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"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" (часть 1)

"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" (часть 1) - 16.07.2023 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" (часть 1)

Этот рассказ Булгакова относится, пожалуй, к числу самых блестящих его произведений. Правда, оценить с первого раза не получается – уж слишком простеньким кажется сюжет рассказа, посвящённый дворянину, возвращающемуся в родное поместье, превращённое в музей, и внезапно осознающего, что его время кончилось, возврата к прошлому нет

2023-07-16T05:27

2023-07-16T05:27

2023-07-16T05:27

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литература

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По воспоминаниям заведующего "четвёртой полосой" газеты "Гудок" Ивана Овчинникова, рассказ начался со спора:"Сам довольно искушённый новеллист, В.П. Катаев, сравнивая с О'Генри наших писателей, как-то пожаловался:- Пишут плохо, скучно, никакой выдумки. Прочитаешь два первых абзаца, а дальше можно не читать. Развязка разгадана. Рассказ просматривается насквозь до последней точки.Задетый за живое, вдруг встревает другой наш новеллист – Булгаков:- Клянусь и обещаюсь: напишу рассказ и завязку так и не развяжете, пока не прочитаете последней строчки.И написал! И, насколько помнится, даже напечатал. Название рассказа – "Антонов огонь". Вот его канва.Деревня бунтует. Революция. Помещик бросил усадьбу и сбежал. Батраки, дворня, ставши хозяевами экономии, живут как умеют. Водовоз Архип растёр сапогом ногу. Начинается гангрена – антонов огонь. Срочно надо ехать за врачом, а лошади нет. Общая растерянность, тревога. А ночью в усадьбе пожар. Тайно вернулся её владелец – князь Антон и спалил постройки. По авторскому замыслу пожар и был тот настоящий антонов огонь, который дал заголовок рассказу. Но раскрывается это действительно только в последнем абзаце".Сразу надо отметить, что рассказ был опубликован в совершенно другом виде, в частности, из него выпала игра слов. "Ханский огонь" был напечатан в №2 за 1924 года "Красного журнала" (вторую публикацию осуществила Лидия Яновская в "Нашем современнике" в 1974 году).Под "Ханской ставкой", в которую возвращается Антон Иоаннович Тугай-бег – наследник хана Малой орды Тугая, подразумевается подмосковная усадьба "Архангельское". В 1810 году её купил князь Николай Юсупов – наследник бия Ногайской орды Юсуфа. Род Юсуповых пресёкся по мужской линии в 1891 году, но мужу Зинаиды Юсуповой, графу Феликсу Сумарокову-Эльстону Госсовет позволил принять титул князя Юсупова. Их сын Феликс получил сомнительную славу одного из убийц Григория Распутина и умер в эмиграции аж в 1967 году, надолго пережив Булгакова.Их старший сын Николай был убит на дуэли графом А.Э. Мантейфелем, происходившим из прибалтийских немцев, что нашло отражение в рассказе – там упоминается князь Павел Иванович, погибший на войне с немцами.Лидия Яновская обращала внимание на то, что Булгаков хотел написать пьесу об убийстве Распутина и дважды, в 1922 и 1923 годах, посещал Архангельское с целью сбора материала. В письме матери 17 ноября 1921 года он писал: "нужен весь материал для исторической драмы — все, что касается Николая (имеется в виду император Николай II – авт.) и Распутина в период 16-го и 17-го годов (убийство и переворот). Газеты, описание дворца, мемуары, а больше всего "Дневник" Пуришкевича– до зарезу! Описание костюмов, портреты, воспоминания и т.д. (...) Лелею мысль создать грандиозную драму в 5 актах к концу 22-го года. Уже готовы некоторые наброски и планы" (увы, не написал).Надо отметить, что Распутин оказался персонажем, близким к биографии самого Булгакова.Во-первых, он, по местной легенде, закладывал камень в основание Тихомировского общежития – первого места жительства Булгакова в Москве.Во-вторых, он посещал купчиху Решетникову – хозяйку дома №35а по Большой Царицынской (сейчас – Большая Пироговская), где Булгаков начинал писать свой "закатный роман".Традиционная булгаковщина – нет оснований полагать, что на момент возникновения у писателя замысла пьесы, он знал об истории этих домов. А уж о том, что будет жить в доме 35а не мог знать совершенно точно.Борис Соколов в качестве прототипа Тугай-Бега видит Азию Тугайбеевича из романа Генрика Сенкевича "Пан Володыёвский" (полагаем, что тут мы имеем дело с сеансом натягивания совы на глобус, но популярный роман Булгаков несомненно читал). По мнению Виктора Лосева Булгаков мог был быть знаком с "Белыми мемуарами" Ильи Василевского (Не-Буквы), в которых речь идёт о князе Голицыне (кстати, до Юсуповых Архангельское именно Голицыным принадлежало), писавшем мужикам: "Грабьте моё добро, только липовой аллеи не трогайте! На этих липах я вас (…) вешать буду". Тут, однако, есть два "но" – мемуары Василевского вышли в 1923 году, а с его женой Любовью Белозерской Булгаков познакомился ещё позже. С другой стороны, слова Голицына могли повторяться как анекдот.Архангельское строил вовсе не Растрелли, а совсем даже наоборот – Тромбаро (отличить просто: первый – барокко, второй – ранний классицизм), а потом ещё перестраивал Тюрин (это классицизм зрелый). Не факт, что Булгаков вникал в эти моменты (в конце концов, для решения его художественных задач это было излишним), но вполне вероятно, ему архитектура Андреевской церкви нравилась больше, чем архитектура Александровской гимназии, что автор статьи не может не одобрять.Пожар в дворце, описанный Булгаковым, перекликается не только с пожаром в усадьбе Муравишники, свидетелем которого он был, работая земским врачом (в отличие от фильма Балабанова в оригинале история пожара осталась неясной), но и с историей самого Архангельского, которое в 1812 году было разграблено французскими солдатами и местными же крестьянами. А в 1820 году было сильно разрушено пожаром (он имел, кажется, бытовой характер).Как видим, даже небольшой рассказ может опираться на мощную научную и литературную базу.

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