Поляки встревожены из-за русскоговорящих беженцев с Украины — Скорка - 12.06.2023 Украина.ру
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Поляки встревожены из-за русскоговорящих беженцев с Украины — Скорка
Поляки встревожены из-за русскоговорящих беженцев с Украины — Скорка - 12.06.2023 Украина.ру
Поляки встревожены из-за русскоговорящих беженцев с Украины — Скорка
Отношение поляков к украинским беженцам ухудшается из-за того, что они говорят н русском языке, заявил президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка в интервью изданию The Guardian 11 июня
2023-06-12T10:40
2023-06-12T10:40
новости
польша
украина
беженцы
украинские беженцы
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русский
мирослав скорка
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Издание отмечает, что присутствие русскоязычных украинцев вызывает негативную реакцию у некоторых жителей Польши.Как заявляет Скорка, к ним поступают множество звонков от поляков, которые хотели помочь беженцам, при этом они были „встревожены“, узнав, что украинцы, которым они оказывали поддержку, продолжали говорить по-русски.Скорка привёл данные недавнего опроса общественного мнения, который показал, что отношение поляков к украинцам в стране постепенно ухудшается.Он предположил, что одной из причин стало то, что большинство украинцев в Польше говорят по-русски.Он отметил, что по прошествии некоторого времени многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский языки.По данным польских властей, в стране сейчас находится 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
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новости, польша, украина, беженцы, украинские беженцы, русский язык, русский, мирослав скорка
Новости, Польша, Украина, беженцы, украинские беженцы, Русский язык, русский, Мирослав Скорка

Поляки встревожены из-за русскоговорящих беженцев с Украины — Скорка

10:40 12.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве.
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Читать в
Отношение поляков к украинским беженцам ухудшается из-за того, что они говорят н русском языке, заявил президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка в интервью изданию The Guardian 11 июня
Издание отмечает, что присутствие русскоязычных украинцев вызывает негативную реакцию у некоторых жителей Польши.
Как заявляет Скорка, к ним поступают множество звонков от поляков, которые хотели помочь беженцам, при этом они были „встревожены“, узнав, что украинцы, которым они оказывали поддержку, продолжали говорить по-русски.
Скорка привёл данные недавнего опроса общественного мнения, который показал, что отношение поляков к украинцам в стране постепенно ухудшается.
Он предположил, что одной из причин стало то, что большинство украинцев в Польше говорят по-русски.
"Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях“. - заявил Скорка.
Он отметил, что по прошествии некоторого времени многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский языки.
По данным польских властей, в стране сейчас находится 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.
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