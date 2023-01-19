https://ukraina.ru/20230119/1042791104.html
Будапешт призвал власти Закарпатья прекратить зверства в отношении венгров
Будапешт призвал власти Закарпатья прекратить зверства в отношении венгров - 19.01.2023 Украина.ру
Будапешт призвал власти Закарпатья прекратить зверства в отношении венгров
Притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье неприемлемо, местные власти должны прекратить зверства в отношении венгров, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер на своей странице в одной из соцсетей
2023-01-19T20:45
2023-01-19T20:45
2023-01-19T20:45
венгрия
венгры
украина
закарпатье
новости
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Ранее закарпатские СМИ сообщили, что с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены."Антивенгерские решения и акции, конечно, неприемлемы, мы осуждаем случившееся. Призываем местные власти немедленно прекратить зверства против венгров. Призываем государственные власти Украины немедленно сделать все, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить прежнее состояние", - написал Менцер в соцсетях.Венгрия ожидает, что "украинские руководители сделают все, чтобы сохранить стабильность на Закарпатье", несмотря на конфликт, добавил он.При этом, по словам Менцера, Будапешт "не вполне понимает, как антивенгерские решения и меры помогают Украине" в разворачивающемся в стране военном конфликте.Он отметил, что, если Украина хочет быть членом Евросоюза, то недопустимо постоянное и систематическое притеснение национальных общин и лишение их прав.Менцер также сообщил, что пока подобные инциденты происходили только в Мукачево и его окрестностях, и выразил надежду, что с антивенгерскими мерами не придется столкнуться в других населенных пунктах Закарпатья.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла после принятия на Украине в 2017 году закона об образовании, существенно сократившем возможность обучения на языках национальных меньшинств.В ответ Венгрия блокирует проведение министерских заседаний комиссии Украина-НАТО, тормозя формальное сближение киевского режима с североатлантическим альянсом.
https://ukraina.ru/20230115/1042639468.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
венгрия, венгры, украина, закарпатье, новости
Будапешт призвал власти Закарпатья прекратить зверства в отношении венгров
Притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье неприемлемо, местные власти должны прекратить зверства в отношении венгров, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер на своей странице в одной из соцсетей
Ранее закарпатские СМИ сообщили, что с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены.
"Антивенгерские решения и акции, конечно, неприемлемы, мы осуждаем случившееся. Призываем местные власти немедленно прекратить зверства против венгров. Призываем государственные власти Украины немедленно сделать все, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить прежнее состояние", - написал Менцер в соцсетях.
Венгрия ожидает, что "украинские руководители сделают все, чтобы сохранить стабильность на Закарпатье", несмотря на конфликт, добавил он.
При этом, по словам Менцера, Будапешт "не вполне понимает, как антивенгерские решения и меры помогают Украине" в разворачивающемся в стране военном конфликте.
Он отметил, что, если Украина хочет быть членом Евросоюза, то недопустимо постоянное и систематическое притеснение национальных общин и лишение их прав.
Менцер также сообщил, что пока подобные инциденты происходили только в Мукачево и его окрестностях, и выразил надежду, что с антивенгерскими мерами не придется столкнуться в других населенных пунктах Закарпатья.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла после принятия на Украине в 2017 году закона об образовании, существенно сократившем возможность обучения на языках национальных меньшинств.
В ответ Венгрия блокирует проведение министерских заседаний комиссии Украина-НАТО, тормозя формальное сближение киевского режима с североатлантическим альянсом.