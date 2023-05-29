https://ukraina.ru/20230529/1046683102.html

Буданов пообещал отомстить за обстрелы Киева

Буданов пообещал отомстить за обстрелы Киева - 29.05.2023 Украина.ру

Буданов пообещал отомстить за обстрелы Киева

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил россиянам отомстить за обстрелы Киева. Соответствующее обращение он опубликовал в своем телеграм-канале 29 мая

2023-05-29T16:59

2023-05-29T16:59

2023-05-29T16:59

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кирилл буданов

главное управление разведки украины (гур)

угроза

россия

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"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят", - заявил Буданов.После потери украинскими боевиками Артемовска глава ГУР предлагал российским военным сдаваться, обещая жизнь, трехразовое питание и звонки домой.Удивлял Буданов своими странными высказываниями и ранее, вот некоторые из них:- ГУР организовала убийства медийных россиян, и продолжит убивать русских в любой точке мира;- Крымчане - люди "с измененной психикой", которые подлежат "физическому уничтожению";- Киев "ведет работу" с российскими оппозиционерами;- Украина теоретически может провести операцию на территории Ирана;- Белоруссия пока не представляет Украине никакой угрозы, нет смысла ее атаковать;

https://ukraina.ru/20230529/1046679557.html

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