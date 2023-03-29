https://ukraina.ru/20230329/1044813567.html

Посольство РФ назвало профанацией высказывания США о спецтрибунале

Посольство РФ назвало профанацией высказывания США о спецтрибунале - 29.03.2023 Украина.ру

Посольство РФ назвало профанацией высказывания США о спецтрибунале

Высказывания властей США о поддержке спецтрибунала против России являются откровенной профанацией и не имеют отношения к правосудию. Об этом 29 марта заявило посольство РФ в Вашингтоне

2023-03-29T07:40

2023-03-29T07:40

2023-03-29T07:48

трибунал

россия

сша

новости

посольство

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"Обратили внимание на очередные высказывания ряда чиновников администрации о поддержке создания спецтрибунала против России. Подобные заявления - откровенная профанация, не имеющая никакого отношения к правосудию", - указали в дипмиссии.Там подчеркнули, что США продолжают демонстрировать полное пренебрежение нормами международного права в угоду собственным геополитическим интересам.Накануне заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США выступают за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством.

https://ukraina.ru/20230127/1043034123.html

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2023

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трибунал, россия, сша, новости, посольство