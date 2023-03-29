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Посольство РФ назвало профанацией высказывания США о спецтрибунале
Посольство РФ назвало профанацией высказывания США о спецтрибунале - 29.03.2023 Украина.ру
Посольство РФ назвало профанацией высказывания США о спецтрибунале
Высказывания властей США о поддержке спецтрибунала против России являются откровенной профанацией и не имеют отношения к правосудию. Об этом 29 марта заявило посольство РФ в Вашингтоне
2023-03-29T07:40
2023-03-29T07:40
2023-03-29T07:48
трибунал
россия
сша
новости
посольство
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"Обратили внимание на очередные высказывания ряда чиновников администрации о поддержке создания спецтрибунала против России. Подобные заявления - откровенная профанация, не имеющая никакого отношения к правосудию", - указали в дипмиссии.Там подчеркнули, что США продолжают демонстрировать полное пренебрежение нормами международного права в угоду собственным геополитическим интересам.Накануне заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США выступают за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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трибунал, россия, сша, новости, посольство
трибунал, Россия, США, Новости, посольство
Посольство РФ назвало профанацией высказывания США о спецтрибунале
07:40 29.03.2023 (обновлено: 07:48 29.03.2023)
Высказывания властей США о поддержке спецтрибунала против России являются откровенной профанацией и не имеют отношения к правосудию. Об этом 29 марта заявило посольство РФ в Вашингтоне
"Обратили внимание на очередные высказывания ряда чиновников администрации о поддержке создания спецтрибунала против России. Подобные заявления - откровенная профанация, не имеющая никакого отношения к правосудию", - указали в дипмиссии.
Там подчеркнули, что США продолжают демонстрировать полное пренебрежение нормами международного права в угоду собственным геополитическим интересам.
"Оголтелые и голословные обвинения в якобы агрессии, преступлениях против человечности и иных нарушениях - ни что иное, как элемент русофобской кампании, организованной Вашингтоном в рамках развязанной гибридной войны", - отметили в посольстве.
Накануне заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США выступают за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством.