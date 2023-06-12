Опрос показал, что поляки всё меньше хотят помогать украинцам - 12.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230612/1047136692.html
Опрос показал, что поляки всё меньше хотят помогать украинцам
Опрос показал, что поляки всё меньше хотят помогать украинцам - 12.06.2023 Украина.ру
Опрос показал, что поляки всё меньше хотят помогать украинцам
Поляки все меньше хотят помогать прибывшим в их страну украинцам,свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательской лабораторией Варшавского университета. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня
2023-06-12T14:26
2023-06-12T14:26
новости
польша
украина
украинцы
украинские беженцы
беженцы
мирослав скорка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_0:154:3035:1861_1920x0_80_0_0_148de5dd4806d340f6b4dd32695838df.jpg
Издание отмечает, что это уже третий отчёт по данной теме. Ранее исследование проводилось в апреле 2022 года и январе 2023 года.Согласно результатам исследований, поляки считают, что нужно помогать Украине, однако произошло изменение социального отношения к этому явлению.Руководитель исследовательского проекта доктор Роберт Станишевский заявил, что в ходе исследования зафиксировали изменение значений практически всех индикаторов от однозначно положительного к умеренно положительному и даже умеренно отрицательному.Результаты исследования свидетельствуют, что число людей, твердо считающих, что Польша должна помогать Украине, сократилось с 62 до 42%. Все больше и больше опрошенных сегодня отвечают на данный вопрос "скорее да" (рост с 45 до 56%).Согласно статье, меньше поляков также положительно относятся к польской помощи Украине - в настоящее время она составляет 35%, а в январе составляла 47%. В то же время число тех, кто оценивает помощь отрицательно, удвоилось (с 5 до 10%).Издание отмечает, что половина респондентов высказались против приёма беженцев с Украины, более того, растёт группа тех, кто хочет, чтобы украинцы вернулись в свою страну после окончания боевых действий.В настоящее время лишь 21% опрошенные выступают за то, чтобы позволить им поселиться в Польше на постоянной основе (пять месяцев назад такое мнение высказывали 37%), уточняется в статье.Опрос показал, что один из самых высоких негативных показателей касается оценки бесплатного питания и проживания украинцев, финансируемых из государственного бюджета. Против этого выступают 49% респондентов (ранее 20%), а число поддерживающих данные привилегии сократилось с 50 до 23%.Сообщается, что исследование проводилось 23 мая-6 июня 2023 года на выборке 584 совершеннолетних жителей Польши методами CAPI (прямое интервью), CATI (телефонное интервью) и CAWI (интернет-опрос).Ранее президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что отношение поляков к украинским беженцам ухудшается, в том числе из-за того, что они говорят на русском языке.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
https://ukraina.ru/20230610/1047093924.html
https://ukraina.ru/20230612/1047130429.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_173:0:2860:2015_1920x0_80_0_0_dae9aa1b7b6f213ce6cf913bddca8997.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, украинцы, украинские беженцы, беженцы, мирослав скорка
Новости, Польша, Украина, украинцы, украинские беженцы, беженцы, Мирослав Скорка

