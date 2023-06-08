https://ukraina.ru/20230608/1047034783.html

Американская газета написала о ВСУ то, что запрещено говорить на Украине

Американская газета написала о ВСУ то, что запрещено говорить на Украине - 08.06.2023 Украина.ру

Американская газета написала о ВСУ то, что запрещено говорить на Украине

Наступление ВСУ на Запорожском направлении набирает обороты, но войска сталкиваются с серьёзными преградами на своём пути, заявила газета The Washington Post со ссылкой на слова военнослужащего украинских войск 8 июня

2023-06-08T15:48

2023-06-08T15:48

2023-06-08T15:48

новости

украина

контрнаступление

владимир зеленский

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Российские войска в течение месяцев усиливали там оборону, отметил он.Ожидается, что наступление затянется на месяцы, но объявлять о его начале власти не намерены, чтобы не привязываться к конкретному событию, говорится в статье.Ранее телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на неназванного источника в Офисе президента Украины заявил, что украинским информационным каналам запретили оповещать о наступлении ВСУ во избежание негативной реакции общества на провалы войск на фронте.Украинские власти не признают начала атаки и имеющиеся потери, отметили авторы.

https://ukraina.ru/20230605/1046924354.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, контрнаступление, владимир зеленский