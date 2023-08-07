https://ukraina.ru/20230807/1048442691.html

Жизнь на Украине и после неё

Жизнь на Украине и после неё - 07.08.2023 Украина.ру

Жизнь на Украине и после неё

Весной этого года на территории оставшейся Украины был проведен восьмой ежегодный украинский муниципальный опрос американским Международным республиканским институтом методом личных интервью на дому c людьми старше 18 лет.

2023-08-07T03:15

2023-08-07T03:15

2023-08-07T03:15

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Исследование масштабное и репрезентативное – опрос проводился во всех регионах остатков Украины, в ходе которого было опрошено 16 800 человек. Это мониторинговое исследование было начато еще в 2015 году. В этом году исследование финансировалось запрещенным в России агентством США USAID.По сути, результаты такого глубокого исследовательского кейса дают представление о состоянии пост-украинского общества, о линиях разлома в нём, а также о консолидационных смыслах, которые еще в нём остались или появились в новых условиях.Современная пост-УкраинаЧто из себя представляет современная пост-Украина показывают образ будущего, уровень социального оптимизма и оценки экономической ситуации.Образ будущегоОбраз будущего позволяет оценить, как люди видят развитие своего места проживания и вообще готовы ли они там дальше жить. Около 20% жителей восточных и южных регионов – Харькова, Днепропетровска, Запорожья и Одессы – видят будущее страны безнадежным, а порядка 10% вообще не смогли оценить будущее Украины. Жители центра и запада страны надеются на многообещающее её развитие, что говорит об ожидании какого-то решения ситуации, в которой оказалось украинское государство.Уровень социального оптимизма пост-Украины разнится. Запад и центр ожидает внешнего решения накопленных проблем, восток и юг в принципе скептически оценивает будущее. Социальный оптимизм жителей западных украинских регионов подтверждается оценками правильности или неправильности их развития. Правильность вектора развития своих городов видят, в первую очередь, жители западной части страны – Хмельницкого, Винницы, Луцка, Ивано-Франковска, Черкасс и Львова. Негативные оценки усиливаются в центральных и восточных регионах. Самые высокие доли негатива (у около половины опрошенных) у жителей Запорожья, Полтавы и Николаева.Негатив в оценках будущего есть и у жителей приграничья. Треть населения приграничных регионов – Ужгорода, граничащего со Словакией и Венгрией, Черновцов и Одессы – с Румынией, Ровно – с Белоруссией, Сум и Харькова – с Россией – считают, что их города развиваются неправильно, а порядка 15-20% вообще не дают никаких оценок. То есть половина жителей фронтирных пост-украинских территорий негативно оценивают как само развитие в принципе, так и наличие возможностей для развития их мест проживания.Экономика пост-УкраиныНаселение пост-Украины находится в хроническом экономическом минусе. Жители всех регионов оценили материальное положение своих семей или как прежнее (25-30%), или ухудшенное (65-70%).В первую очередь, экономически утратили восточные регионы с русскоязычным населением, которые никогда не являлись дотационными, а, наоборот, были промышленными донорами украинского государства. Восемь лет гражданского конфликта, разрушение экономических связей с Россией привели к снижению материального положения людей восточных регионов пост-Украины – исконно русских земель – Харькова, Одессы, Запорожья, Сум, Кропивницкого (бывш. – Елисаветграда), Киева, Полтавы, Днепропетровска (бывш. Екатеринослава).Об изменениях экономической ситуации на пост-Украине в ближайший год в лучшую сторону говорят лишь 2-3% населения (что ниже допустимой ошибки выборки). Надежду на минимальные улучшения ощущают от 14% в Одессе до 29% в Луцке, а в среднем 20% украинцев. Основная часть людей понимают, что украинская экономика либо останется на прежнем уровне (в среднем 25%), либо ухудшится (порядка 45%). Таким образом, порядка 70% жителей пост-Украины не верят в экономическое будущее своей страны. И это, в первую очередь, жители Одессы и Харькова, затем – Черновцов, Хмельницкого, Ивано-Франковска, Ужгорода, Тернополя, на третьем месте – Киева, Полтавы, Запорожья.