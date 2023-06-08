https://ukraina.ru/20230608/1047039457.html

Российская армия отражает наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 8 июня

Российская армия отражает наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 8 июня - 08.06.2023 Украина.ру

Российская армия отражает наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 8 июня

Украина.ру, 08.06.2023

2023-06-08T17:48

2023-06-08T17:48

2023-06-08T17:52

эксклюзив

алексей мухин

каховская гэс

владимир зеленский

россия

украина

сергей шойгу

евсеев

всу

наступление

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"Противник не смог предложить ничего нового"Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские войска в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва нашей обороны на всем протяжении Запорожского направления силами до 1 500 человек и 150 единиц бронтехники.Противник был своевременно обнаружен, по нему был нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. ВСУ были вынуждены отойти с большими потерями.Мы всегда говорили, что основной удар ВСУ будет на Запорожском направлении. Это происходит и сейчас, отмечает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Противник атакует со стороны Орехова. Примечательно, что, по некоторым данным, враг ввел в бой около пяти бригад из резерва. Это примерно половина того, что у него есть. Часть этих бригад механизированные, часть – штурмовые (по факту просто пехотные)."Сразу хочу отметить героизм российских военнослужащих. Мы удержали Новодонецкое, несмотря на значительное превосходство противника в живой силе и технике. То же самое происходит на Запорожском направлении.Видимо, Украину пытались убедить, что с помощью западного оружия они смогут добиться решительного успеха. Но ведь и мы готовились. Мы подготовили эшелонированную систему обороны и достаточно крупные резервы.Например, при отражении атаки под Ореховом мы сами использовали танки. Иногда там были танковые бои с двух сторон", – рассказал эксперт.В целом, продолжил он, противник не смог предложить ничего нового, к чему мы бы не были готовы."Вообще Украина ведет себя так, что для нее политические цели выше военных. Мы бы на месте врага не тратили беспилотники на бессмысленные цели. Атаки на Москву не принесли никакого эффекта. А сколько БПЛА они потратили на удары по Белгородской области и других "старых" российских регионов?Вот и получается, что имеющихся у них дронов не хватило для прорыва линии фронта", – заявил Евсеев.Также, по его словам, потери ВСУ на Артемовском направлении сказались на ходе наступления. Противник не сумел создать добиться превосходства по личному составу там, где было нужно."Силовая разведка боем" от ВСУСейчас наступление ВСУ – это одна большая попытка найти наше слабое место, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Он отмечает, что Запад действительно гонит Украину их в это наступление. А в преддверие встречи высокопоставленных натовских военных им нужно показать, что не зря они им присылают "Леопарды" и "Брэдли". Мол, мы хоть что-то пытаемся сделать, даже русские говорят, что мы наступаем по всем направлениям, поэтому дайте больше оружия.Следовательно, ВСУ будут наступать там, где, по их мнению, наша оборона наиболее податлива. Они действуют на основе выводов, которые получают в результате разведок боем."Отмечу также, что у противника, по натовским стандартам, есть такое понятие как "силовая разведка боем", когда они крупными соединениями проводят разведывательные операции с ограниченными целями. Именно поэтому мы воспринимаем некоторые их удары как крупное наступление.Но то, что мы качественно отражаем эти попытки, давая нашим бойцам в случае необходимости отходить на заранее подготовленные рубежи из-за угрозы охвата и окружения, а также уничтожая противника на дистанции.Я как обыватель очень рад, что наши войска таким эффективным способом ведут оборонительные действия", – сообщил Полищук.Впрочем, он не ждёт некоего момента истины, когда Киев перестанет наступать. Главная наша цель – уничтожить военный потенциал противника. Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно, пояснил эксперт."Поэтому пока Украина вынуждена в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо. И очень хорошо, что мы можем себе позволить в этих позиционных боях натаскать своих мобилизованных и добровольцев, улучшить связь и взаимодействие, пересмотреть логистику и наладить взаимоотношение пехоты с артиллерией.Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях", – заявил Полищук.Кого накажут за подрыв дамбы Каховской ГЭСГенеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин ответил на вопрос, какие долгосрочные последствия будет иметь подрыв дамбы Каховской ГЭС.Мы должны понимать, говорит Мухин, что речь идет о растянутом во времени теракте. Каховская ГЭС обстреливалась украинской стороной не вчера и не позавчера. Так как она находится на территории, подконтрольной РФ, ущерб ей наносился перманентно."Более того, даже западноевропейские источники зафиксировали, что уровень воды как раз перед обрушением плотины был повышен украинской стороной. То есть косвенные и прямые улики указывают на киевский режим, но власть Зеленского на голубом глазу в случившемся обвиняют Россию.Я полагаю, что западные политики, которые поспешили возложить вину на Россию, через некоторое время будут вынуждены оправдываться. Но ответственность для них должна наступить не только репутационная, но и юридическая. Потому что они своими беспочвенными обвинениями нанесли России серьезный моральный ущерб, за что должны пострадать.По той простой причине, что Запад не отказывает себе в роскоши вводить санкции по поводу и без против России и против акторов, которые действуют на ее стороне", – сказал эксперт.

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https://ukraina.ru/20230608/1047007577.html

https://ukraina.ru/20230608/1047023293.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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