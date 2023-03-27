https://ukraina.ru/20230327/1044750886.html

Ани Лорак впервые высказалась о спецоперации после требования мэра Краснодара отменить ее концерт

Ани Лорак впервые высказалась о спецоперации после требования мэра Краснодара отменить ее концерт - 27.03.2023 Украина.ру

Ани Лорак впервые высказалась о спецоперации после требования мэра Краснодара отменить ее концерт

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) на днях опубликовала в своих соцсетях пост, где озвучила свое отношение к киевским властям и ответила, почему уехала жить в Россию

2023-03-27T11:47

2023-03-27T11:47

2023-03-27T11:48

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Певица добавила, что весь год ее активно критиковали за "политическое молчание", что по словам артистки объясняется ее нежеланием "кого-то-то обидеть"."И если это произошло, я приношу свои извинения. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне",— сказала Ани Лорак.Она резюмировала, что никогда не оказывала военной помощи Украине, а ее вклад в помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, "вышел за пределы Украины".В субботу, 25 марта, мэр Краснодара Евгений Наумов от имени жителей кубанской столицы выступил за отмену концерта Ани Лорак. В качестве причины он назвал позицию певицы по поводу военной операции на Украине."Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы — жители против того, чтобы в нашем городе “устраивали шоу” люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы",— написал глава города в своем Телеграм-канале.Между тем, пока билеты на выступление украинской дивы в Краснодаре продаются, концерт запланирован на 27 апреля.Ани Лорак - уроженка города Кицмань в Черновицкой области Украины. В сентябре 2022 года она опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором заявила, что выступает за мир и любит Украину. Параллельно исполнительница купила в Подмосковье особняк, став соседкой балерины Анастасии Волочковой, певцов Стаса Михайлова и Григория Лепса.

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