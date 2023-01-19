https://ukraina.ru/20230119/1042780552.html

Украина удивила Лукашенко, у России есть ресурсы для СВО: что говорили об Украине в мире 19 января

Украина удивила Лукашенко, у России есть ресурсы для СВО: что говорили об Украине в мире 19 января - 19.01.2023 Украина.ру

Украина удивила Лукашенко, у России есть ресурсы для СВО: что говорили об Украине в мире 19 января

Украина.ру, 19.01.2023

2023-01-19T16:15

2023-01-19T16:15

2023-01-19T16:33

эксклюзив

украина

танки

всу

спецоперация

белоруссия

польша

германия

лукашенко

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Россия готова идти вперёд...Начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак в интервью агентству РАР подчеркнул, что основной фактор ведения боевых действий на Украине сохраняется.«Наполеон однажды сказал, что для ведения войны нужны только 3 вещи: деньги, деньги и деньги. (До начала спецоперации. — Ред.) у россиян было $ 600 млрд резервов, $ 300 млрд было заморожено международными финансовыми центрами. То есть с затратами, не превышающими $ 100 млрд в год, есть ещё деньги на два года», — сказал Анджейчак.Польский генерал также отметил огромный мобилизационный ресурс РФ: при населении свыше 140 миллионов человек мобилизовать 100, 200, 300 тысяч человек выполнимо.Обратил внимание Анджейчак и на темпы расходования ресурсов в период проведения военной спецоперации.«Битва идёт сегодня за "скорость истощения", то есть за то, кто быстрее теряет ресурсы: или Москва, потеряв 5% ВВП в год, или Украина, которая теряет 30–40%», — заявил начальник Генерального штаба Войcка польского.…а резервы Украины заканчиваются«Очевидно, что Украина находится в начале очень болезненного года и почти с отчаянием стремится стать способной уже в ближайшие месяцы положить конец (боевым действиям на её территории. — Ред.), поскольку запасы её стойкости могут иссякнуть из-за огромного давления, которое испытывает эта страна», — заявил бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью радио Deutschlandfunk.Немецкий дипломат раскритиковал позицию властей ФРГ, которые согласны передать ВСУ танки Leopard 2 только в случае, если США, оказывающие давление на Берлин по этому вопросу, вооружат украинские войска танками Abrams. Однако, как пишет издание Politico, Вашингтон не планирует включать эти машины в очередной пакет военной помощи Киеву из-за трудностей с логистикой и обслуживанием.Ишингер утверждает, что поставка Leopard 2 на Украину — это не отход Германии от политики согласования с союзниками шагов по вооружению Киева, а способ не остаться в полном одиночестве среди своих западных партнёров. К слову, на Давосском экономическом форуме — 2023 канцлер ФРГ Олаф Шольц был единственным лидером страны G7, что, по мнению экспертов, свидетельствовало о тяжёлых последствиях украинского кризиса для Берлина, и глава правительства был вынужден лично заняться поиском инвесторов.Тем временем многие немцы не одобряют поставки Украине Leopard 2, как показали результаты опроса, проведённого социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA с 13 по 18 января. 43% респондентов высказались против, за — 39%, 16% отказались отвечать.Киев не поддаётся на провокации Запада«Вы знаете замыслы наших западных соседей. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет — Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идёт. Хотя её активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете кто», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Белорусский лидер заверил министра иностранных дел России, что Минск сделает всё что сможет для Москвы в контексте проблем, связанных с проведением специальной военной операции на Украине. «Слушал вашу пресс-конференцию (18 января об итогах деятельности российской дипломатии в 2022 году. — Ред.). Слышал все ваши заявления накануне. Абсолютно их все поддерживаю. И при любых контактах, которые у нас случаются с Западом, другими, мы говорим о том, что Россия никогда не была против мира. Пожалуйста, давайте будем договариваться», — заявил Лукашенко.

https://ukraina.ru/20230117/1042723095.html

https://ukraina.ru/20230119/1042778019.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, танки, всу, спецоперация, белоруссия, польша, германия, лукашенко