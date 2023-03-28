https://ukraina.ru/20230328/1044797016.html

Министр культуры Украины попросил британцев добавить "войны" в "Евровидение-2023"

Министр культуры Украины попросил британцев добавить "войны" в "Евровидение-2023" - 28.03.2023 Украина.ру

Министр культуры Украины попросил британцев добавить "войны" в "Евровидение-2023"

Министр культуры Украины Александр Ткаченко попросил организаторов песенного конкурса "Евровидение-2023" из Британии, чтобы со сцены звучало слово "война", передает 28 марта телеграм-канал пресс-службы министерства

2023-03-28T13:52

2023-03-28T13:52

2023-03-28T14:02

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Ткаченко вместе со своим заместителем Галиной Григоренко провели онлайн-переговоры с партнерами по организации песенного конкурса в Ливерпуле.Конкурс пройдет с 9 по 13 мая. В этом году за понравившегося участника смогут проголосовать зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе. Россия была отстранена от участия в "Евровидении" в 2022 году, Белоруссия – в 2021 году.Европейский вещательный союз принял решение о переносе "Евровидения-2023" с территории Украины, которая победила в конкурсе в 2022 году, в Ливерпуль из соображений безопасности. При этом представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса.

https://ukraina.ru/20230311/1044277686.html

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евровидение, евровидение, конкурс, песни, новости, война