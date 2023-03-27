https://ukraina.ru/20230327/1044750886.html
Ани Лорак впервые высказалась о спецоперации после требования мэра Краснодара отменить ее концерт
Ани Лорак впервые высказалась о спецоперации после требования мэра Краснодара отменить ее концерт - 27.03.2023 Украина.ру
Ани Лорак впервые высказалась о спецоперации после требования мэра Краснодара отменить ее концерт
Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) на днях опубликовала в своих соцсетях пост, где озвучила свое отношение к киевским властям и ответила, почему уехала жить в Россию
2023-03-27T11:47
2023-03-27T11:47
2023-03-27T11:48
новости
новости украины
ани лорак
певица
спецоперация
концерт
краснодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103231/68/1032316891_0:0:548:309_1920x0_80_0_0_6ab279e4a52a5797a5bd1ce71465b4ad.png
Певица добавила, что весь год ее активно критиковали за "политическое молчание", что по словам артистки объясняется ее нежеланием "кого-то-то обидеть"."И если это произошло, я приношу свои извинения. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне",— сказала Ани Лорак.Она резюмировала, что никогда не оказывала военной помощи Украине, а ее вклад в помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, "вышел за пределы Украины".В субботу, 25 марта, мэр Краснодара Евгений Наумов от имени жителей кубанской столицы выступил за отмену концерта Ани Лорак. В качестве причины он назвал позицию певицы по поводу военной операции на Украине."Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы — жители против того, чтобы в нашем городе “устраивали шоу” люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы",— написал глава города в своем Телеграм-канале.Между тем, пока билеты на выступление украинской дивы в Краснодаре продаются, концерт запланирован на 27 апреля.Ани Лорак - уроженка города Кицмань в Черновицкой области Украины. В сентябре 2022 года она опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором заявила, что выступает за мир и любит Украину. Параллельно исполнительница купила в Подмосковье особняк, став соседкой балерины Анастасии Волочковой, певцов Стаса Михайлова и Григория Лепса.
https://ukraina.ru/20230327/1044750123.html
краснодар
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103231/68/1032316891_94:0:531:328_1920x0_80_0_0_6c354cf81aa75c47f5f3bea0a9c97deb.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, ани лорак, певица, спецоперация, концерт, краснодар
Ани Лорак впервые высказалась о спецоперации после требования мэра Краснодара отменить ее концерт
11:47 27.03.2023 (обновлено: 11:48 27.03.2023)
Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) на днях опубликовала в своих соцсетях пост, где озвучила свое отношение к киевским властям и ответила, почему уехала жить в Россию
"Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце",— написала она.
Певица добавила, что весь год ее активно критиковали за "политическое молчание", что по словам артистки объясняется ее нежеланием "кого-то-то обидеть".
"И если это произошло, я приношу свои извинения. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне",— сказала Ани Лорак.
Она резюмировала, что никогда не оказывала военной помощи Украине, а ее вклад в помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, "вышел за пределы Украины".
В субботу, 25 марта, мэр Краснодара Евгений Наумов от имени жителей кубанской столицы выступил за отмену концерта Ани Лорак. В качестве причины он назвал позицию певицы по поводу военной операции на Украине.
"Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы — жители против того, чтобы в нашем городе “устраивали шоу” люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы",— написал глава города в своем Телеграм-канале.
Между тем, пока билеты на выступление украинской дивы в Краснодаре продаются, концерт запланирован на 27 апреля.
Ани Лорак - уроженка города Кицмань в Черновицкой области Украины. В сентябре 2022 года она опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором заявила, что выступает за мир и любит Украину.
Параллельно исполнительница купила в Подмосковье особняк, став соседкой балерины Анастасии Волочковой, певцов Стаса Михайлова и Григория Лепса.