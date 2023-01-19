https://ukraina.ru/20230119/1042789615.html
В НАТО поддержали отправку танков Украине
В НАТО поддержали отправку танков Украине - 19.01.2023 Украина.ру
В НАТО поддержали отправку танков Украине
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр высказался в поддержку поставок танков киевскому режиму
2023-01-19T18:48
2023-01-19T18:48
2023-01-19T18:48
танки
нато
украина
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"Украине нужны танки для решения поставленных задач, любое оружие на войне полезно", - сказал он на заседании начальников генштабов стран НАТО.В то же время командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, которого попросили объяснить, почему важны поставки Украине танков именно западного производства, заявил, что "важен баланс систем вооружений", а не системы какого-либо определенного производства или вида.Ранее американский телеканал CNN сообщил, что США в ближайшее время объявят о новом крупном пакете военной помощи Украине, однако там не будет современных танков, стоящих на вооружении Соединенных Штатов.Причем Германия также отказывается отправлять свои танки на Украину, соглашаясь сделать это только в том случае, если все союзники по антироссийской группировке также согласуют поставки своих основных боевых танков.
https://ukraina.ru/20230119/1042761243.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
танки, нато, украина
В НАТО поддержали отправку танков Украине
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр высказался в поддержку поставок танков киевскому режиму
"Украине нужны танки для решения поставленных задач, любое оружие на войне полезно", - сказал он на заседании начальников генштабов стран НАТО.
В то же время командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, которого попросили объяснить, почему важны поставки Украине танков именно западного производства, заявил, что "важен баланс систем вооружений", а не системы какого-либо определенного производства или вида.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что США в ближайшее время объявят о новом крупном пакете военной помощи Украине, однако там не будет современных танков, стоящих на вооружении Соединенных Штатов.
Причем Германия также отказывается отправлять свои танки на Украину, соглашаясь сделать это только в том случае, если все союзники по антироссийской группировке также согласуют поставки своих основных боевых танков.