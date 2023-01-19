https://ukraina.ru/20230119/1042789615.html

В НАТО поддержали отправку танков Украине

В НАТО поддержали отправку танков Украине - 19.01.2023 Украина.ру

В НАТО поддержали отправку танков Украине

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр высказался в поддержку поставок танков киевскому режиму

2023-01-19T18:48

2023-01-19T18:48

2023-01-19T18:48

танки

нато

украина

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"Украине нужны танки для решения поставленных задач, любое оружие на войне полезно", - сказал он на заседании начальников генштабов стран НАТО.В то же время командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, которого попросили объяснить, почему важны поставки Украине танков именно западного производства, заявил, что "важен баланс систем вооружений", а не системы какого-либо определенного производства или вида.Ранее американский телеканал CNN сообщил, что США в ближайшее время объявят о новом крупном пакете военной помощи Украине, однако там не будет современных танков, стоящих на вооружении Соединенных Штатов.Причем Германия также отказывается отправлять свои танки на Украину, соглашаясь сделать это только в том случае, если все союзники по антироссийской группировке также согласуют поставки своих основных боевых танков.

https://ukraina.ru/20230119/1042761243.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

танки, нато, украина