https://ukraina.ru/20230609/1047055163.html

Известный журналист сказал то, о чём не хотят говорить на Украине

Известный журналист сказал то, о чём не хотят говорить на Украине - 09.06.2023 Украина.ру

Известный журналист сказал то, о чём не хотят говорить на Украине

ВСУ потеряли несколько тысяч военнослужащих в ходе наступления, Украина не признаёт этого, сообщил журналист Юрий Подоляка в своём телеграм-канале 9 июня

2023-06-09T08:48

2023-06-09T08:48

2023-06-09T08:48

новости

украина

наступление

всу

потери

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046682043_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_063b359dafe24787339eaf8b3b8d9914.jpg

Украинские СМИ говорят о чём угодно, только не о наступлении, добавил Подоляка.ВСУ не удаётся прорвать оборону Вооружённых сил России, их тактика не приносит желаемого для них результата, отметил журналист.Российские войска успешно отражают атаки противника и наносят большой ущерб колоннам вражеских резервов на подходе к фронту, подчеркнул Подоляка.Ранее сообщалось, что власти Украины не признают начала наступления ВСУ и потери в ходе него, поэтому они запретили украинским СМИ информировать об этом, чтобы не вызывать недовольство у людей.По сообщениям Минобороны России, потери украинских войск в период с 4 по 8 июня составили около 5000 солдат.

https://ukraina.ru/20230608/1047039457.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, наступление, всу, потери