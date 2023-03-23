Активистка прервала выступление Блинкена, призвав к переговорам с РФ - 23.03.2023 Украина.ру
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Активистка прервала выступление Блинкена, призвав к переговорам с РФ
Активистка прервала выступление Блинкена, призвав к переговорам с РФ - 23.03.2023 Украина.ру
Активистка прервала выступление Блинкена, призвав к переговорам с РФ
Активистка Медея Бенджамин прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена 22 марта в сенате, призвав его к мирным переговорам по Украине
2023-03-23T09:00
2023-03-23T09:14
энтони блинкен
украина
китай
активистки
новости
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Она высказывала претензии Блинкену за нежелание вести диалог с Россией, обвиняя его в том, что он не исполняет полномочия, доверенные ему американским народом.Активистка призывала Блинкена "быть дипломатом", работать над урегулированием конфликта на Украине и "прекратить прокси-войну, которая может привести США к мировому конфликту".В заседании объявили короткий перерыв, пока в ситуацию вмешивались сотрудники правоохранительных органов.Уже под конвоем она пояснила, почему прервала выступление Блинкена. По ее словам, недавняя десятиминутная встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым была "пародией", а не переговорами."Блинкен должен быть настоящим дипломатом, разговаривать с коллегами, решать проблемы, а не добавлять их", — сказала она.Видеозапись с репликами активистки распространила организация Code Pink, в которой она состоит. Она отметила, что решение проблемы Украины — не в бесконечной отправке оружия Западом, а в переговорах. Госдепу нужны настоящие дипломаты, а бюджет ведомства обсуждать нет смысла, пока оно является придатком Пентагона, подчеркнула Бенджамин.В феврале внешнеполитическое ведомство Китая опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели на них запрет.
https://ukraina.ru/20230317/1044471898.html
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энтони блинкен, украина, китай, активистки, новости
Энтони Блинкен, Украина, Китай, активистки, Новости

Активистка прервала выступление Блинкена, призвав к переговорам с РФ

09:00 23.03.2023 (обновлено: 09:14 23.03.2023)
 
© AP / Alex BrandonБлинкен Энтони
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP / Alex Brandon
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Активистка Медея Бенджамин прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена 22 марта в сенате, призвав его к мирным переговорам по Украине
Она высказывала претензии Блинкену за нежелание вести диалог с Россией, обвиняя его в том, что он не исполняет полномочия, доверенные ему американским народом.
Активистка призывала Блинкена "быть дипломатом", работать над урегулированием конфликта на Украине и "прекратить прокси-войну, которая может привести США к мировому конфликту".
В заседании объявили короткий перерыв, пока в ситуацию вмешивались сотрудники правоохранительных органов.

"Если вам не нравятся предложения Китая, где ваши предложения о мире?" — спросила женщина, когда ее уводили из зала полицейские.

Уже под конвоем она пояснила, почему прервала выступление Блинкена. По ее словам, недавняя десятиминутная встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым была "пародией", а не переговорами.
"Блинкен должен быть настоящим дипломатом, разговаривать с коллегами, решать проблемы, а не добавлять их", — сказала она.
Видеозапись с репликами активистки распространила организация Code Pink, в которой она состоит. Она отметила, что решение проблемы Украины — не в бесконечной отправке оружия Западом, а в переговорах. Госдепу нужны настоящие дипломаты, а бюджет ведомства обсуждать нет смысла, пока оно является придатком Пентагона, подчеркнула Бенджамин.
В феврале внешнеполитическое ведомство Китая опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели на них запрет.
IV Восточный экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
17 марта, 12:12
"Продвигать переговоры по Украине": МИД Китая рассказал, зачем Си Цзиньпин едет в РоссиюКитай будет играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров. Об этом на брифинге 17 марта заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию
 
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