https://ukraina.ru/20230323/1044656010.html

Активистка прервала выступление Блинкена, призвав к переговорам с РФ

Активистка прервала выступление Блинкена, призвав к переговорам с РФ - 23.03.2023 Украина.ру

Активистка прервала выступление Блинкена, призвав к переговорам с РФ

Активистка Медея Бенджамин прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена 22 марта в сенате, призвав его к мирным переговорам по Украине

2023-03-23T09:00

2023-03-23T09:00

2023-03-23T09:14

энтони блинкен

украина

китай

активистки

новости

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Она высказывала претензии Блинкену за нежелание вести диалог с Россией, обвиняя его в том, что он не исполняет полномочия, доверенные ему американским народом.Активистка призывала Блинкена "быть дипломатом", работать над урегулированием конфликта на Украине и "прекратить прокси-войну, которая может привести США к мировому конфликту".В заседании объявили короткий перерыв, пока в ситуацию вмешивались сотрудники правоохранительных органов.Уже под конвоем она пояснила, почему прервала выступление Блинкена. По ее словам, недавняя десятиминутная встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым была "пародией", а не переговорами."Блинкен должен быть настоящим дипломатом, разговаривать с коллегами, решать проблемы, а не добавлять их", — сказала она.Видеозапись с репликами активистки распространила организация Code Pink, в которой она состоит. Она отметила, что решение проблемы Украины — не в бесконечной отправке оружия Западом, а в переговорах. Госдепу нужны настоящие дипломаты, а бюджет ведомства обсуждать нет смысла, пока оно является придатком Пентагона, подчеркнула Бенджамин.В феврале внешнеполитическое ведомство Китая опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели на них запрет.

https://ukraina.ru/20230317/1044471898.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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энтони блинкен, украина, китай, активистки, новости