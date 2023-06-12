https://ukraina.ru/20230612/1047136692.html

Опрос показал, что поляки всё меньше хотят помогать украинцам

Опрос показал, что поляки всё меньше хотят помогать украинцам - 12.06.2023 Украина.ру

Опрос показал, что поляки всё меньше хотят помогать украинцам

Поляки все меньше хотят помогать прибывшим в их страну украинцам,свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательской лабораторией Варшавского университета. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня

2023-06-12T14:26

2023-06-12T14:26

2023-06-12T14:26

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мирослав скорка

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Издание отмечает, что это уже третий отчёт по данной теме. Ранее исследование проводилось в апреле 2022 года и январе 2023 года.Согласно результатам исследований, поляки считают, что нужно помогать Украине, однако произошло изменение социального отношения к этому явлению.Руководитель исследовательского проекта доктор Роберт Станишевский заявил, что в ходе исследования зафиксировали изменение значений практически всех индикаторов от однозначно положительного к умеренно положительному и даже умеренно отрицательному.Результаты исследования свидетельствуют, что число людей, твердо считающих, что Польша должна помогать Украине, сократилось с 62 до 42%. Все больше и больше опрошенных сегодня отвечают на данный вопрос "скорее да" (рост с 45 до 56%).Согласно статье, меньше поляков также положительно относятся к польской помощи Украине - в настоящее время она составляет 35%, а в январе составляла 47%. В то же время число тех, кто оценивает помощь отрицательно, удвоилось (с 5 до 10%).Издание отмечает, что половина респондентов высказались против приёма беженцев с Украины, более того, растёт группа тех, кто хочет, чтобы украинцы вернулись в свою страну после окончания боевых действий.В настоящее время лишь 21% опрошенные выступают за то, чтобы позволить им поселиться в Польше на постоянной основе (пять месяцев назад такое мнение высказывали 37%), уточняется в статье.Опрос показал, что один из самых высоких негативных показателей касается оценки бесплатного питания и проживания украинцев, финансируемых из государственного бюджета. Против этого выступают 49% респондентов (ранее 20%), а число поддерживающих данные привилегии сократилось с 50 до 23%.Сообщается, что исследование проводилось 23 мая-6 июня 2023 года на выборке 584 совершеннолетних жителей Польши методами CAPI (прямое интервью), CATI (телефонное интервью) и CAWI (интернет-опрос).Ранее президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что отношение поляков к украинским беженцам ухудшается, в том числе из-за того, что они говорят на русском языке.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают

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новости, польша, украина, украинцы, украинские беженцы, беженцы, мирослав скорка