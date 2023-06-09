https://ukraina.ru/20230609/1047055163.html
Известный журналист сказал то, о чём не хотят говорить на Украине
Известный журналист сказал то, о чём не хотят говорить на Украине - 09.06.2023 Украина.ру
Известный журналист сказал то, о чём не хотят говорить на Украине
ВСУ потеряли несколько тысяч военнослужащих в ходе наступления, Украина не признаёт этого, сообщил журналист Юрий Подоляка в своём телеграм-канале 9 июня
2023-06-09T08:48
2023-06-09T08:48
2023-06-09T08:48
новости
украина
наступление
всу
потери
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Украинские СМИ говорят о чём угодно, только не о наступлении, добавил Подоляка.ВСУ не удаётся прорвать оборону Вооружённых сил России, их тактика не приносит желаемого для них результата, отметил журналист.Российские войска успешно отражают атаки противника и наносят большой ущерб колоннам вражеских резервов на подходе к фронту, подчеркнул Подоляка.Ранее сообщалось, что власти Украины не признают начала наступления ВСУ и потери в ходе него, поэтому они запретили украинским СМИ информировать об этом, чтобы не вызывать недовольство у людей.По сообщениям Минобороны России, потери украинских войск в период с 4 по 8 июня составили около 5000 солдат.
https://ukraina.ru/20230608/1047039457.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, наступление, всу, потери
Известный журналист сказал то, о чём не хотят говорить на Украине
ВСУ потеряли несколько тысяч военнослужащих в ходе наступления, Украина не признаёт этого, сообщил журналист Юрий Подоляка в своём телеграм-канале 9 июня
"По ее версии "контрнаступ" пока так и не начался, несмотря на то, что военные госпитали на Украине переполнены, а счет потерям в технике идет на сотни, а солдат на тысячи", – написал он.
Украинские СМИ говорят о чём угодно, только не о наступлении, добавил Подоляка.
ВСУ не удаётся прорвать оборону Вооружённых сил России, их тактика не приносит желаемого для них результата, отметил журналист.
Российские войска успешно отражают атаки противника и наносят большой ущерб колоннам вражеских резервов на подходе к фронту, подчеркнул Подоляка.
Ранее сообщалось, что власти Украины не признают начала наступления ВСУ и потери в ходе него, поэтому они запретили украинским СМИ информировать об этом, чтобы не вызывать недовольство у людей.
По сообщениям Минобороны России, потери украинских войск в период с 4 по 8 июня составили около 5000 солдат.