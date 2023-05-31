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Появилась информация о гибели офицеров НАТО при ракетном ударе по штаб-квартире ГУР

Появилась информация о гибели офицеров НАТО при ракетном ударе по штаб-квартире ГУР - 31.05.2023 Украина.ру

Появилась информация о гибели офицеров НАТО при ракетном ударе по штаб-квартире ГУР

Натовские офицеры попали под ракетный удар в здании Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, сообщила военкор Юлия Витязева в своем телеграм-канале

2023-05-31T15:30

2023-05-31T15:30

2023-05-31T15:44

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Объект был поражен на Рыбальском острове в Киеве. Удар по этому объекту подтвердил 30 мая президент РФ Владимир Путин.Кроме того, было разрушено укрытие, где находилось около 100 офицеров ВСУ и гражданского персонала, среди них были 20 военных из США и Великобритании, сообщила она.Результаты спасательной операции, которая началась на военном объекте, на данный момент неизвестны. Однако, по данным источников, на место инцидента прибыли свыше десяти автомобилей скорой помощи, которые совершили около тридцати рейсов.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов рассказал, что удар по Офису Зеленского будет рассматриваться Западом как провокация. Если РФ нанесёт подобный удар, Киев раскрутит такую истерику, что самолеты F-16 появятся на Украине не через четыре месяца, а через месяц, считает эксперт. Поэтому давать повод для этого не следует, продолжил он. Хотя киевский режим давно заслужил, чтобы Банковая, здание минобороны, ГУР и СБУ превратились в то, во что они хотели превратить жилые дома москвичей, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Минобороны РФ сообщило об ударах по пунктам принятия решений на Украине. В оборонном ведомстве отметили, что в уничтоженных центрах под руководством западных специалистов планировались террористические атаки на территорию России.

https://ukraina.ru/20230425/1045672772.html

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новости, украина, гур моу, запад, нато, спецоперация, разведка, штаб, удар