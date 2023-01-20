https://ukraina.ru/20230120/1042823175.html

Боррель призвал Европу поквитаться с Россией за поражения Наполеона и Гитлера

Боррель призвал Европу поквитаться с Россией за поражения Наполеона и Гитлера - 20.01.2023 Украина.ру

Боррель призвал Европу поквитаться с Россией за поражения Наполеона и Гитлера

Глава дипведомства Европейского союза Жозеп Боррель вспомнил о победах России над Гитлером и Наполеоном и призвал вооружать Украину для того, чтобы подобное не повторилось

2023-01-20T17:29

2023-01-20T17:29

2023-01-20T17:29

новости

жозеп боррель

наполеон бонапарт

адольф гитлер

россия

ес

украина

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"Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину", – приводит слова Борреля РИА Новости.Чиновник при этом заявил, что Евросоюз якобы не является стороной конфликта, который начался еще в 2014 году, и не хочет становиться его участником.Ранее он признавался, что страны ЕС уже потратили более 10 миллиардов евро на поставки вооружений киевскому режиму.Следует отметить, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель в одном из интервью после отставки призналась, что Германия никогда не требовала от Украины мирно урегулировать гражданский конфликт в Донбассе, наоборот, подписанные в 2014 году минские соглашения были нужны для того, чтобы дать время киевскому режиму подготовиться к противостоянию с Россией.

https://ukraina.ru/20221214/1041766351.html

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2023

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новости, жозеп боррель, наполеон бонапарт, адольф гитлер, россия, ес, украина