https://ukraina.ru/20230120/1042823175.html
Боррель призвал Европу поквитаться с Россией за поражения Наполеона и Гитлера
Боррель призвал Европу поквитаться с Россией за поражения Наполеона и Гитлера - 20.01.2023 Украина.ру
Боррель призвал Европу поквитаться с Россией за поражения Наполеона и Гитлера
Глава дипведомства Европейского союза Жозеп Боррель вспомнил о победах России над Гитлером и Наполеоном и призвал вооружать Украину для того, чтобы подобное не повторилось
2023-01-20T17:29
2023-01-20T17:29
2023-01-20T17:29
новости
жозеп боррель
наполеон бонапарт
адольф гитлер
россия
ес
украина
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"Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину", – приводит слова Борреля РИА Новости.Чиновник при этом заявил, что Евросоюз якобы не является стороной конфликта, который начался еще в 2014 году, и не хочет становиться его участником.Ранее он признавался, что страны ЕС уже потратили более 10 миллиардов евро на поставки вооружений киевскому режиму.Следует отметить, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель в одном из интервью после отставки призналась, что Германия никогда не требовала от Украины мирно урегулировать гражданский конфликт в Донбассе, наоборот, подписанные в 2014 году минские соглашения были нужны для того, чтобы дать время киевскому режиму подготовиться к противостоянию с Россией.
https://ukraina.ru/20221214/1041766351.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, жозеп боррель, наполеон бонапарт, адольф гитлер, россия, ес, украина
Новости, Жозеп Боррель, Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер, Россия, ЕС, Украина
Боррель призвал Европу поквитаться с Россией за поражения Наполеона и Гитлера
Глава дипведомства Европейского союза Жозеп Боррель вспомнил о победах России над Гитлером и Наполеоном и призвал вооружать Украину для того, чтобы подобное не повторилось
"Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину", – приводит слова Борреля РИА Новости.
Чиновник при этом заявил, что Евросоюз якобы не является стороной конфликта, который начался еще в 2014 году, и не хочет становиться его участником.
Ранее он признавался, что страны ЕС уже потратили более 10 миллиардов евро на поставки вооружений киевскому режиму.
Следует отметить, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель в одном из интервью после отставки призналась, что Германия никогда не требовала от Украины мирно урегулировать гражданский конфликт в Донбассе, наоборот, подписанные в 2014 году минские соглашения были нужны для того, чтобы дать время киевскому режиму подготовиться к противостоянию с Россией.