https://ukraina.ru/20230529/1046683102.html
Буданов пообещал отомстить за обстрелы Киева
Буданов пообещал отомстить за обстрелы Киева - 29.05.2023 Украина.ру
Буданов пообещал отомстить за обстрелы Киева
Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил россиянам отомстить за обстрелы Киева. Соответствующее обращение он опубликовал в своем телеграм-канале 29 мая
2023-05-29T16:59
2023-05-29T16:59
2023-05-29T16:59
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новости украины
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
угроза
россия
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"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят", - заявил Буданов.После потери украинскими боевиками Артемовска глава ГУР предлагал российским военным сдаваться, обещая жизнь, трехразовое питание и звонки домой.Удивлял Буданов своими странными высказываниями и ранее, вот некоторые из них:- ГУР организовала убийства медийных россиян, и продолжит убивать русских в любой точке мира;- Крымчане - люди "с измененной психикой", которые подлежат "физическому уничтожению";- Киев "ведет работу" с российскими оппозиционерами;- Украина теоретически может провести операцию на территории Ирана;- Белоруссия пока не представляет Украине никакой угрозы, нет смысла ее атаковать;
https://ukraina.ru/20230529/1046679557.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), угроза, россия
Новости, Новости Украины, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР), угроза, Россия
Буданов пообещал отомстить за обстрелы Киева
Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил россиянам отомстить за обстрелы Киева. Соответствующее обращение он опубликовал в своем телеграм-канале 29 мая
"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят", - заявил Буданов.
После потери украинскими боевиками Артемовска глава ГУР предлагал российским военным сдаваться, обещая жизнь, трехразовое питание и звонки домой.
Удивлял Буданов своими странными высказываниями и ранее, вот некоторые из них:
- ГУР организовала убийства медийных россиян, и продолжит убивать русских в любой точке мира;
- Крымчане - люди "с измененной психикой", которые подлежат "физическому уничтожению";
- Киев "ведет работу" с российскими оппозиционерами;
- Украина теоретически может провести операцию на территории Ирана;
- Белоруссия пока не представляет Украине никакой угрозы, нет смысла ее атаковать;