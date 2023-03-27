Ани Лорак впервые высказалась о спецоперации после требования мэра Краснодара отменить ее концерт - 27.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230327/1044750886.html
Ани Лорак впервые высказалась о спецоперации после требования мэра Краснодара отменить ее концерт
Ани Лорак впервые высказалась о спецоперации после требования мэра Краснодара отменить ее концерт - 27.03.2023 Украина.ру
Ани Лорак впервые высказалась о спецоперации после требования мэра Краснодара отменить ее концерт
Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) на днях опубликовала в своих соцсетях пост, где озвучила свое отношение к киевским властям и ответила, почему уехала жить в Россию
2023-03-27T11:47
2023-03-27T11:48
новости
новости украины
ани лорак
певица
спецоперация
концерт
краснодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103231/68/1032316891_0:0:548:309_1920x0_80_0_0_6ab279e4a52a5797a5bd1ce71465b4ad.png
Певица добавила, что весь год ее активно критиковали за "политическое молчание", что по словам артистки объясняется ее нежеланием "кого-то-то обидеть"."И если это произошло, я приношу свои извинения. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне",— сказала Ани Лорак.Она резюмировала, что никогда не оказывала военной помощи Украине, а ее вклад в помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, "вышел за пределы Украины".В субботу, 25 марта, мэр Краснодара Евгений Наумов от имени жителей кубанской столицы выступил за отмену концерта Ани Лорак. В качестве причины он назвал позицию певицы по поводу военной операции на Украине."Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы — жители против того, чтобы в нашем городе “устраивали шоу” люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы",— написал глава города в своем Телеграм-канале.Между тем, пока билеты на выступление украинской дивы в Краснодаре продаются, концерт запланирован на 27 апреля.Ани Лорак - уроженка города Кицмань в Черновицкой области Украины. В сентябре 2022 года она опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором заявила, что выступает за мир и любит Украину. Параллельно исполнительница купила в Подмосковье особняк, став соседкой балерины Анастасии Волочковой, певцов Стаса Михайлова и Григория Лепса.
https://ukraina.ru/20230327/1044750123.html
краснодар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103231/68/1032316891_94:0:531:328_1920x0_80_0_0_6c354cf81aa75c47f5f3bea0a9c97deb.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, ани лорак, певица, спецоперация, концерт, краснодар
Новости, Новости Украины, Ани Лорак, певица, Спецоперация, концерт, Краснодар

Ани Лорак впервые высказалась о спецоперации после требования мэра Краснодара отменить ее концерт

11:47 27.03.2023 (обновлено: 11:48 27.03.2023)
 
© Ани Лорак
© Ани Лорак
Читать в
Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) на днях опубликовала в своих соцсетях пост, где озвучила свое отношение к киевским властям и ответила, почему уехала жить в Россию
"Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце",— написала она.
Певица добавила, что весь год ее активно критиковали за "политическое молчание", что по словам артистки объясняется ее нежеланием "кого-то-то обидеть".
"И если это произошло, я приношу свои извинения. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне",— сказала Ани Лорак.
Она резюмировала, что никогда не оказывала военной помощи Украине, а ее вклад в помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, "вышел за пределы Украины".
В субботу, 25 марта, мэр Краснодара Евгений Наумов от имени жителей кубанской столицы выступил за отмену концерта Ани Лорак. В качестве причины он назвал позицию певицы по поводу военной операции на Украине.
"Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы — жители против того, чтобы в нашем городе “устраивали шоу” люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы",— написал глава города в своем Телеграм-канале.
Между тем, пока билеты на выступление украинской дивы в Краснодаре продаются, концерт запланирован на 27 апреля.
Ани Лорак - уроженка города Кицмань в Черновицкой области Украины. В сентябре 2022 года она опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором заявила, что выступает за мир и любит Украину.
Параллельно исполнительница купила в Подмосковье особняк, став соседкой балерины Анастасии Волочковой, певцов Стаса Михайлова и Григория Лепса.
Фехтование. Чемпионат мира. Шестой день - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
11:35
На Кубке мира в Китае украинским шпажисткам запретили развернуть политический плакат, разгорелся скандалОрганизаторы этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах, который проходил на днях в китайском Нанкине, запретили украинским спортсменкам демонстрировать политический плакат. Этот факт крайне возмутил представительниц этой страны
 
НовостиНовости УкраиныАни ЛоракпевицаСпецоперацияконцертКраснодар
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:38Игорь Друзь: Запад хочет заменить православие на Украине оккультно-политическим суррогатом
18:08Жителя Праги будут судить за букву Z и эмблему "Вагнера" на одежде
18:02Ужесточение мобилизации, Авдеевку закрывают. Итоги 27 марта на Украине
18:00Кадровая политика УГКЦ: из секретарей – в начальники
17:55Переговоры по Украине, ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 марта
17:55Алексей Дзермант: Белоруссия может получить право на использование ядерного оружия
17:37Spiegel: 18 немецких танков Leopard 2 прибыли на Украину
17:24Михаил Резникович: Украинский режиссёр с русской душой
17:08Из-за чего страны рвут связи с Тайванем, почему растёт поддержка Трампа и когда падёт Киев - Дудаков
17:04Игорь Друзь: кто он
16:57Глава МАГАТЭ сообщил, что встретился с Зеленским на ДнепроГЭС в Запорожье
16:39Никита Мендкович: США понимают, что им не справиться с Россией и Китаем
16:27Путин наградил брянского школьника, спасшего детей при атаке украинского ДРГ
16:20Экс-замминистра обороны Болгарии раскрыл схему поставок оружия Киеву
16:09Богдан Безпалько: Украина попытается совершить теракт на ядерных объектах в Белоруссии
15:36Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Москва сделала выводы из распада Советского Союза
15:31Юрий Гагарин. Первый среди первых — и в вечность ушел первым
15:10Север-Юг вместо Запад-Восток. Что нам несёт новый поворот
15:01Россия отстраивает Мариуполь: смотрите, как выглядит новый ЖК, в котором побывал президент Путин. Видео
14:44Россия не даст Западу "заглушить" тему подрыва "Северных потоков" - Песков
Лента новостейМолния