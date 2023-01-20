Боррель призвал Европу поквитаться с Россией за поражения Наполеона и Гитлера - 20.01.2023 Украина.ру
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Боррель призвал Европу поквитаться с Россией за поражения Наполеона и Гитлера
Боррель призвал Европу поквитаться с Россией за поражения Наполеона и Гитлера - 20.01.2023 Украина.ру
Боррель призвал Европу поквитаться с Россией за поражения Наполеона и Гитлера
Глава дипведомства Европейского союза Жозеп Боррель вспомнил о победах России над Гитлером и Наполеоном и призвал вооружать Украину для того, чтобы подобное не повторилось
2023-01-20T17:29
2023-01-20T17:29
новости
жозеп боррель
наполеон бонапарт
адольф гитлер
россия
ес
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"Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину", – приводит слова Борреля РИА Новости.Чиновник при этом заявил, что Евросоюз якобы не является стороной конфликта, который начался еще в 2014 году, и не хочет становиться его участником.Ранее он признавался, что страны ЕС уже потратили более 10 миллиардов евро на поставки вооружений киевскому режиму.Следует отметить, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель в одном из интервью после отставки призналась, что Германия никогда не требовала от Украины мирно урегулировать гражданский конфликт в Донбассе, наоборот, подписанные в 2014 году минские соглашения были нужны для того, чтобы дать время киевскому режиму подготовиться к противостоянию с Россией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, жозеп боррель, наполеон бонапарт, адольф гитлер, россия, ес, украина
Новости, Жозеп Боррель, Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер, Россия, ЕС, Украина

Боррель призвал Европу поквитаться с Россией за поражения Наполеона и Гитлера

17:29 20.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Глава дипведомства Европейского союза Жозеп Боррель вспомнил о победах России над Гитлером и Наполеоном и призвал вооружать Украину для того, чтобы подобное не повторилось
"Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину", – приводит слова Борреля РИА Новости.
Чиновник при этом заявил, что Евросоюз якобы не является стороной конфликта, который начался еще в 2014 году, и не хочет становиться его участником.
Ранее он признавался, что страны ЕС уже потратили более 10 миллиардов евро на поставки вооружений киевскому режиму.
Следует отметить, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель в одном из интервью после отставки призналась, что Германия никогда не требовала от Украины мирно урегулировать гражданский конфликт в Донбассе, наоборот, подписанные в 2014 году минские соглашения были нужны для того, чтобы дать время киевскому режиму подготовиться к противостоянию с Россией.
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря 2022, 04:30
Видеманн: Россия победила Наполеона и Гитлера, поэтому её взять – рискованно и сложноРоссия и Запад ждут истощения друг друга. Как в случае с Минскими соглашениями, они будут вести бесконечные переговоры, а линия фронта, как в Первую Мировую, будет неизменна и динамична, сказал русский писатель Владимир Видеманн в интервью Украина.ру
 
НовостиЖозеп БоррельНаполеон БонапартАдольф ГитлерРоссияЕСУкраина
 
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