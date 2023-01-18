"Махновские степи": военный эксперт спрогнозировал действия ВС РФ после взятия Соледара - 18.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230118/1042700641.html
"Махновские степи": военный эксперт спрогнозировал действия ВС РФ после взятия Соледара
"Махновские степи": военный эксперт спрогнозировал действия ВС РФ после взятия Соледара - 18.01.2023 Украина.ру
"Махновские степи": военный эксперт спрогнозировал действия ВС РФ после взятия Соледара
Одним из возможных направлений российского наступления после освобождения Соледара и Артёмовска (Бахмута) является расположенный в 40 километрах к западу от них Краматорск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
2023-01-18T04:45
2023-01-18T04:45
новости
спецоперация
артёмовск (бахмут)
соледар
наступление
донбасс
краматорск
нестор махно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/10/1042662053_56:0:3674:2035_1920x0_80_0_0_d9b502af9ff459509eb2db1c5353e369.jpg
Он, однако, отметил, что сложно предсказать направление наступления, поскольку взятие этих населённых пунктов открывает для российских войск "целый веер направлений".Через Артёмовск и Соледар проходит система укреплений, которые киевский режим возводил в Донбассе начиная с 2014 года, и которые журналист называет "Донбасской дугой".Нестор Махно, украинский анархист и революционер, возглавлял повстанческое крестьянское движение на юго-востоке Украины во время Гражданской войны в 1918 – 1921 годах. Центром движения было село Гуляйполе (ныне город в Запорожской области). Отряды под руководством Махно действовали против австро-германских войск и армии гетмана Скоропадского, Директории Украинской народной республики (УНР), армий генералов Деникина и Врангеля, позднее против Красной армии.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220526/1034031220.html
соледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/10/1042662053_961:0:3674:2035_1920x0_80_0_0_747bee0dd38ac3ac075e556c37a5f821.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, артёмовск (бахмут), соледар, наступление, донбасс, краматорск, нестор махно
Новости, Спецоперация, Артёмовск (Бахмут), Соледар, наступление, Донбасс, Краматорск, Нестор Махно

"Махновские степи": военный эксперт спрогнозировал действия ВС РФ после взятия Соледара

04:45 18.01.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденном Соледаре
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденном Соледаре - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Одним из возможных направлений российского наступления после освобождения Соледара и Артёмовска (Бахмута) является расположенный в 40 километрах к западу от них Краматорск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
Он, однако, отметил, что сложно предсказать направление наступления, поскольку взятие этих населённых пунктов открывает для российских войск "целый веер направлений".
Через Артёмовск и Соледар проходит система укреплений, которые киевский режим возводил в Донбассе начиная с 2014 года, и которые журналист называет "Донбасской дугой".

Надо понимать, что за Донбасской другой следует 100 километров махновских степей без единого деревца. По большому счёту ВСУ в том направлении в сторону Днепра отступать некуда, потому что наша авиация уничтожит любые колонны. Там всё открыто

Нестор Махно, украинский анархист и революционер, возглавлял повстанческое крестьянское движение на юго-востоке Украины во время Гражданской войны в 1918 – 1921 годах. Центром движения было село Гуляйполе (ныне город в Запорожской области). Отряды под руководством Махно действовали против австро-германских войск и армии гетмана Скоропадского, Директории Украинской народной республики (УНР), армий генералов Деникина и Врангеля, позднее против Красной армии.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
«Если бы я был жив, я бы поддержал Зеленского» могила Нестора Махно на парижском кладбище Пер-Лашез
26 мая 2022, 01:01История
Почему Нестор Махно не мог бы поддержать Зеленского«Если бы я был жив, я бы поддержал Зеленского» - такие слова приписали Бальзаку, Мольеру, О. Уайльду, Шопену, А. Дункан, Э. Пиаф, Дж. Моррисону, «украсив» их могилы на парижском кладбище Пер-Лашез наклейками соответствующего содержания. Прилепили такую и Махно. И если за прочих расписываться мы не готовы, то о Несторе Ивановиче промолчать нельзя
 
НовостиСпецоперацияАртёмовск (Бахмут)СоледарнаступлениеДонбассКраматорскНестор Махно
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:33Ядерный мир и безъядерная война. О чем мечтают и в чем лгут западные аналитики по украинскому конфликту
06:15Оговорки Арестовича. Трагедия в Днепре и завравшийся Генштаб ВСУ
06:15Военный журналист рассказал, помогут ли Киеву британские танки Challenger-2
06:00Политолог Вакаров расценил санкции Зеленского против себя как преследование за инакомыслие
05:45"Погоды не сделают": военный эксперт рассказал про американские заградотряды для поляков
05:30"Вскроют консервную банку": военный эксперт описал, как Польша может начать вторжение в Белоруссию
05:15Журналист объяснил, почему Зеленский врёт про Соледар
05:00Военный эксперт рассказал, когда Польша введет свои войска на Украину
04:45"Махновские степи": военный эксперт спрогнозировал действия ВС РФ после взятия Соледара
04:30"Острый нож под ребро": Ищенко объяснил, почему полякам нужна Украина
04:15Военный журналист Борзенко: в Соледаре России удалось вскрыть Донбасскую дугу
04:00Намёк Польше и Литве: Ищенко прокомментировал назначение Герасимова командующим СВО
21:00Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на Украину
20:35Литовский министр заявил о скорой передаче натовских танков Украине
20:08Новый министр обороны ФРГ признал участие страны в конфликте на Украине
19:47Глава МВФ испугалась последствий спецоперации для мировой экономики
19:11Украинский МИД отреагировал нотой протеста на информацию о вербовке наемников дипломатами посольств
18:54Илья Мощанский: Либо Россия введет на Украину многомиллионную армию, либо СВО продлится много лет
18:39Американцев разозлили ужимки Зеленского во время речи Путина
18:31Окончание спасательных работ в Днепре, Украина в Давосе, отставка Арестовича. Итоги 17 января на Украине
Лента новостейМолния