Опрос показал, что поляки всё меньше хотят помогать украинцам

14:26 12.06.2023
 
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
- РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
Читать в
Поляки все меньше хотят помогать прибывшим в их страну украинцам,свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательской лабораторией Варшавского университета. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня
Издание отмечает, что это уже третий отчёт по данной теме. Ранее исследование проводилось в апреле 2022 года и январе 2023 года.
"Поляки по-прежнему хотят помогать украинцам, но в гораздо меньших масштабах, чем сразу после начала военного конфликта", - говорится в результате исследования.
Согласно результатам исследований, поляки считают, что нужно помогать Украине, однако произошло изменение социального отношения к этому явлению.
Руководитель исследовательского проекта доктор Роберт Станишевский заявил, что в ходе исследования зафиксировали изменение значений практически всех индикаторов от однозначно положительного к умеренно положительному и даже умеренно отрицательному.
„Единственный показатель, который не изменился с начала военного конфликта, - это согласие поляков принимать детей беженцев в школы“, - заявил Станишевский.
Результаты исследования свидетельствуют, что число людей, твердо считающих, что Польша должна помогать Украине, сократилось с 62 до 42%. Все больше и больше опрошенных сегодня отвечают на данный вопрос "скорее да" (рост с 45 до 56%).
Согласно статье, меньше поляков также положительно относятся к польской помощи Украине - в настоящее время она составляет 35%, а в январе составляла 47%. В то же время число тех, кто оценивает помощь отрицательно, удвоилось (с 5 до 10%).
Марш в Варшаве по случаю Дня независимости - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
10 июня, 10:31
В Польше создают политическое движение для возможности восстановления отношений с РФНа территории Польши планируют создавать политическое формирование, выступающее за нормализацию дружеских отношений с Россией, написал в Twitter политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский 10 июня
Издание отмечает, что половина респондентов высказались против приёма беженцев с Украины, более того, растёт группа тех, кто хочет, чтобы украинцы вернулись в свою страну после окончания боевых действий.
В настоящее время лишь 21% опрошенные выступают за то, чтобы позволить им поселиться в Польше на постоянной основе (пять месяцев назад такое мнение высказывали 37%), уточняется в статье.
Опрос показал, что один из самых высоких негативных показателей касается оценки бесплатного питания и проживания украинцев, финансируемых из государственного бюджета. Против этого выступают 49% респондентов (ранее 20%), а число поддерживающих данные привилегии сократилось с 50 до 23%.
"Мы также начали замечать, что украинцев характеризует "другая культура" (ее указали 50% опрошенных). Также респонденты в основном указывают на "другие нормы и правила", "другую религию", "отсутствие личной культуры", - пояснил доктор Станишевский.
Сообщается, что исследование проводилось 23 мая-6 июня 2023 года на выборке 584 совершеннолетних жителей Польши методами CAPI (прямое интервью), CATI (телефонное интервью) и CAWI (интернет-опрос).
Ранее президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что отношение поляков к украинским беженцам ухудшается, в том числе из-за того, что они говорят на русском языке.
Сейчас на Украина.ру читают:
Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших Россию
Три загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителей
Через тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
10:40
Поляки встревожены из-за русскоговорящих беженцев с Украины — СкоркаОтношение поляков к украинским беженцам ухудшается из-за того, что они говорят на русском языке, заявил президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка в интервью изданию The Guardian 11 июня
 
НовостиПольшаУкраинаукраинцыукраинские беженцыбеженцыМирослав Скорка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Отставной офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии
16:27"Показал высокую эффективность": американский производитель оружия передаст Украине пять ЗРК Patriot
16:01"Спасибо Матушке России, что она пришла!" Поразительные истории жителей Мариуполя
15:58Китайские эксперты рассказали, зачем Зеленский объявил о контрнаступлении
15:50Первый День России в ее составе: в Донецке отменили праздничные мероприятия
15:40Теперь официально: Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая и переименовал его
15:30Телеканал Fox требует от Такера Карлсона прекратить выступления - СМИ
15:02В ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских санкций - источник
14:26Опрос показал, что поляки всё меньше хотят помогать украинцам
14:22"Были брошены": Wall Street Journal оценил "первые пробы" контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении
14:02В одиночку шатающиеся люди: российский боец рассказал о проблеме ВСУ
13:37Германия способна утроить поставки Leopard 2 на Украину, считает Мельник
13:34В мире активно наращиваются ядерные арсеналы: эксперты из Стокгольма пересчитали боеголовки
13:11Турецкий политик Перинчек рассказал об опасностях расширения НАТО
13:10Лето робких надежд: День России, "контрнаступ", праймериз в Донбассе и вода в кранах
12:58Рогов рассказал о тяжелых боях на Запорожском направлении
12:29Немец Фриц, ставший Героем Советского Союза. А русские звали его Иваном Ивановичем
12:23Избравшийся в сенат Сильвио Берлускони умер в Милане
12:18США испугались войны с Россией и Китаем - СМИ
12:14Премьер-министр Японии пообещал не бросать Украину и помочь материально Польше и Молдавии
Лента новостейМолния