Оценки уровня развития промышленности сопоставимы с оценками развития экономики страны. Более-менее удовлетворительно оценивают развитие промышленности в Виннице и Луцке. В Сумах, Черновцах, Одессе, Полтаве, Николаеве состояние промышленности оценивается как ужасное.Работа коммунальной сферы в городахВ исследовании приводится индекс качества общественных услуг – это сводный показатель оценки коммунальных услуг, предоставляемых городской властью. Надо отметить, что все города – западные, центральные и фронтовые – имеют оценки индекса на тройку. Незначительные отличия в индексе наблюдаются между западными – с одной стороны, и центральными, фронтовыми территориями – с другой. В центральных и фронтовых городах жители оценивают качество услуг одинаково, что свидетельствует о том, что военные действия не влияют на падение качества социальных услуг в городах.В доказательство данного тезиса выступают оценки непосредственной работы коммунальных служб в городах. Причем, неудовлетворительные оценки работы коммунальщиков присутствуют в регионах, не находящихся в прифронтовой зоне.Например, в прифронтовом Харькове горожане удовлетворены вывозом мусора, работой общественного транспорта, качеством дорог, работой социальных служб, скорой помощи, энерго- и газоснабжением (несмотря на существенные разрушения энергоинфраструктуры), скоростью и качеством ремонта электросетей. Вот цифры. Вывоз мусора: лучше всего обстоит в Харькове, хуже – в Черновцах, Житомире и Николаеве. Общественный транспорт: лучше всего – в Харькове и Виннице, хуже – в Сумах, Черновцах, Полтаве и Ровно. Работа служб социальной защиты: лучше – в Харькове, Луцке и Виннице, хуже – в Черновцах, Одессе, Полтаве. Работа скорой помощи: в Харькове удовлетворены 80%. В Харькове удовлетворены 89% энергоснабжением и 84% – газоснабжением. Ходом восстановительных работ электросетей более всего удовлетворены в Харькове (85%), менее всего – в Черновцах (не удовлетворены 40%).Второй город с высоким уровнем удовлетворённости качеством коммунальной сферы – это Винница. Почему в прифронтовом Харькове и нефронтовой Виннице люди удовлетворены работой коммунальщиков? Считаем, что это наколенный эффект эффективного мэра: в Харькове – уже покойного Геннадия Кернеса, в Виннице – Владимира Гройсмана, успешно управлявшего городом до майдана. Эти градоначальники смогли наладить в своих городах работу коммунальной сферы, и это до сих пор функционирует, несмотря на военное время. Однако накопленные эффекты имеют свойство заканчиваться…Показательным является оценка качества дорог. Самые высокие оценки состояния дорог в Харькове и Виннице, низкие – в Полтаве, Черновцах и Житомире. Можно было бы предположить, что качество дорог ухудшилось вследствие военных действий. Но Черновцы и Житомир не являются фронтовыми городами. И поэтому, скорее всего, плохое качество дорог там – это следствие неудовлетворительной работы городской власти.Интересная ситуация с уличным освещением. Лучше ситуация в Киеве и Виннице, хуже всего – в Харькове и Сумах. Освещение улиц – это как раз та коммунальная услуга, которая зависит во многом от военных действий, введения комендантского часа и снижения уровня освещенности улиц в связи с практикой маскировочного "затемнения" городов.ОбразованиеДетские сады, школы и вузы, конечно, работают только на западе и в центре страны, где образовательные учреждения не уходили на дистант после февраля 2022 года. Лучше всего ситуация в образовательной сфере в Луцке, Виннице и Ужгороде. Хуже – в прифронтовых Харькове, Николаеве и Запорожье, в Днепропетровске и Одессе.Данная ситуация усугубляет и так невысокий уровень украинского образования. По сути, дети и молодежь русскоязычной части пост-Украины не учатся уже три года (с учетом периода пандемии). По сути, мы столкнёмся с проблемой катастрофической деградации русскоязычного населения на всем постсоветском пространстве, в частности на пост-Украине. Об этом на форуме "Какая Украина нам нужна?" говорил политолог, публицист и писатель Семён Уралов: "Мы имеем дело со страшной, катастрофической ситуацией в образовании и с мировоззрением жителей, сформировавшихся и родившихся после 1991 года".