале 2015-го года. Суть соглашений – обеспечение мирного вхождения республик в состав Украины с расширенными полномочиями.Президент Порошенко, подписывая Минские соглашения, брал на себя и государственную власть Украины определенные обязательства. Но как выяснилось спустя годы, уже при новом президенте Украины Владимире Зеленском, никто не собирался эти соглашения на Украине (при тайной поддержке зарубежных партнеров страны) выполнять. Минские соглашения нужны были для временной передышки, для того, чтобы власть смогла собрать вооруженные силы, сформировала или поддержала националистические группировки типа "Азова*", С14* и им подобных, направленных на войну с ДНР и ЛНР. Фейк, грандиозный, с международной, хотя и тайной поддержкой, и на этот раз сработал.Но у фейков есть опасное свойство – их срок недолог. Как говорил американский президент Авраам Линкольн "Можно долго обманывать немногих, можно недолго обманывать многих, но нельзя бесконечно обманывать всех". Рано или поздно наступает момент, когда "обрабатываемое население" понимает, что находится в плену обмана. И тогда происходит совершенно обратная реакция, как это и произошло с Петром Порошенко, который проиграл президентские выборы в 2019 году, именно потому, что не оправдал надежд избирателей, рассчитывавших на установление гражданского мира на Украине, то есть по сути – именно на выполнение Минских соглашений.Пришедший ему на смену Владимир Зеленский, в тот момент, в 2019-ом году, воплощал на политической арене честного, смелого народного президента Голобородько из предвыборного художественного сериала "Слуга народа", который был за мир и все хорошее.Но дар актера Зеленский использовал совсем в другом направлении – при его режиме фейкометство стало одним из главных принципов работы как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию.С его приходом украинские СМИ стали обрастать гирляндами лжи и фейков. Главное, чтобы эти фейки, ложь были направлены либо против внутренних врагов режима, либо внешних – России. Более того, Зеленский и его команда прикрыли сначала всю оппозиционную прессу, не заботясь о свободе слова, а потом и политическую, отправив ее лидеров в тюрьму либо под домашний арест. Всех неугодных режиму "говорунов", которые обличали и саму власть и обслуживающие ее интересы прессу в создании гроздей фейков, так же до начала спецоперации выдавили из страны.ЦИПсО и всё, всё, всёНачало спецоперации ознаменовалось новым взлетом политики фейкометства. Более того, созданный ранее Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) приобрел новую силу и теперь действует не только на территории Украины, но как утверждают Генпрокуратура и Следственный комитет РФ, а так же все те, кто занимаются защитой банковских структур в России, ЦИПсО активно через интернет, различные мессенджеры работает и на территории России.То есть теперь, во время спецопреции, работают не отдельные нечестные журналисты, обеспечивающие пропагандистскими фейками действия власти, а специальное подразделение в Вооруженных силах Украины. Известно, что подготовку офицеров этого подразделения осуществляли специалисты из США.Вполне вероятно, что результатом их работы стали провокация в Буче, в расстрелах мирного населения в которой украинский режим голословно обвинил Россию. Кроме того, именно ЦИПсО проводит системное распространение фейков через соцсети как внутри страны, так и за ее пределами. По словам специалиста по конкурентной разведке, автора YouTube-канала "КиберДед" Андрея Масаловича, Украина ежедневно тратит до одного миллиона долларов на работу структур, типа ЦИПсО, которые генерируют фейки.Цель одна – а фейков многоИдейным вдохновителем современной украинский пропагандистской машины является одиозный Геббельс, который утверждал: “Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой”. За период проведения СВО российские эксперты с помощью искусственного интеллекта обнаружили порядка 1,5 миллионов фейков сгенерированных со стороны Украины, утверждают“Известия”.К слову, эти данные обнаружил ИИ только за полтора года. Сложно представить, сколько дезинформации распространялось в традиционных украинских СМИ и социальных сетях, начиная с Майдана, когда Западом была поставлена цель подготовить и разжечь братоубийственную войну и русофобию. К сожалению, сами фейки, средства их распространения, формы их создания и существования никто пока глубоко не изучал. Попробуем сделать грубую классификацию для того, чтобы понять структуру работы фейкометов.1. Для внутренней аудитории. Это лживые измышления украинских пропагандистов о стабильной работе украинского ПВО, о том, как они доблестно сбивают десятки “Кинжалов” и “Искандеров”, что украинские солдаты не гибнут на поле боя - “потерь нет”, а российская армия бьет по гражданской инфраструктуре. Сюда же относятся и различные заявления относительно скорой и безусловной победы Украины, или, например, утверждение советника руководителя офиса президента Подоляка (зимой 2022 года), что в мае следующего (то есть теперь нынешнего) года он будет пить кофе на ялтинской набережной, где даст пресс-конференцию для украинских СМИ.2. Для внешней аудитории. В основном это фейки, опять же про победоносное шествие ВСУ, а также различные измышления о "зверствах российской армии" - типа расстрела гражданского населения в Буче, чего никто не стал доказывать и проверять, а поверили на слово, якобы расстрела военнопленных под Херсоном ( для этого специально выкопали похороненных украинских солдат, которых бросили ВСУшники, отступая из города, а российские солдаты – похоронили) и т.д.3. Для российской аудитории. Это всевозможные распространяемые через соцсети истории о сдавшихся в плен российских солдатах, которые очень хорошо живут на украинской стороне или, например, активная поддержка внутренней российской оппозиции, распространение всевозможных фейков о заявлениях высшего российского командования против руководства страны и т.