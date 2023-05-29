Буданов пообещал отомстить за обстрелы Киева - 29.05.2023 Украина.ру
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Буданов пообещал отомстить за обстрелы Киева
Буданов пообещал отомстить за обстрелы Киева - 29.05.2023 Украина.ру
Буданов пообещал отомстить за обстрелы Киева
Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил россиянам отомстить за обстрелы Киева. Соответствующее обращение он опубликовал в своем телеграм-канале 29 мая
2023-05-29T16:59
2023-05-29T16:59
новости
новости украины
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
угроза
россия
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"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят", - заявил Буданов.После потери украинскими боевиками Артемовска глава ГУР предлагал российским военным сдаваться, обещая жизнь, трехразовое питание и звонки домой.Удивлял Буданов своими странными высказываниями и ранее, вот некоторые из них:- ГУР организовала убийства медийных россиян, и продолжит убивать русских в любой точке мира;- Крымчане - люди "с измененной психикой", которые подлежат "физическому уничтожению";- Киев "ведет работу" с российскими оппозиционерами;- Украина теоретически может провести операцию на территории Ирана;- Белоруссия пока не представляет Украине никакой угрозы, нет смысла ее атаковать;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости украины, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), угроза, россия
Новости, Новости Украины, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР), угроза, Россия

Буданов пообещал отомстить за обстрелы Киева

16:59 29.05.2023
 
© pravda.com.ua
© pravda.com.ua
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Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил россиянам отомстить за обстрелы Киева. Соответствующее обращение он опубликовал в своем телеграм-канале 29 мая
"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят", - заявил Буданов.
После потери украинскими боевиками Артемовска глава ГУР предлагал российским военным сдаваться, обещая жизнь, трехразовое питание и звонки домой.
Удивлял Буданов своими странными высказываниями и ранее, вот некоторые из них:
- ГУР организовала убийства медийных россиян, и продолжит убивать русских в любой точке мира;
- Крымчане - люди "с измененной психикой", которые подлежат "физическому уничтожению";
- Киев "ведет работу" с российскими оппозиционерами;
- Украина теоретически может провести операцию на территории Ирана;
- Белоруссия пока не представляет Украине никакой угрозы, нет смысла ее атаковать;
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Вчера, 16:07
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