Конфликт центра и регионов пост-УкраиныЭтот конфликт не новый, а, как сейчас принято говорить, с историей. В первую очередь, он всегда касался распределения финансов. Но война внесла свои коррективы. Сейчас конфликтные зоны между Киевом и регионами пост-Украины находятся в сфере элементарного выживания.Например, программы доступного жилья для внутренне перемещенных лиц. Порядка 60% респондентов Запорожья, Кропивницкого, Полтавы, Черновцов, Тернополя, Луцка считают, что реализация таких программ должна быть в введении региона. 40% киевлян считают, что это должны делать правительственные структуры.Выдача лицензий бизнесу. Большинство опрошенных считают, что этим должна заниматься местная власть – от Черновцов (72%) до Днепропетровска (57%).Установление тарифов на отопление. 60% опрошенных жителей небольших городов считают, что это прерогатива местной власти. В крупных городах считают наоборот – тарифы должно устанавливать правительство.Распределение долей электроэнергии в период отключений. В прифронтовых Запорожье, Харькове и Полтаве считают, что распределять доли электроэнергии во время отключений должна местная власть.Конфликтные линии присутствуют и в культурной сфере. Топонимикой, по мнению жителей всех городов пост-Украины, должны заниматься местные власти – так считают порядка 80% жителей западных и центральных регионов страны и 70% – на востоке и юге. Половина киевлян заявила, что переименовывать улицы должны государственные органы власти.Никуда не делся конфликт о вступлении в союзы и НАТО. В среднем по стране 85% опрошенных считают, что надо сотрудничать с Евросоюзом. Но даже в сегодняшних условиях тотальной отмены России 9% в Одессе, 7% в Николаеве, 6% в Харькове и 6% в Днепропетровске сказали о необходимости сотрудничества с Таможенным союзом – с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Распределение голосов против вступления Украины в НАТО происходит по традиционной траектории – от отрицания на востоке до поддержки на западе. Максимальное отторжение вступления в НАТО и референдума на эту тему в Одессе (39%), Харькове (30%), Николаеве (26%), Днепропетровске (25%) и Запорожье (22%).Конфликт национальных идентичностей также никуда не делся. Русскими себя считают 80% в Одессе, 78% – в Харькове, 67% – в Запорожье, 61% – в Николаеве, 41% – в Чернигове и 38% – в сегодняшнем Киеве. Украинцами себя считают по 98% в Луцке и Тернополе, 97% – в Ивано-Франковске, по 96% – во Львове и Ровно, 88% – в Хмельницком, по 82% – в Житомире и Черновцах.Жизнь на войнеПост-Украина живет на войне по-разному и по-разному ощущает войну.Консолидация остатков страны происходит только в экзистенциальной плоскости – по двум направлениям, связанными с выживанием. Пост-Украина едина в поддержке и высокой оценке работы спасателей и в низкой удовлетворенности состоянием бомбоубежищ в городах.Состояние бомбоубежищ по всей стране неудовлетворительное, но хуже всего ситуация в Запорожье (57% не удовлетворены качеством бомбоубежищ), Сумах (51%) и Полтаве (50%). Работой спасателей, пожарных и МЧС люди довольны во всех городах, а наилучшая ситуация в Харькове – 85% удовлетворенности.В случае обострения военной ситуации люди не намерены уезжать из прифронтовых территорий. Останутся там, где живут жители Харькова, Днепропетровска и Одессы (по 61%), Чернигова и Сум (59%), Запорожья (57%).Готовы воевать не те, кто ежедневно видит последствия войны и обстрелов. В частности, только 6% харьковчан, 8% в Чернигове, 8% в Одессе и 8% в Запорожье. В целом милитаризированная прослойка в пост-украинском обществе составляет не более 12-13%.Готовых уезжать со своего места жительства – или в другую область, или за границу – незначительное количество – порядка 15%. Таким образом, население пост-Украины понимает, что участие в военных действиях или вынужденная эвакуация не повысят безопасность в ситуации военного обострения. И поэтому лучше быть у себя дома в этот момент.