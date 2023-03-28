Министр культуры Украины попросил британцев добавить "войны" в "Евровидение-2023"
13:52 28.03.2023 (обновлено: 14:02 28.03.2023)
Министр культуры Украины Александр Ткаченко попросил организаторов песенного конкурса "Евровидение-2023" из Британии, чтобы со сцены звучало слово "война", передает 28 марта телеграм-канал пресс-службы министерства
Ткаченко вместе со своим заместителем Галиной Григоренко провели онлайн-переговоры с партнерами по организации песенного конкурса в Ливерпуле.
"Для нас важно, чтобы во время "Евровидения-2023" в Ливерпуле звучало честное слово "война"", - сказал министр.
Конкурс пройдет с 9 по 13 мая. В этом году за понравившегося участника смогут проголосовать зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе. Россия была отстранена от участия в "Евровидении" в 2022 году, Белоруссия – в 2021 году.
Европейский вещательный союз принял решение о переносе "Евровидения-2023" с территории Украины, которая победила в конкурсе в 2022 году, в Ливерпуль из соображений безопасности. При этом представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса.
Европейский вещательный союз принял решение о переносе "Евровидения-2023" с территории Украины, которая победила в конкурсе в 2022 году, в Ливерпуль из соображений безопасности. При этом представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса.