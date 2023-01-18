"Махновские степи": военный эксперт спрогнозировал действия ВС РФ после взятия Соледара
Одним из возможных направлений российского наступления после освобождения Соледара и Артёмовска (Бахмута) является расположенный в 40 километрах к западу от них Краматорск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
Он, однако, отметил, что сложно предсказать направление наступления, поскольку взятие этих населённых пунктов открывает для российских войск "целый веер направлений".
Через Артёмовск и Соледар проходит система укреплений, которые киевский режим возводил в Донбассе начиная с 2014 года, и которые журналист называет "Донбасской дугой".
Надо понимать, что за Донбасской другой следует 100 километров махновских степей без единого деревца. По большому счёту ВСУ в том направлении в сторону Днепра отступать некуда, потому что наша авиация уничтожит любые колонны. Там всё открыто
Нестор Махно, украинский анархист и революционер, возглавлял повстанческое крестьянское движение на юго-востоке Украины во время Гражданской войны в 1918 – 1921 годах. Центром движения было село Гуляйполе (ныне город в Запорожской области). Отряды под руководством Махно действовали против австро-германских войск и армии гетмана Скоропадского, Директории Украинской народной республики (УНР), армий генералов Деникина и Врангеля, позднее против Красной армии.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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