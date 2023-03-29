Посольство РФ назвало профанацией высказывания США о спецтрибунале - 29.03.2023 Украина.ру
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Посольство РФ назвало профанацией высказывания США о спецтрибунале
Посольство РФ назвало профанацией высказывания США о спецтрибунале - 29.03.2023 Украина.ру
Посольство РФ назвало профанацией высказывания США о спецтрибунале
Высказывания властей США о поддержке спецтрибунала против России являются откровенной профанацией и не имеют отношения к правосудию. Об этом 29 марта заявило посольство РФ в Вашингтоне
2023-03-29T07:40
2023-03-29T07:48
трибунал
россия
сша
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посольство
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"Обратили внимание на очередные высказывания ряда чиновников администрации о поддержке создания спецтрибунала против России. Подобные заявления - откровенная профанация, не имеющая никакого отношения к правосудию", - указали в дипмиссии.Там подчеркнули, что США продолжают демонстрировать полное пренебрежение нормами международного права в угоду собственным геополитическим интересам.Накануне заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США выступают за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством.
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трибунал, россия, сша, новости, посольство
трибунал, Россия, США, Новости, посольство

Посольство РФ назвало профанацией высказывания США о спецтрибунале

07:40 29.03.2023 (обновлено: 07:48 29.03.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / посольство РФ в СШАпосольство РФ в США
посольство РФ в США - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / посольство РФ в США
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Высказывания властей США о поддержке спецтрибунала против России являются откровенной профанацией и не имеют отношения к правосудию. Об этом 29 марта заявило посольство РФ в Вашингтоне
"Обратили внимание на очередные высказывания ряда чиновников администрации о поддержке создания спецтрибунала против России. Подобные заявления - откровенная профанация, не имеющая никакого отношения к правосудию", - указали в дипмиссии.
Там подчеркнули, что США продолжают демонстрировать полное пренебрежение нормами международного права в угоду собственным геополитическим интересам.

"Оголтелые и голословные обвинения в якобы агрессии, преступлениях против человечности и иных нарушениях - ни что иное, как элемент русофобской кампании, организованной Вашингтоном в рамках развязанной гибридной войны", - отметили в посольстве.

Накануне заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США выступают за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством.
- РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 14:18
Переговоры, отмена санкций и ...трибунал. США придумали ловушку для РоссииВ момент, когда ставки по украинскому вопросу выросли практически до максимума, Вашингтон выражает готовность к смягчению риторики и даже уступкам Москве
 
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