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Опрос показал, что поляки всё меньше хотят помогать украинцам
Опрос показал, что поляки всё меньше хотят помогать украинцам - 12.06.2023 Украина.ру
Опрос показал, что поляки всё меньше хотят помогать украинцам
Поляки все меньше хотят помогать прибывшим в их страну украинцам,свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательской лабораторией Варшавского университета. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня
2023-06-12T14:26
2023-06-12T14:26
2023-06-12T14:26
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мирослав скорка
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Издание отмечает, что это уже третий отчёт по данной теме. Ранее исследование проводилось в апреле 2022 года и январе 2023 года.Согласно результатам исследований, поляки считают, что нужно помогать Украине, однако произошло изменение социального отношения к этому явлению.Руководитель исследовательского проекта доктор Роберт Станишевский заявил, что в ходе исследования зафиксировали изменение значений практически всех индикаторов от однозначно положительного к умеренно положительному и даже умеренно отрицательному.Результаты исследования свидетельствуют, что число людей, твердо считающих, что Польша должна помогать Украине, сократилось с 62 до 42%. Все больше и больше опрошенных сегодня отвечают на данный вопрос "скорее да" (рост с 45 до 56%).Согласно статье, меньше поляков также положительно относятся к польской помощи Украине - в настоящее время она составляет 35%, а в январе составляла 47%. В то же время число тех, кто оценивает помощь отрицательно, удвоилось (с 5 до 10%).Издание отмечает, что половина респондентов высказались против приёма беженцев с Украины, более того, растёт группа тех, кто хочет, чтобы украинцы вернулись в свою страну после окончания боевых действий.В настоящее время лишь 21% опрошенные выступают за то, чтобы позволить им поселиться в Польше на постоянной основе (пять месяцев назад такое мнение высказывали 37%), уточняется в статье.Опрос показал, что один из самых высоких негативных показателей касается оценки бесплатного питания и проживания украинцев, финансируемых из государственного бюджета. Против этого выступают 49% респондентов (ранее 20%), а число поддерживающих данные привилегии сократилось с 50 до 23%.Сообщается, что исследование проводилось 23 мая-6 июня 2023 года на выборке 584 совершеннолетних жителей Польши методами CAPI (прямое интервью), CATI (телефонное интервью) и CAWI (интернет-опрос).Ранее президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что отношение поляков к украинским беженцам ухудшается, в том числе из-за того, что они говорят на русском языке.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, украина, украинцы, украинские беженцы, беженцы, мирослав скорка
Опрос показал, что поляки всё меньше хотят помогать украинцам
Поляки все меньше хотят помогать прибывшим в их страну украинцам,свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательской лабораторией Варшавского университета. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня
Издание отмечает, что это уже третий отчёт по данной теме. Ранее исследование проводилось в апреле 2022 года и январе 2023 года.
"Поляки по-прежнему хотят помогать украинцам, но в гораздо меньших масштабах, чем сразу после начала военного конфликта", - говорится в результате исследования.
Согласно результатам исследований, поляки считают, что нужно помогать Украине, однако произошло изменение социального отношения к этому явлению.
Руководитель исследовательского проекта доктор Роберт Станишевский заявил, что в ходе исследования зафиксировали изменение значений практически всех индикаторов от однозначно положительного к умеренно положительному и даже умеренно отрицательному.
„Единственный показатель, который не изменился с начала военного конфликта, - это согласие поляков принимать детей беженцев в школы“, - заявил Станишевский.
Результаты исследования свидетельствуют, что число людей, твердо считающих, что Польша должна помогать Украине, сократилось с 62 до 42%. Все больше и больше опрошенных сегодня отвечают на данный вопрос "скорее да" (рост с 45 до 56%).
Согласно статье, меньше поляков также положительно относятся к польской помощи Украине - в настоящее время она составляет 35%, а в январе составляла 47%. В то же время число тех, кто оценивает помощь отрицательно, удвоилось (с 5 до 10%).
Издание отмечает, что половина респондентов высказались против приёма беженцев с Украины, более того, растёт группа тех, кто хочет, чтобы украинцы вернулись в свою страну после окончания боевых действий.
В настоящее время лишь 21% опрошенные выступают за то, чтобы позволить им поселиться в Польше на постоянной основе (пять месяцев назад такое мнение высказывали 37%), уточняется в статье.
Опрос показал, что один из самых высоких негативных показателей касается оценки бесплатного питания и проживания украинцев, финансируемых из государственного бюджета. Против этого выступают 49% респондентов (ранее 20%), а число поддерживающих данные привилегии сократилось с 50 до 23%.
"Мы также начали замечать, что украинцев характеризует "другая культура" (ее указали 50% опрошенных). Также респонденты в основном указывают на "другие нормы и правила", "другую религию", "отсутствие личной культуры", - пояснил доктор Станишевский.
Сообщается, что исследование проводилось 23 мая-6 июня 2023 года на выборке 584 совершеннолетних жителей Польши методами CAPI (прямое интервью), CATI (телефонное интервью) и CAWI (интернет-опрос).
Ранее президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что отношение поляков к украинским беженцам ухудшается, в том числе из-за того, что они говорят на русском языке.
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