Жизнь в военных условиях ярко отражается в отношении к уехавшим из страны. Если к уехавшим за границу женщинам с детьми относятся с пониманием и в прифронтовых Сумах (79%), Запорожье (77%), Одессе (74%), и в нефронтовых Черновцах (78%), Ровно (77%), Тернополе (75%)), то к выехавшим женщинам без детей отношение более прохладное – на среднем уровне принятия 40%.К выезду из страны мужчинам, имеющих разрешения, относятся терпимо и нейтрально порядка 80%. Наиболее спокойное отношение к выехавшим с разрешениями мужчинам в Одессе и Запорожье (по 90%), Харькове и Черкассах (по 87%), Киеве (86%) и Львове (84%). К мужчинам, уехавшим из страны нелегальными способами, спасаясь от мобилизации, относятся крайне негативно 65% опрошенных. Наибольший негатив к таким мужчинам проявляют жители Житомира (79%), Луцка (78%), Полтавы и Кропивницкого (по 72%).Жители фронтовой зоны с максимальным пониманием относятся к выехавшим из страны – даже к мужчинам, сделавшим это нелегально. Отсутствие милитаристского задора в прифронтовых Харькове, Одессе и Николаеве, Запорожье и Днепропетровске связано с тем, что они ежедневно ощущают войну и её последствия. А жители запада и центра видят её в пропагандистских сводках с фронта или уже, к сожалению, в похоронных процессиях, проводимых зачастую с пиар эффектом. Но при этом их милитаристский задор не спадает…Жизнь жителя пост-Украины с УкраинойЯркое представление о жизни внутри пост-Украины даёт отношение к внутренним переселенцам. Население пост-Украины достаточно терпимо к ним относится, но по мере перехода на запад страны уровень терпимости падает. На вопрос о праве электорального голоса внутренне перемещенных лиц независимо от их планов вернуться в первоначальное место жительства, половина жителей Харькова (49%) и Киева (48%) ответили согласием. Больше всего несогласных с тем, что переселенцы должны иметь право голоса, во Львове (40%), Ужгороде (35%), Ровно (34%), Ивано-Франковске (33%), Луцке и Кропивницком (по 30%). Нужно понимать, что внутренними переселенцами, в первую очередь, являются жители Харькова (34%), Николаева (22%) и Запорожья (18%).Данные цифры подтверждают тезис, высказанный писателем и публицистом Арменом Гаспаряном на форуме "Какая Украина нам нужна?" о том, что "внутри Украины братскими регионами считают только пять западных областей, а мы считаем братской всю Украину".Оценки возможностей на пост-Украине показали их отсутствие.Об отсутствии возможностей для молодежи в основном говорили в Запорожье (69%), Кропивницком (66%), Сумах (64%), Полтаве (63%) и Николаеве (61%). Не видят для себя перспектив жители Запорожья и Полтавы (по 25%), Кропивницкого (24%), Сум и Черновцов (по 22%), Чернигова (20%).Об отсутствии возможностей для бизнеса и предпринимательства заявили порядка 20% опрошенных, среди которых лидируют жители прифронтовых Одессы, Запорожья, Сум и Полтавы (по 27%), города в центре страны Кропивницкого (24%), столичного Киева (23%) и на западе – Тернополя (23%). О невозможности получать достойную оплату говорят опять в Запорожье (49%), Кропивницком (45%), Черновцах и Полтаве (по 41%) и Сумах (40%).При этом интересная особенность: из городов с ярко выраженной региональной идентичностью люди не готовы уезжать в принципе. В первую очередь, это Харьков и Львов. Из Харькова – города, которым гордятся 86% его жителей – не готовы уезжать 95%. Из Львова, которым гордятся 77% его жителей, не готовы уезжать 93% опрошенных.Общество травмы и психической неустойчивостиВ среднем пятая часть населения пост-Украины нуждается в получении психологической помощи. В первую очередь, в прифронтовых городах – Чернигове (26%), Сумах (25%), Харькове и Николаеве (по 22%).Как люди готовы выходить из состояния травмы?Для улучшения своего психологического состояния люди хотят получить психологические консультации: таких больше всего в Днепропетровске (71%), Киеве (67%) и Львове (65%). Во вторую группу психически разбалансированных городов входят Луцк, Винница, Черновцы и прифронтовой Харьков (по 62%). В третью – прифронтовые Чернигов и Полтава, Тернополь и Ровно (по 59%).