Поляки встревожены из-за русскоговорящих беженцев с Украины — Скорка

Польская интервенция на Украину: уже не "если", а "когда"

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Польша может "индивидуально" ввести свои войска на территорию Украины. Польские эксперты считают такой сценарий вероятным и крайне опасным