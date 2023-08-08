Юрий Кнутов о том, почему буксующий "контрнаступ" Зеленский прикрыл ударами по Москве и Таганрогу - 08.08.2023 Украина.ру
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Юрий Кнутов о том, почему буксующий "контрнаступ" Зеленский прикрыл ударами по Москве и Таганрогу
Юрий Кнутов о том, почему буксующий "контрнаступ" Зеленский прикрыл ударами по Москве и Таганрогу - 08.08.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов о том, почему буксующий "контрнаступ" Зеленский прикрыл ударами по Москве и Таганрогу
Украина несет огромные потери и вводит в бой стратегические резервы для прорыва обороны ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-08T03:30
2023-08-08T03:30
новости
потери всу
запад
наступление
москва
таганрог
вс рф
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Украина вводит в бой последние стратегические резервы для прорыва российской обороны. На Запорожском направлении она стала использовать силы из девятого корпуса, а на Донецком – из десятого корпуса ВСУ , рассказал эксперт.НАТО требует от Зеленского конкретных результатов. На Западе могут сделать вывод, что "контрнаступ" провалился, и начнут разговаривать с Киевом совершенно по-другому, отметил Кнутов.У Киева еще остались резервы на 30 тысяч человек. ВСУ могут их бросить для прорыва обороны. Часть из них может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге, и под Угледар, где противник пытается продвигаться на Волноваху.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230807/1048516755.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, потери всу, запад, наступление, москва, таганрог, вс рф
Новости, потери ВСУ, Запад, наступление, Москва, Таганрог, ВС РФ

Юрий Кнутов о том, почему буксующий "контрнаступ" Зеленский прикрыл ударами по Москве и Таганрогу

03:30 08.08.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоследствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Украина несет огромные потери и вводит в бой стратегические резервы для прорыва обороны ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Украина вводит в бой последние стратегические резервы для прорыва российской обороны. На Запорожском направлении она стала использовать силы из девятого корпуса, а на Донецком – из десятого корпуса ВСУ , рассказал эксперт.
НАТО требует от Зеленского конкретных результатов. На Западе могут сделать вывод, что "контрнаступ" провалился, и начнут разговаривать с Киевом совершенно по-другому, отметил Кнутов.
"Таким образом, Зеленский перешел к тактике по борьбе с мирным населением и мирными объектами. Но западной и украинской общественности докладывают, что "контрнаступ" идет по всей линии фронта, наносятся удары по Москве и завоевывается господство в Черном море", - подчеркнул эксперт.
У Киева еще остались резервы на 30 тысяч человек. ВСУ могут их бросить для прорыва обороны. Часть из них может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге, и под Угледар, где противник пытается продвигаться на Волноваху.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Вчера, 07:41
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