Готовы к общественным активностям, объединяющим людей, больше на западе и в центре пост-Украины – там, где доминирует национальная и националистическая повестки. Включаться в группы поддержки, проводить сеансы групповой терапии готовы 34% в Луцке и треть – в Виннице, Кропивницком и Львове. Готовы волонтёрить больше всего в Ровно и Черновцах (по 21%), Полтаве (19%) и Черкассах (17%).Жизнь жителя пост-Украины с РоссиейБольшой блок вопросов исследования был посвящен жизни в регионах, находящихся под контролем российской армии в прошлом году – Чернигове, Сумах (там российских войск фактически не было) , Николаеве и Харькове (а в этих регионах, только на незначительной части, не в городах).Среди причин, по которым люди не уехали со своего места жительства было нежелание его покидать (порядка 35%), невозможность оставить своих родственников (порядка 25%) и другие причины (порядка 17%). Среди этих других причин люди называли: не планировал никуда ехать (26%), должен был остаться из-за работы (это в основном в Харькове, Сумах и Николаеве – порядка 15%), из-за веры в победу (вопрос – в чью?) (Николаев -13% и Чернигов - 11%) и из-за отсутствия денег (Сумы - 16%).О доступности украинских источников информации в российский период пост-украинских территорий говорило подавляющее большинство респондентов.В то время у 88% сумчан, 86% харьковчан и 85% николаевцев был доступ к украинским СМИ. Самый низкий показатель доступности украинских СМИ на тот период – 40% – был в Чернигове. Основными источниками информации тогда были телевидение, радио, Интернет (90%), родственники и друзья (25%) и военные (13%).Поэтому говорить об информационном занавесе и тотальном запрете украинских медиа со стороны России на контролируемых ею территориях пост-Украины нельзя. Это подтвердили сами жители пост-Украины. Но такую ошибку впредь нам повторять не стоит.Жизнь пост-Украины после УкраиныПост-украинское общество о реконструкцииВ отличии от украинской власти жители пост-Украины здраво и разумно оценивают процессы реконструкции разрушенного. Как известно, и это подтвердили цифры исследования, самые большие разрушения жилого сектора в Харькове (о повреждениях говорят 40% опрошенных), Чернигове (34%) и Николаеве (26%).На вопрос о проведении каких-либо работ по восстановлению вашего дома, 62% николаевцев, 50% харьковчан и 29% черниговчан сказали, что работы по восстановлению их домов не проводились вообще. То есть получается, что в городах с высоким уровнем разрушений, восстановительные работы по сути не ведутся.Если восстановление жилого сектора и происходит, то за счёт самих людей. В Черновцах об этом сказали 77% респондентов, в Николаеве – 71%, в Харькове – 45%. При планировании восстановительных работ люди в основном надеяться на свои силы: 71% – в Чернигове, 65% – в Николаеве и 47% – в Харькове. При этом почти 40% харьковчан ожидает государственной помощи восстановления жилья.Что нужно делать уже сейчас?О необходимости ремонтных работ в настоящий момент, а не после войны, сказали порядка 50% пост-украинцев (в Чернигове – 85%, Киеве, Запорожье и Харькове – по 70%, Хмельницком, Одессе, Сумах, Днепропетровске – по 65%).О необходимости возвращения к нормальным условиям труда, работы и ведения бизнеса уже сейчас говорит подавляющее число опрошенных во всех регионах пост-Украины – от 92% в Чернигове до 80% в Ужгороде. О необходимости поддержки детей в настоящий момент – от 96% в Кропивницком до 89% в Харькове.О необходимости реализации уже сейчас программ культурной и социальной сплоченности сказало порядка 77% (от 86% – в Луцке до 69% – в Житомире); психологической помощи – порядка 92% (от 96% – в Кропивницком до 88% – в Житомире); медицинской помощи – порядка 92% (от 96% – в Кропивницком до 88% – в Житомире); гуманитарной помощи – порядка 95% (от 99% – в Запорожье до 90% – в Ужгороде); финансовой помощи – порядка 95% (от 99% – в Запорожье до 91% – в Ивано-Франковске).То есть люди говорят о необходимости возврата нормальной – мирной – жизни. И в первую очередь ждут этого от украинской власти во прифронтовых городах: в Николаеве (59%), Чернигове (57%) и Харькове (52%). Но даже обещаний на эту тему от украинской власти не слышно.На пост-Украине ждут возвращения понятных социальных правил игры и жизни.