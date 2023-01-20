"Это неспроста": военный эксперт дал прогноз, для чего нужна группировка в Белоруссии
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Контингент российско-белорусских войск в Белоруссии будет задействован в операции по уничтожению западного оружия, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Министерство обороны России объявило 11 января, что Сергей Шойгу произвел новые назначения в руководстве специальной военной операцией. Командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. Двумя заместителями Герасимова назначены главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.
Первое. Сразу же после назначения нового руководства СВО генерал Салюков нанес визит в Белоруссию. Это неспроста. Второе. На 20 января назначено заседание в формате "Рамштайн", в ходе которого может быть принято решение о поставке на Украину танков и ЗРК Patriot. Не удивлюсь, что и самолеты им передадут.
По его мнению, контингент российско-белорусских войск, который сейчас находится на территории республики, будет задействован в уничтожении западного оружия.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
19 октября 2022, 04:07Прямая, но не явная угроза. Когда Белоруссия вступит в войну с Украиной