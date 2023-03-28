Министр культуры Украины попросил британцев добавить "войны" в "Евровидение-2023" - 28.03.2023 Украина.ру
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Министр культуры Украины попросил британцев добавить "войны" в "Евровидение-2023"
Министр культуры Украины попросил британцев добавить "войны" в "Евровидение-2023" - 28.03.2023 Украина.ру
Министр культуры Украины попросил британцев добавить "войны" в "Евровидение-2023"
Министр культуры Украины Александр Ткаченко попросил организаторов песенного конкурса "Евровидение-2023" из Британии, чтобы со сцены звучало слово "война", передает 28 марта телеграм-канал пресс-службы министерства
2023-03-28T13:52
2023-03-28T14:02
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Ткаченко вместе со своим заместителем Галиной Григоренко провели онлайн-переговоры с партнерами по организации песенного конкурса в Ливерпуле.Конкурс пройдет с 9 по 13 мая. В этом году за понравившегося участника смогут проголосовать зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе. Россия была отстранена от участия в "Евровидении" в 2022 году, Белоруссия – в 2021 году.Европейский вещательный союз принял решение о переносе "Евровидения-2023" с территории Украины, которая победила в конкурсе в 2022 году, в Ливерпуль из соображений безопасности. При этом представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса.
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евровидение, евровидение, конкурс, песни, новости, война
Евровидение, Евровидение, конкурс, песни, Новости, война

Министр культуры Украины попросил британцев добавить "войны" в "Евровидение-2023"

13:52 28.03.2023 (обновлено: 14:02 28.03.2023)
 
© fdnews.ruЕвровидение
Евровидение
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Министр культуры Украины Александр Ткаченко попросил организаторов песенного конкурса "Евровидение-2023" из Британии, чтобы со сцены звучало слово "война", передает 28 марта телеграм-канал пресс-службы министерства
Ткаченко вместе со своим заместителем Галиной Григоренко провели онлайн-переговоры с партнерами по организации песенного конкурса в Ливерпуле.

"Для нас важно, чтобы во время "Евровидения-2023" в Ливерпуле звучало честное слово "война"", - сказал министр.

Конкурс пройдет с 9 по 13 мая. В этом году за понравившегося участника смогут проголосовать зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе. Россия была отстранена от участия в "Евровидении" в 2022 году, Белоруссия – в 2021 году.

Европейский вещательный союз принял решение о переносе "Евровидения-2023" с территории Украины, которая победила в конкурсе в 2022 году, в Ливерпуль из соображений безопасности. При этом представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса.
Tvorchi
11 марта, 09:54
Виноваты предатели: участники "Евровидения" от Украины могут не доехать до конкурсаУкраинский дуэт TVORCHI, который должен представлять свою страну на "Евровидении-2023" пожаловался на проблемы с выездом заграницу. Об этом говорится в комментарии, размещенном в соцсетях коллектива
 
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