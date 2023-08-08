https://ukraina.ru/20230808/1048525244.html

Юрий Кнутов о том, почему буксующий "контрнаступ" Зеленский прикрыл ударами по Москве и Таганрогу

Юрий Кнутов о том, почему буксующий "контрнаступ" Зеленский прикрыл ударами по Москве и Таганрогу - 08.08.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов о том, почему буксующий "контрнаступ" Зеленский прикрыл ударами по Москве и Таганрогу

Украина несет огромные потери и вводит в бой стратегические резервы для прорыва обороны ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-08-08T03:30

2023-08-08T03:30

2023-08-08T03:30

новости

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Украина вводит в бой последние стратегические резервы для прорыва российской обороны. На Запорожском направлении она стала использовать силы из девятого корпуса, а на Донецком – из десятого корпуса ВСУ , рассказал эксперт.НАТО требует от Зеленского конкретных результатов. На Западе могут сделать вывод, что "контрнаступ" провалился, и начнут разговаривать с Киевом совершенно по-другому, отметил Кнутов.У Киева еще остались резервы на 30 тысяч человек. ВСУ могут их бросить для прорыва обороны. Часть из них может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге, и под Угледар, где противник пытается продвигаться на Волноваху.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230807/1048516755.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, потери всу, запад, наступление, москва, таганрог, вс рф