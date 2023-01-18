https://ukraina.ru/20230118/1042700641.html

"Махновские степи": военный эксперт спрогнозировал действия ВС РФ после взятия Соледара

"Махновские степи": военный эксперт спрогнозировал действия ВС РФ после взятия Соледара - 18.01.2023 Украина.ру

"Махновские степи": военный эксперт спрогнозировал действия ВС РФ после взятия Соледара

Одним из возможных направлений российского наступления после освобождения Соледара и Артёмовска (Бахмута) является расположенный в 40 километрах к западу от них Краматорск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко

2023-01-18T04:45

2023-01-18T04:45

2023-01-18T04:45

новости

спецоперация

артёмовск (бахмут)

соледар

наступление

донбасс

краматорск

нестор махно

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Он, однако, отметил, что сложно предсказать направление наступления, поскольку взятие этих населённых пунктов открывает для российских войск "целый веер направлений".Через Артёмовск и Соледар проходит система укреплений, которые киевский режим возводил в Донбассе начиная с 2014 года, и которые журналист называет "Донбасской дугой".Нестор Махно, украинский анархист и революционер, возглавлял повстанческое крестьянское движение на юго-востоке Украины во время Гражданской войны в 1918 – 1921 годах. Центром движения было село Гуляйполе (ныне город в Запорожской области). Отряды под руководством Махно действовали против австро-германских войск и армии гетмана Скоропадского, Директории Украинской народной республики (УНР), армий генералов Деникина и Врангеля, позднее против Красной армии.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220526/1034031220.html

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новости, спецоперация, артёмовск (бахмут), соледар, наступление, донбасс, краматорск, нестор махно