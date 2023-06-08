https://ukraina.ru/20230608/1047034783.html
Американская газета написала о ВСУ то, что запрещено говорить на Украине
Американская газета написала о ВСУ то, что запрещено говорить на Украине - 08.06.2023 Украина.ру
Американская газета написала о ВСУ то, что запрещено говорить на Украине
Наступление ВСУ на Запорожском направлении набирает обороты, но войска сталкиваются с серьёзными преградами на своём пути, заявила газета The Washington Post со ссылкой на слова военнослужащего украинских войск 8 июня
2023-06-08T15:48
2023-06-08T15:48
2023-06-08T15:48
новости
украина
контрнаступление
владимир зеленский
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Российские войска в течение месяцев усиливали там оборону, отметил он.Ожидается, что наступление затянется на месяцы, но объявлять о его начале власти не намерены, чтобы не привязываться к конкретному событию, говорится в статье.Ранее телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на неназванного источника в Офисе президента Украины заявил, что украинским информационным каналам запретили оповещать о наступлении ВСУ во избежание негативной реакции общества на провалы войск на фронте.Украинские власти не признают начала атаки и имеющиеся потери, отметили авторы.
https://ukraina.ru/20230605/1046924354.html
Украина.ру
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, контрнаступление, владимир зеленский
Американская газета написала о ВСУ то, что запрещено говорить на Украине
Наступление ВСУ на Запорожском направлении набирает обороты, но войска сталкиваются с серьёзными преградами на своём пути, заявила газета The Washington Post со ссылкой на слова военнослужащего украинских войск 8 июня
"Сейчас очень тяжело на поле боя. Продолжаются ожесточённые столкновения", – сказал солдат ВСУ.
Российские войска в течение месяцев усиливали там оборону, отметил он.
Ожидается, что наступление затянется на месяцы, но объявлять о его начале власти не намерены, чтобы не привязываться к конкретному событию, говорится в статье.
Ранее телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на неназванного источника в Офисе президента Украины заявил, что украинским информационным каналам запретили оповещать о наступлении ВСУ во избежание негативной реакции общества на провалы войск на фронте.
Украинские власти не признают начала атаки и имеющиеся потери, отметили авторы.