д.4. Кроме того, имеется целая группа фейков, которые призваны исказить реальные исторические факты и события в угоду процветающей в стране русофобии и расцвету так называемого безудержного "украинства". Так, своеобразное "всемирно-историческое открытие" сделал украинские ученый Валерий Бебик, который рассказал общественности, что самый первый договор между Богом и людьми был заключён на землях Древней Украины, а Христос, Будда, Тутанхамон и Чингисхан – были великими украинцами. На ложную героизацию Бандеры и ОУН-УПА* обратили внимание даже некоторые западные журналисты.5. Антицерковные. Особая группа фейков направлена против православных священников, отказавшихся поддерживать полугосударственную Православную церковь Украины. Для того, чтобы их принудить к сотрудничеству или/и посадить в тюрьму тех, кто на это не согласится, распространяются фейки о якобы пособничестве православных священников России и российской армии. В качестве доказательства могут быть приняты просто религиозные книги на русском языке или письменные поздравления с религиозными праздниками патриарха Кирилла.Безусловно, приведенная градация не является полной и возможно выявить всё новые грани "теории украинских фейков". Здесь же важно подчеркнуть, фейки фактически пронизали все украинское общество, которое опутано паутиной лжи и, в тоже время, само генерирует фейки.Нарративы новые, а методички старыеПридя к власти в 1933 году, Гитлер специально создал Министерство пропаганды и народного образования во главе с Йозефом Геббельсом. Тогда фюрер немецкого народа поставил задачу перед ведомством - обработка народных немецких масс в духе нацистских идей посредством искусства, кино, музыки, книг, театра, учебных пособий, радио и прессы. При этом гитлеровская пропаганда была направлена на возвеличивание немецкой нации, придание ей исключительности. Это примерно то, что сейчас происходит и на Украине, только с поправкой на время и возможности. Так же как когда-то фашисты прославляли некий абстрактный "немецкий гений", а сейчас идеологи Украины прославляют абстрактное "украинство" (см. п. 4 классификации настоящей статьи).Гитлеровская пропаганда эффективно работала с патриотической общественностью и в тоже время порочила тех, кого объявила врагами своего режима – евреев и коммунистов, сочиняя про них всевозможные ложные обвинения в чуть ли не поедании младенцев. Нечто подобное видим и в работе украинской пропагандистской фейкомашины, только вместо евреев выступают русские или люди, поддерживающие Русский мир и русское православие.Правда, есть и отличия. Например, наиболее действенным рупором фашисткой пропаганды во времена гитлеровского правления было радиовещание.“Оно впервые стало охватывать широкие массы людей единым настроением, единой мыслью. Умение управлять массами в сию секунду и направлять их по заранее согласованному и рассчитанному сценарию сделало пропаганду 20 века наиболее мощной в своём воздействии со времен изобретения книгопечатания и появления первых листовок в эпоху реформации. Сейчас мы имеем новую революцию – это социальные сети, которые проникают по сути дела в сам быт человека”, – отмечает обозреватель Украина.ру Константин Кеворкян.Известно, что одной из причин победы Зеленского на президентских выборах 2019 года считается эффективная работа его команды с социальными сетями. Мало кто обратил внимание, что и после выборов работа и взаимодействие Зеленского и его окружения с социальными сетями не только не прекратилась, а приобрела новое развитие. Будучи в США Зеленский встречался с руководителями Фейсбука*, а представитель этой соцсети в Восточной Европе вообще является гражданкой Украины. Да и по информации российских экспертов, весь ранее российский Фейсбук* (ушедший из России после февраля 2022 года) управлялся из Исландии выходцами из Украины.Таким образом, создав отлично работающую фейкомашину у себя в стране (ЦИПсО и другие структуры) Зеленский и его команда смогли взять под контроль украинские соцсети (российские запрещены были еще при Порошенко). А через соцсети, которые по мнению Кеворкяна "вошли в сам быт человека" эффективно контролируют украинское общество.Что дальше?Возникает вопрос, как вообще возможно такое – контролировать все общество со стороны власти, используя при этом ложь, в виде фейков?."Причин, по которым режим Зеленского столь эффективен именно в этой области, прост – в Украине нет оппозиции, все оппозиционные силы бывшим актером кино, ставшим президентом, либо выдавлены из страны, либо подверглись репрессиям. Фамилии известны. А, следовательно, некому внутри страны контролировать власть и испускаемые ей фейки. Вторая причина – открытая поддержка коллективным Западом режима Зеленского, в том числе там не только закрыли глаза на фейкометы, но даже сами активно и осознано их используют в целях очернения России. Но зато в упор не видят вопиющих нарушений прав человека в Украине. К примеру, даже в последнем отчете ООН по нарушению прав человека утверждается, что на Украине около тысячи человек после начала СВО были незаконно привлечены к уголовной ответственности за свою политическую деятельность. Но никого на Западе по-настоящему это не волнует, там все равно считают режим Зеленского белым и пушистым. Хотя на самом деле по нашей информации таких людей в десятки раз больше", - утверждает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов.И все же, возвращаясь к мнению Авраама Линкольна о том, что "нельзя бесконечно обманывать всех", в самой Украине, среди экспертов, а по информации из социсследования американского Международного республиканского института и среди простых людей начинает созревать недовольство режимом, который залил страну фейками. А, следовательно, рано или поздно неизбежно наступят негативные изменения отношения общества к нынешней власти. Действительно, прав убитый в 19 веке президент США Авраам Линкольн, всем врать бесконечно нельзя.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20230707/1047874095.html

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https://ukraina.ru/20230618/1047327035.html

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Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Серафима Тимохина

эксклюзив, украина, россия, зарубежье, фейки, владимир зеленский