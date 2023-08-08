Юрий Кнутов о том, почему буксующий "контрнаступ" Зеленский прикрыл ударами по Москве и Таганрогу
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоследствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Украина несет огромные потери и вводит в бой стратегические резервы для прорыва обороны ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Украина вводит в бой последние стратегические резервы для прорыва российской обороны. На Запорожском направлении она стала использовать силы из девятого корпуса, а на Донецком – из десятого корпуса ВСУ , рассказал эксперт.
НАТО требует от Зеленского конкретных результатов. На Западе могут сделать вывод, что "контрнаступ" провалился, и начнут разговаривать с Киевом совершенно по-другому, отметил Кнутов.
"Таким образом, Зеленский перешел к тактике по борьбе с мирным населением и мирными объектами. Но западной и украинской общественности докладывают, что "контрнаступ" идет по всей линии фронта, наносятся удары по Москве и завоевывается господство в Черном море", - подчеркнул эксперт.
У Киева еще остались резервы на 30 тысяч человек. ВСУ могут их бросить для прорыва обороны. Часть из них может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге, и под Угледар, где противник пытается продвигаться на Волноваху.
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