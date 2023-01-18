https://ukraina.ru/20230118/1042755448.html

Война и победа. Лавров рассказал, чем завершится СВО на Украине

Война и победа. Лавров рассказал, чем завершится СВО на Украине - 18.01.2023 Украина.ру

Война и победа. Лавров рассказал, чем завершится СВО на Украине

На пресс-конференции 18 января, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров много говорил о ситуации на Украине

2023-01-18T18:04

2023-01-18T18:04

2023-01-18T18:04

эксклюзив

сергей лавров

россия

украина

спецоперация

владимир зеленский

переговоры

донбасс

война

победа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/12/1042755783_0:66:3113:1817_1920x0_80_0_0_2daa0f64aecd1afc0a8a182c73a1dc45.jpg.webp

По словам главы МИД РФ, нынешние события на Украине – это результат многолетней подготовки США и их сателлитов к началу глобальной гибридной войны против России, этого, собственно, никто особо не скрывает, добавил он. Недавно президент Хорватии Зоран Миланович сказал, что НАТО ведёт опосредованную войну против России на Украине."Откровенно, честно", - отметил Лавров.А бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своей статье, опубликованной в издании Spectator в декабре 2022 года, охарактеризовал происходящее на Украине как соперничество двух ядерных держав за контроль над этой территорией.По словам Лаврова, события вокруг Украины выявили вызревавшее стремление США перестать добиваться укрепления своих позиций в мире легитимными путями и перейти к нелегитимным методам: все эти меры сегодня применяются сегодня против России, но в скором времени могут быть пущены в ход против любого государства, которое не будет выполнять безоглядно американские приказы."Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской Империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - окончательного решения "русского вопроса". Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков, они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение", - заявил министр.Ещё в 2004 году, в разгар Оранжевой революции, напомнил Лавров, впервые из уст европейских официальных лиц прозвучало: "Украина должна выбирать, с кем она - с Западом или Россией". С тех пор, по словам министра, такой подход в политике Запада продвигался последовательно."Тех, кто выбирал неправильное "или" и рассчитывал, что всё-таки его исторические узы, родственные связи, традиции, религиозные убеждения связаны с Россией, хотя он или она живёт на Украине, их поначалу более-менее деликатно, а в конце уже безжалостно перемалывали, исключали из политической жизни, применяли к ним меры уголовного преследования, включая и убийства непокорных журналистов и политиков, закрытие средств массовой информации, которые не отражали официальную точку зрения", - продолжил глава МИД РФ.А сейчас на Украине, по словам министра, сейчас с благословения Запада полным ходом идёт создание полицейского нацистского государства."Когда наши западные партнёры отрицают и с пеной у рта доказывают, что они с Россией не воюют, что они только помогают Украине справиться с "агрессией", восстановить свою территориальную целостность, они лукавят. Объёмы поддержки однозначно свидетельствуют, что Запад поставил на эту войну против России очень многое", - подчеркнул Лавров.Не время для переговоровГлава МИД РФ выразил готовность Москвы к переговорам по урегулированию на Украине, однако пока никаких предпосылок для их проведения нет."Вся эта болтовня западная, что они-то готовы, а вот мы (не готовы) – всё это от лукавого. Мы будем готовы на любые серьёзные предложения ответить. Предложений серьёзных пока мы не видим. (Пока Россия слышит – ред.) заклинания в западных столицах, что ни слова об Украине без Украины. Это всё чепуха, потому что на самом деле ведь Запад решает за Украину. Они же запретили Зеленскому договориться с Россией в конце марта прошлого года, когда такая договорённость уже была готова. Значит, решает Запад. Решил он за Украину, без Украины: не время. И сейчас говорят то же самое: нужно побольше оружия, нужно побольше истощить РФ", - заявил Лавров.Киев сам обратился к Москве с просьбой о проведении переговоров, и 29 марта 2022 года в Стамбуле правительственная делегация Украины впервые что-то передала России на бумаге, а именно документ с предложениями об урегулировании конфликта: обеспечение безопасности Украины через уважение её внеблокового и безъядерного статуса, предоставление Украине гарантий на коллективной основе не от НАТО, а от пятёрки постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии и Турции.Однако западные кураторы запретили Киеву делать какие-либо шаги навстречу Москве."О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством", - добавил Лавров.Позже президент Украины представил лидерам стран G7 свой "мирный план", который в частности предусматривает продолжение поставок вооружений для ВСУ."Зеленский выдвигает какие-то совершенно несуразные инициативы, план из 10 пунктов, где навалено всё, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение", - отметил глава МИД РФ.Также Лавров заявил: "если вы мне скажете, что Зеленский с его позицией представляет интересы всего населения той Украины, которую он хочет видеть в границах 1991 года, то разговаривать об этом большого смысла нет". Министр напомнил, как украинский президент в одном из интервью назвал жителей Донбасса, который позиционирует как часть Украины, "особями".Согласно Уставу ООН, необходимо уважать территориальную целостность государств, правительства которых соблюдают принцип самоопределения народов и представляют интересы всех народов, живущих на данной территории, отметил министр иностранных дел РФ, на протяжении 10 лет занимавший должность постоянного представителя РФ при ООН.Отвечая на вопрос о том, могут ли военные действия в рамках СВО закончиться в 2023 году, дипломат заявил: "У специальной военной операции есть цели, которые не выдуманные, не просто взяты с потолка, а цели, которые определяются коренными, законными интересами безопасности РФ. И интересы её позиций в мире - прежде всего в нашем ближайшем окружении. На Украине, как и на любой другой территории, граничащей с РФ, не должно быть инфраструктуры, военной инфраструктуры, которая представляет прямую угрозу нашей стране. На Украине не должно быть дискриминации, гонений против наших соотечественников, которые волею судеб оказались гражданами украинского государства, но хотят сохранить свой язык, свою культуру, свои традиции, воспитывать в этих традициях своих детей. Подчеркну, в полном соответствии с Конституцией Украины, в которой записано, что она гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины. Там русский специально выделен, и эта Конституция сохраняет свою силу".Подводя итоги 2022-го, самым трагичным словом года Лавров назвал слово "война"."Я не побоюсь этого сказать, потому что происходящее является нашим ответом, который, как сказал президент, может быть, нужно было и чуть-чуть раньше сделать, но это именно ответ, и он не опоздал, это важно, на ту гибридную войну, которую против нас развязали и под лозунгом которой в самых разных вариациях сейчас Запад продвигает свою повестку дня", — добавил министр.А слово, которое даёт надежду, - "победа"."Думаю, мир должен услышать "победа". Те, кто хочет услышать слово "переговоры", они, к сожалению, сами эти переговоров не хотят и всячески манипулируют этим термином для того, чтобы затягивать эту войну как можно дольше против России", - подытожил глава внешнеполитического ведомства.

https://ukraina.ru/20230118/1042735144.html

https://ukraina.ru/20230116/1042686253.html

https://ukraina.ru/20220922/1038982199.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сергей лавров, россия, украина, спецоперация, владимир зеленский, переговоры, донбасс, война, победа