Что надо восстанавливать?Подавляющее число опрошенных на пост-Украине (порядка 65%) считают, что средства, выделенные на реконструкцию инфраструктуры, правительство должно направить на создание рабочих мест и развитие предпринимательства. То есть на запуск нормальных условий жизни. Однако сейчас выделяемая Украине финансовая помощь идёт только на войну.Около трети опрошенных считают, что реконструкцию поврежденной инфраструктуры необходимо осуществлять как можно скорее. Это в основном прифронтовые города востока и юга.Как и чьими силами восстанавливать?И здесь проявился регионализм пост-Украины. Если юг и восток готов привлекать свои силы – местный бизнес – в процесс реконструкции городов (50-60%), то на западе и в центре спокойно относятся к вливаниям со стороны международных организаций и фондов – без собственного участия, за чей-то счёт. По мнению трети опрошенных в Кропивницком (36%), Черкассах (32%) и Виннице (32%) международные финансовые организации – Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития – должны контролировать использование средств на восстановление поврежденной инфраструктуры.Сколько восстанавливать?Сегодняшние жители пост-Украины считают, что её инфраструктуру и экономику можно восстановить за пять лет. Причем менее, чем за год, будет восстановлена инфраструктура городов запада и центра (так считают порядка 30% их жителей). Около пяти лет потребуется на восстановление восточных и южных регионов (сказали об этом в среднем 40%).Определять приоритеты реконструкции городов должна, в первую очередь, местная избираемая власть (порядка 50%), затем – сами жители через опросы общественного мнения (порядка 30%).Традиции сильной местной власти в Харькове и Виннице повлияли на то, что люди считают, что именно она должна определять стратегию региональной реконструкции (в Харькове – 62%, Виннице – 57%). Традиции вече – современных референдумов – сохранились: через всенародные голосования хотят определять стратегию развития регионов в Запорожье (39%), Черновцах (37%), Ровно (36%), Кропивницком (35%).Кстати, общинность, характерная для западных и центральных регионов, в современных условиях проявилась на уровне социальной консолидации в виде участия в домовых сообществах. Наиболее организованные в такие сообщества люди в западных регионах (Ровно – 67%), Ужгород – 58%), Луцк – 54%), а наименее – на востоке (в Харькове – 12%, Киеве – 18% и Полтаве – 19%).Центры пост-УкраиныВ качестве политических, экономических и культурных центров страны пост-украинцы видят Киев (87%), Львов (75%) и Харьков (71%). Промышленными центрами пост-Украины останутся, как и ранее, –Днепропетровск (82%), Запорожье (81%) и Харьков (77%), а агропромышленными – Кропивницкий (94%), Винница (87%) и Черкассы (81%). Транспортных хабов, по мнению украинцев, несколько: Киев (82%), Винница (75%), Харьков (74%), Одесса (72%) и Днепропетровск (71%).Туристические центры пост-Украины – это Львов (97%), Ужгород и Одесса (по 95%).********Жизнь на сегодняшней пост-Украине, в первую очередь, связана с возможностью выжить – об этом свидетельствуют как оценки экономической ситуации, так и уровень социального пессимизма пост-украинского социума. Но выживать люди будут у себя дома, потому что не готовы и не хотят уезжать.Непосредственного милитаризма на пост-Украине немного, что также связано со стремлением выжить сейчас и вообще с желанием ЖИТЬ.Накопленные и новые конфликты запада, центра и востока – теперь уже прифронтового – усилило регионализм территорий пост-Украины. А создаваемое общество травмы на всей территории остатков страны постепенно становится консолидационным фактором пост-украинского социума.Проблема в том, что сегодняшняя украинская власть не готова, не хочет да и не будет решать эти проблемы. А на пост-Украине ждут возвращения понятных социальных правил игры и жизни. Современная Украина их не предоставит. Россия такие правила игры может предложить.

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Ольга Ярмак

эксклюзив, украина, россия, опрос, форум, армен гаспарян, исследование, сша, общество, смысл, экономика, будущее, сво, регионы, социология